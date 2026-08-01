De la 1 august se schimbă regulile în România. Buletinele vechi, pensiile și taxele intră într-o nouă etapă

Din păcate pentru milioane de români luna august vine cu mai multe modificări administrative, sociale și economice care afectează diferite categorii de persoane și domenii de activitate din România.

Printre principalele schimbări se numără limitarea emiterii cărților de identitate clasice, ajustarea condițiilor de pensionare pentru femei, aplicarea unor reguli europene privind ambalajele și pregătirile pentru introducerea sistemului de taxare rutieră TollRo.

Una dintre cele mai importante modificări vizează documentele de identitate. De la 1 august 2026, eliberarea cărților de identitate în format clasic, cunoscute ca Model 1997, va fi restricționată de Serviciile de Evidență a Persoanelor. Aceste documente vor mai putea fi emise doar în situații excepționale, justificate de solicitanți.

Persoanele ale căror acte de identitate expiră începând cu această perioadă vor primi cu prioritate noua Carte Electronică de Identitate. Schimbarea face parte din procesul de digitalizare a serviciilor publice și urmărește adaptarea documentelor românești la cerințele europene privind securitatea datelor.

Sistemul public de pensii continuă aplicarea etapelor de creștere progresivă a condițiilor de pensionare. Începând cu 1 august 2026, femeile care solicită pensionarea pentru limită de vârstă trebuie să îndeplinească un stagiu complet de cotizare contributiv de 33 de ani și 6 luni.

Noua valoare reprezintă o majorare cu o lună față de nivelul aplicat în luna iulie 2026. Creșterea face parte din calendarul de egalizare treptată a condițiilor de pensionare prevăzut de legislația în vigoare.

Tot din luna august 2026 se modifică și perioada de distribuire a pensiilor la domiciliu. În mod obișnuit, livrarea prin intermediul factorilor poștali începe în prima zi a lunii și se desfășoară, de regulă, până la data de 15. Deoarece 1 august 2026 este o zi de sâmbătă, distribuirea efectivă la domiciliu va începe luni, 3 august.

Schimbări importante apar și pentru mediul de afaceri, în special pentru companiile care produc, importă sau comercializează bunuri de consum. Acestea vor trebui să respecte noi cerințe europene privind gestionarea și reducerea deșeurilor de ambalaje.

Începând cu 12 august 2026 intră în aplicare Regulamentul European UE 2025/40, cunoscut sub denumirea de Pachetul Ambalaje (PPWR). Actul european introduce reguli comune pentru statele membre și înlocuiește vechile prevederi naționale din acest domeniu.

Producătorii, importatorii și comercianții vor trebui să adapteze ambalajele utilizate astfel încât acestea să respecte noile cerințe privind reciclabilitatea și reducerea cantității de deșeuri generate. Regulamentul stabilește cerințe suplimentare pentru ambalajele din plastic și impune standarde uniforme la nivel european.

Companiile care nu respectă noile obligații pot fi sancționate prin amenzi și alte măsuri prevăzute de legislație. Aplicarea regulilor va implica modificări în procesele de producție, distribuție și comercializare pentru operatorii economici vizați.

La finalul lunii august 2026 sunt programate schimbări pentru transportatori și participanții la traficul rutier. Data de 31 august 2026 este stabilită ca termen pentru intrarea în vigoare a sistemului electronic de tarifare rutieră TollRo.

Noul mecanism va modifica modul de taxare a utilizării rețelei naționale de drumuri, vizând în prima etapă vehiculele grele de marfă. Sistemul are ca obiectiv eficientizarea colectării taxelor de drum și o monitorizare mai precisă a traficului greu care circulă pe drumurile din România.