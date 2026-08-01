România a evitat la limită retrogradarea. Adrian Codirlașu: „Ne-a trecut glonțul pe la ureche”

Menținerea ratingului suveran al României de către agenția Fitch Ratings a fost primită ca un semnal pozitiv de autorități, însă raportul publicat de agenție și reacțiile specialiștilor arată că economia românească rămâne într-o zonă de risc. Potrivit președintelui Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, decizia de păstrare a calificativului a venit după o reanalizare a situației, în condițiile în care Fitch ar fi avut inițial în vedere retrogradarea României.

Președintele Asociației CFA România consideră că raportul Fitch nu trebuie interpretat drept o confirmare că economia României a depășit perioada dificilă. Din contră, documentul arată că perspectivele s-au deteriorat față de evaluările anterioare.

„Ne-a trecut glonţul pe la ureche, poate chiar foarte aproape de ureche. Vedem că decizia iniţială ar fi fost de downgrade, dar i-au rugat autorităţile române să reanalizeze datele şi s-a ajuns la menţinerea ratingului actual. Eu văd o înrăutăţire faţă de rapoartele anterioare, având în vedere că ei chiar voiau să ne downgradeze iniţial. Asta îmi arată o înrăutăţire a perspectivelor pentru economia românească”, a declarat, pentru AGERPRES, Adrian Codirlaşu.

În opinia economistului, faptul că România și-a păstrat calificativul nu înseamnă că pericolul a trecut, ci doar că autoritățile au reușit, cel puțin pentru moment, să convingă agenția de rating că există disponibilitate pentru continuarea consolidării fiscale.

Adrian Codirlașu susține că principalul argument care a cântărit în decizia Fitch a fost angajamentul Guvernului de a controla cheltuielile publice și de a reduce deficitul bugetar.

Cu toate acestea, economistul avertizează că agenția are îndoieli serioase privind capacitatea României de a menține aceste măsuri pe termen mediu și lung, în lipsa unor reforme structurale.

„Însă ce ne duce în jos şi care sunt îngrijorările lor? Sustenabilitatea acestor măsuri. Nu s-a făcut absolut niciun fel de reformă. Guvernul a fost foarte conştient de riscuri şi a ţinut cheltuielile strict sub control. Asta ne-a ajutat şi asta a dus la această evoluţie. Pentru că perspectivele nu sunt bune şi părerea mea este că asta îi îngrijorează şi pe ei cel mai tare, faptul că putem să nu luăm fondurile europene şi vedem că nu facem reformele necesare ca să luăm fondurile europene. De asemenea, toată această reducere de deficit pe care a întreprins-o Guvernul actual, în condiţiile unui nou guvern, poate fi reversibilă. Adică e extrem de uşor să se dea drumul la cheltuieli şi ajungem de unde am plecat. Şi asta cred că e marea problemă a noastră, această reversibilitate, tocmai pentru că nu s-au făcut reforme şi asta ne poate duce în junk. Iarăşi, au menţionat risc semnificativ de downgrade în lipsa unor măsuri suplimentare. E chiar ultima atenţionare înainte de downgrade. Să sperăm că la fel de receptive sunt şi celelalte două agenţii de rating care urmează”, a spus Adrian Codirlaşu.

Un alt element care ridică semne de întrebare este perspectiva economică inclusă în analiza Fitch. Potrivit lui Adrian Codirlașu, scenariul de bază al agenției indică o contracție economică în acest an.

Economistul a precizat că Fitch estimează pentru România o scădere economică de 0,6%, ceea ce echivalează cu un scenariu de recesiune.

O astfel de evoluție ar putea afecta atât încasările la bugetul de stat, cât și ritmul de reducere a deficitului, complicând eforturile de consolidare fiscală asumate de Guvern.

Vineri, agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a decis să păstreze ratingul suveran al României la „BBB minus”, ultimul calificativ din categoria recomandată investițiilor.

Totodată, perspectiva asociată ratingului rămâne negativă, ceea ce înseamnă că există posibilitatea unei retrogradări dacă evoluțiile economice și fiscale nu vor confirma așteptările agenției.

În comunicatul care însoțește decizia, Fitch explică principalele motive de îngrijorare.

„Perspectiva negativă reflectă deteriorarea finanţelor publice, determinată de deficite bugetare ridicate, deşi în scădere treptată, şi de creşterea raportului dintre datoria guvernamentală şi PIB. Incertitudinea politică s-a accentuat în urma destrămării coaliţiei de guvernare formate din patru partide, iar calea de soluţionare a acestei situaţii rămâne neclară. Deşi măsurile de consolidare fiscală au îmbunătăţit perspectivele fiscale pe termen scurt, persistă riscuri semnificative pe termen mediu. Acestea sunt generate de dificultăţile de implementare a reformelor, de costurile socio-economice ale unor măsuri suplimentare de consolidare şi de considerentele politice în perspectiva alegerilor parlamentare din 2028”, precizează agenţia.

România rămâne la un pas de categoria „junk”

Deși calificativul a fost menținut, România continuă să se afle într-o poziție vulnerabilă pe piețele financiare internaționale.

În prezent, toate cele trei mari agenții de rating – Fitch Ratings, Moody’s Ratings și S&P Global Ratings – mențin perspectiva negativă pentru datoria suverană a României.

Acest lucru înseamnă că țara se află la doar un pas de retrogradarea în categoria „junk”, destinată statelor considerate nerecomandate pentru investiții. O asemenea decizie ar putea avea efecte importante asupra costurilor de finanțare ale statului, asupra investițiilor străine și asupra încrederii piețelor în economia românească.

În aceste condiții, următoarele evaluări ale marilor agenții de rating vor fi urmărite cu atenție atât de investitori, cât și de autoritățile române, care trebuie să demonstreze că măsurile de consolidare fiscală sunt însoțite de reforme structurale capabile să asigure stabilitatea finanțelor publice pe termen lung.