Alexandru Nazare a prezentat rezultatele concrete ale vizitei în Statele Unite, subliniind că discuțiile purtate s-au concretizat în finanțări consistente pentru economia României. Potrivit acestuia, delegația guvernamentală a urmărit trei direcții principale: dialogul cu instituții financiare internaționale, întâlniri cu investitori și agenții de rating și consolidarea relațiilor cu administrația americană.

„Rezultate concrete și finanțări securizate de 2 miliarde €. România își consolidează credibilitatea în SUA şi livrează pentru economie. Vizita la Washington, D.C. și New York, unde am condus delegația guvernamentală formată din miniştrii energiei, fondurilor europene şi sănătății se încheie cu rezultate concrete pentru finanțarea economiei și accelerarea proiectelor strategice ale României. Vizita a fost structurată pe 3 direcții majore: întâlniri cu instituții financiare internaționale, cu investitori și agenții de rating și cu reprezentanți ai administrației americane. Este important de subliniat că multe dintre rezultatele obținute în aceste zile sunt efectul unor discuții începute încă de la vizitele anterioare din Statele Unite, care acum încep să se materializeze în finanțări concrete și proiecte în derulare”, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul a evidențiat că aceste rezultate nu sunt întâmplătoare, ci vin în urma unor negocieri începute anterior, care au fost continuate și finalizate în cadrul acestei vizite oficiale.

În acest context, accentul a fost pus pe atragerea de fonduri pentru proiecte cu impact direct asupra securității energetice și dezvoltării economice.

Un capitol central al anunțului făcut de Alexandru Nazare îl reprezintă finanțările obținute pentru sectorul energetic și infrastructură. Discuțiile cu instituțiile financiare internaționale au vizat în mod direct proiecte strategice aflate în derulare sau în fază de dezvoltare.

„Întâlniri cu marile instituții financiare internaționale – finanțări concrete pentru proiecte strategice. Discuțiile cu instituțiile financiare internaționale au avut ca obiectiv principal securizarea finanțărilor pentru proiecte majore din energie, infrastructură și dezvoltare economică. Cu Grupul Băncii Mondiale – World Bank Group am avut întâlniri la nivel înalt, inclusiv cu Președintele Ajay Banga — un dialog privilegiat la nivel de ministru de finanțe și un semnal clar privind importanța proiectelor României”, a explicat Alexandru Nazare.

În urma acestor negocieri, România a obținut aproape 1 miliard de euro pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, un proiect considerat esențial pentru securitatea energetică națională.

Totodată, alte 495 de milioane de euro sunt destinate proiectelor derulate de Transgaz, în special pentru modernizarea și extinderea rețelelor de transport al gazelor naturale.

„Câteva dintre rezultatele acestor discuții: am securizat aproape 1 miliard de euro pentru retehnologizarea Reactorului 1 de la Centrala Nucleară Cernavodă, un proiect strategic pentru securitatea energetică a României de asemenea, 495 milioane de euro pentru proiecte ale Transgaz, dedicate modernizării și extinderii rețelelor de transport al gazelor naturale 90 milioane de euro vor fi disponibili pentru măsuri de sprijin în contextul actualelor crize economice și energetice; iar acestea sunt doar o parte dintre finanțările concrete obținute în cadrul acestei vizite”, a precizat Alexandru Nazare.

Pe lângă aceste fonduri, oficialul român a menționat și alte inițiative strategice discutate, inclusiv proiectul Black Sea A.I. Gigafactory și dezvoltarea unor instrumente moderne de finanțare prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Alexandru Nazare a subliniat că întâlnirile cu investitorii și agențiile de rating au avut un rol esențial în consolidarea încrederii în economia României. Oficialii români au prezentat date economice recente și măsurile adoptate pentru stabilizarea finanțelor publice.

„Un pilon esențial al vizitei a fost reprezentat de întâlnirile cu investitori internaționali și agențiile de rating, în care am prezentat evoluțiile economice recente, inclusiv faptul că execuția bugetară din primul trimestru indică un deficit la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut – un semnal important privind eficiența măsurilor de consolidare fiscală”, a transmis Alexandru Nazare.

Discuțiile au inclus întâlniri organizate de instituții financiare importante, precum Bank of America, HSBC, Deutsche Bank și ING, având ca obiectiv menținerea accesului la finanțare în condiții competitive.

În paralel, delegația română a avut întâlniri cu oficiali ai administrației americane, inclusiv de la Casa Albă, Departamentul de Comerț și Departamentul de Energie al Statelor Unite.

„Întregul turneu al întâlnirilor de la Washington și New York a avut ca obiectiv clar securizarea finanțărilor pentru proiecte strategice și consolidarea încrederii investitorilor în economia României. Rezultatele obținute — finanțări de ordinul miliardelor de euro pentru energie, infrastructură și dezvoltare economică — confirmă un avans semnificativ pe direcția relațiilor României cu Statele Unite ale Americii şi eficiența acțiunilor guvernamentale”, a mai anunţat Alexandru Nazare.

Oficialul a subliniat importanța menținerii unei relații stabile și predictibile cu partenerii internaționali, într-un context global marcat de incertitudini economice și geopolitice.

Tabel sinteză – finanțările anunțate de Alexandru Nazare: