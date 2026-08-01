Fitch a fost la un pas să retrogradeze România. BNR avertizează că pericolul este mai mare decât înainte

România a reușit, cel puțin pentru moment, să evite retrogradarea ratingului suveran, însă semnalele transmise de autorități arată că riscurile pentru economie rămân ridicate. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României, Eugen Rădulescu, susține că decizia agenției Fitch a fost schimbată în ultimul moment, după informațiile suplimentare prezentate de Guvern și BNR, însă avertizează că perioada de respiro este limitată.

Menținerea calificativului suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă, nu înseamnă că pericolul a trecut, spune Eugen Rădulescu.

Potrivit oficialului BNR, agenția Fitch ar fi avut inițial intenția de a reduce ratingul de țară, însă și-a reconsiderat poziția după analiza informațiilor suplimentare primite de la autoritățile române.

„Înseamnă că pur și simplu decizia inițială fusese de downgradare a României, dar, ca urmare a informațiilor suplimentare pe care le-au prezentat Guvernul și BNR, au revenit asupra deciziei și ne-au mai păsuit pentru câteva luni. Nu numai că nu a trecut pericolul, dar este mai mare decât era înainte”, a declarat consilierul guvernatorului BNR.

Acesta consideră că menținerea ratingului trebuie privită ca un semnal de avertizare și nu ca o confirmare că problemele economice au fost rezolvate.

Eugen Rădulescu susține că măsurile adoptate până acum au fost concentrate în principal pe creșterea veniturilor la buget prin majorarea unor taxe și impozite.

În opinia sa, măsurile fiscale nu sunt suficiente dacă nu sunt însoțite de reforme structurale care să reducă dezechilibrele din finanțele publice și să îmbunătățească funcționarea instituțiilor statului.

Oficialul BNR atrage atenția că tocmai aceste reforme sunt cele care vor fi urmărite atent de investitori și de agențiile internaționale de rating în perioada următoare.

Consilierul guvernatorului BNR consideră că una dintre cele mai mari vulnerabilități ale statului român rămâne modul în care sunt administrate resursele publice.

În acest context, Eugen Rădulescu a vorbit despre ceea ce numește un fenomen amplu de „extracție de rente” din sectorul public și despre efectele pe care acesta le are asupra economiei și asupra încrederii în instituțiile statului.

„Se manifestă o extracție de rente din sectorul public pe o scară incredibil de mare (…). Avem 10.000 de procese în care s-a ajuns la încetarea urmăririi din cauză că s-a prescris fapta, iar făptașii au rămas bine mersi cu ce au jefuit”, a afirmat acesta.

Potrivit oficialului, astfel de probleme afectează eficiența administrației și capacitatea statului de a gestiona resursele publice într-un mod sustenabil.

Eugen Rădulescu a făcut referire și la domeniul energetic, apreciind că unele măsuri adoptate în ultimii ani au accentuat vulnerabilitățile sistemului.

Acesta consideră că plafonarea prețurilor la energie, combinată cu investițiile insuficiente în capacități de stocare, a redus reziliența sectorului energetic și a limitat capacitatea acestuia de a răspunde unor situații dificile.

În opinia sa, astfel de probleme structurale trebuie rezolvate pentru ca economia să devină mai rezistentă în fața șocurilor externe.

Declarațiile consilierului BNR vin după ce agenția Fitch Ratings a decis să mențină calificativul suveran al României la nivelul „BBB minus”, ultimul calificativ din categoria recomandată investițiilor.

Totodată, agenția a păstrat perspectiva negativă, ceea ce înseamnă că riscul unei retrogradări rămâne prezent dacă autoritățile nu vor continua măsurile de consolidare fiscală și reformele asumate.

Potrivit informațiilor prezentate de Eugen Rădulescu, analiza finală a Fitch a fost influențată de datele și explicațiile suplimentare transmise de Guvern și Banca Națională, ceea ce a determinat agenția să renunțe, cel puțin pentru moment, la intenția de a retrograda România.

Mesajul transmis de reprezentantul BNR este însă unul prudent: menținerea ratingului oferă doar un interval limitat pentru implementarea reformelor, iar riscurile privind evoluția finanțelor publice și a economiei nu au dispărut.