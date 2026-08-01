Taxe mai mari pentru șoferii care merg în Bulgaria. Noile tarife la viniete au intrat în vigoare de la 1 august

Șoferii care circulă pe drumurile naționale din Bulgaria trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar începând cu 1 august 2026. Autoritățile de la Sofia au aplicat o majorare de aproximativ 30% a tarifelor pentru vinietele electronice destinate vehiculelor cu masa de până la 3,5 tone, măsura fiind inclusă în bugetul de stat pentru acest an.

Scumpirea îi vizează atât pe conducătorii autoturismelor, cât și pe cei care călătoresc cu autorulote încadrate în categoria M1, într-o perioadă în care Bulgaria este una dintre cele mai tranzitate destinații de vacanță de către români.

Odată cu intrarea în vigoare a noilor tarife, toate tipurile de viniete electronice au devenit mai scumpe.

Noile prețuri sunt:

vinieta anuală – 64,50 euro (față de 49,60 euro);

vinieta trimestrială – 35,90 euro (față de 27,61 euro);

vinieta lunară – 19,90 euro (față de 15,34 euro);

vinieta săptămânală – 10 euro (față de 7,67 euro);

vinieta de weekend – 6,60 euro (față de 5,11 euro);

vinieta pentru o zi – 5,30 euro (față de 4,09 euro).

Potrivit autorităților bulgare, vinieta anuală rămâne cea mai rentabilă variantă pentru șoferii care folosesc frecvent rețeaua națională de drumuri.

Noile tarife nu sunt singurele modificări care au intrat în vigoare de la începutul lunii august.

Autoritățile bulgare au majorat cu aproximativ 30% și taxa compensatorie aplicată conducătorilor auto care sunt depistați circulând fără o vinietă valabilă.

Pentru vehiculele cu masa totală de până la 3,5 tone, această taxă crește de la 35,79 euro la 46,50 euro, dacă este achitată în termenul prevăzut de legislația din Bulgaria.

Astfel, șoferii care omit să cumpere vinieta sau circulă cu una expirată vor suporta costuri considerabil mai mari decât până acum.

Majorarea tarifelor face parte din pachetul de măsuri fiscale adoptat prin bugetul Bulgariei pentru anul 2026.

Guvernul de la Sofia estimează că noile taxe vor aduce venituri suplimentare de peste 20 de milioane de euro încă din acest an, iar în următorii ani încasările suplimentare ar putea depăși 48 de milioane de euro anual.

Banii vor fi direcționați către întreținerea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere din Bulgaria.

Data aleasă pentru aplicarea noilor tarife nu este întâmplătoare.

Luna august reprezintă una dintre cele mai aglomerate perioade din an pentru traficul rutier prin Bulgaria, milioane de turiști tranzitând țara în drum spre destinațiile de vacanță de la Marea Egee, litoralul bulgăresc sau Turcia.

În aceste condiții, autoritățile bulgare estimează că o parte importantă din veniturile suplimentare va proveni de la șoferii străini aflați în tranzit în sezonul estival.

Actuala scumpire reprezintă prima modificare semnificativă a tarifelor pentru vinietele electronice după introducerea sistemului electronic de taxare în anul 2019.

Pentru românii care călătoresc frecvent în Bulgaria, fie pentru vacanțe, fie pentru tranzit spre Grecia sau Turcia, noile tarife înseamnă costuri mai ridicate încă de la începutul lunii august. În plus, autoritățile bulgare atrag atenția că lipsa unei viniete valabile poate atrage plata unei taxe compensatorii majorate, astfel încât verificarea valabilității acesteia înainte de intrarea pe drumurile naționale devine și mai importantă.