Senatul grăbește introducerea TollRo. Noul sistem de taxare a camioanelor ar putea începe de la 31 august 2026

Senatul a decis devansarea cu o lună a introducerii TollRo, noul sistem electronic de taxare a camioanelor în funcție de distanța parcursă. Dacă proiectul va fi adoptat și de Camera Deputaților, transportatorii vor trece la noul mecanism începând cu 31 august 2026, în loc de 1 octombrie.

Senatul a adoptat un proiect legislativ care devansează intrarea în vigoare a noului sistem electronic de tarifare rutieră TollRo pentru vehiculele de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone. Proiectul a fost adoptat cu 92 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și două abțineri, iar acum merge la Camera Deputaților, care va avea votul decizional.

Potrivit noilor prevederi, sistemul de tarifare rutieră electronică din România (STRR), inclusiv TollRo, ar urma să intre în vigoare la 31 august 2026. Astfel, termenul este devansat cu o lună față de data de 1 octombrie 2026, stabilită printr-o lege adoptată recent, care amânase implementarea sistemului. Inițial, TollRo trebuia să devină operațional la 1 iulie 2026.

TollRo este noul sistem electronic de tarifare rutieră din România, conceput pentru a înlocui rovinieta clasică pentru vehiculele de transport marfă de peste 3,5 tone. Noul mecanism va calcula taxa în funcție de distanța parcursă de camioane, în locul sistemului actual bazat pe perioade de valabilitate.

Conform legislației adoptate anterior, rovinietele emise în baza sistemului actual urmau să își înceteze valabilitatea la 1 octombrie 2026, cu excepția vehiculelor care nu intră sub incidența noului mecanism. Prin proiectul adoptat acum de Senat, acest termen este devansat la 31 august 2026.

Autoritățile au justificat anterior amânarea implementării prin necesitatea finalizării testelor tehnice ale platformei informatice dezvoltate de CNAIR. Versiunea de test a sistemului urma să fie livrată abia în luna iunie, ceea ce nu permitea efectuarea într-un interval suficient a verificărilor privind funcționalitatea, performanța, securitatea și interoperabilitatea cu bazele de date ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări și ale Registrului Auto Român. Potrivit autorităților, punerea în funcțiune a sistemului fără o perioadă adecvată de testare ar fi putut genera disfuncționalități majore și probleme pentru transportatori.

Art.IX.- Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din data de 18 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Începând cu data de 31 august 2026, pe domeniul SETRE România se introduce sistemul de tarifare rutieră electronică în România, denumit STRR.” 2. La articolul 12, alineatul (1) va avea următorul cuprins: „(1) Începând cu data de 31 august 2026 se introduce TollRo care se aplică pe domeniul SETRE România, pentru toate vehiculele înmatriculate care sunt folosite pe acesta, concepute și construite pentru transportul de marfă cu masă totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone, și care se colectează prin STRR. Vehiculele de transport mixt se asimilează, din punctul de vedere al TollRo, cu vehiculele de transport marfă.”

TollRo nu se va aplica autoturismelor, ci doar vehiculelor de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. De asemenea, vehiculele de transport mixt vor fi încadrate, din perspectiva noului sistem, în aceeași categorie cu vehiculele de transport marfă.

În baza noului mecanism, camioanele și vehiculele de transport mixt care circulă pe rețeaua națională de drumuri vor fi taxate în funcție de distanța efectiv parcursă. Valoarea taxei va fi calculată prin înmulțirea tarifului unitar cu numărul de kilometri parcurși pe drumurile incluse în sistem.

Tariful va include atât costurile de utilizare a infrastructurii rutiere, cât și costurile externe generate de poluarea produsă de trafic. Pentru drumurile naționale, nivelul taxei va fi de două ori mai mic decât cel aplicat pe autostrăzi și drumuri expres.

Tarifele stabilite în lei vor fi actualizate anual, în funcție de indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică pentru anul precedent.