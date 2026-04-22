Delegațiile partidelor care fac parte din coaliția de guvernare sunt așteptate miercuri, 22 aprilie, la consultările convocate de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în încercarea de a depăși criza politică apărută după ce PSD și-a retras sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan.

Consultările vor începe dimineața, la ora 09:00, cu delegația PSD, din care fac parte Sorin Grindeanu, Claudiu Manda și Marian Neacșu. Ulterior, de la ora 10:30, vor fi primiți reprezentanții PNL, delegație condusă de Ilie Bolojan și formată din secretarul general Dan Motreanu, precum și prim-vicepreședinții Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc, Ciprian Ciucu și Adrian Veștea.

Discuțiile vor continua în a doua parte a zilei, când sunt programate întâlnirile cu delegația UDMR, la ora 15:00, urmată de Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, la ora 16:30, iar de la ora 18:30 sunt așteptați reprezentanții USR.

Potrivit unor surse politice, președintele Nicușor Dan ar fi dispus să accepte plecarea premierului Ilie Bolojan de la Palatul Victoria, în încercarea de a menține coaliția de guvernare. Consultările de la Cotroceni au loc, astfel, într-un context politic tensionat, în care viitorul executivului depinde de rezultatul acestor negocieri.

Premierul Ilie Bolojan va avea miercuri, 22 aprilie, consultări cu reprezentanții UDMR și ai grupului minorităților naționale, după ce marți a purtat discuții cu USR, în încercarea de a asigura susținerea politică și funcționarea Guvernului.

Șeful Executivului a precizat că, în cazul în care PSD își va retrage reprezentanții din Guvern, miniștrii rămași vor prelua temporar responsabilitățile portofoliilor rămase vacante pentru a asigura continuitatea activității executive.

Ciprian Ciucu (PNL) a spus, marți seară, la B1TV că, dacă PSD se răzgândește și nu mai pleacă de la guvernare, atunci colaborarea poate continua, dar doar în alte condiții. El a explicat că ar fi nevoie de un nou acord între partide, mai clar, cu termene stabilite și responsabilități precise. În același timp, a subliniat că PNL nu renunță la Ilie Bolojan și că Guvernul nu va cădea, însă regulile colaborării trebuie schimbate.

Ciucu a mai spus că situația actuală nu mai poate continua ca înainte. El a arătat că reacțiile din afara țării și din partea piețelor financiare sunt negative și că există riscul ca România să fie văzută mai prost din punct de vedere economic, ceea ce ar duce la împrumuturi mai scumpe. În opinia lui, țara deja are probleme cu banii, iar deciziile politice recente au agravat situația. Dacă PSD își dă seama că decizia luată nu a fost bine primită nici de populație, nici pe plan extern, atunci discuțiile pot fi reluate, dar în condiții noi.

El a mai afirmat că situația creată de PSD riscă să ducă la instabilitate politică pe termen lung, asemănătoare cu cea din alte țări, și a avertizat că România ar putea ajunge în dificultăți mari în ceea ce privește plata datoriilor. De asemenea, a spus că populația va resimți efectele acestor decizii, mai ales prin creșterea costurilor, cum ar fi facturile.

Ciucu a insistat că PNL nu este partea care a provocat conflictul, dar nici nu va accepta orice condiții. În plus, a amintit că actuala conducere a PNL nu mai este aceeași ca în perioada colaborării cu fostul lider Marcel Ciolacu și a susținut că PSD nu s-a schimbat, iar unii dintre actualii lideri ai partidului au fost implicați în deciziile care au dus la problemele economice de acum.