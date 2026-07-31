AC Milan a anunțat vestea tristă. Franco Baresi, „Il Capitano”, a murit

Legendarul fundaș italian a murit la vârsta de 66 de ani, a anunțat vineri clubul AC Milan, formație pentru care a evoluat aproape întreaga carieră. Italia pierde astfel una dintre figurile importante ale fotbalului său, un jucător considerat un reper pentru postul de fundaș central și pentru rolul de libero.

Franco Baresi a fost un simbol al loialității față de un singur club. A jucat doar pentru AC Milan, echipă la care s-a format și unde a rămas până la retragerea din activitate, în 1997. În tricoul formației milaneze a bifat 716 apariții și a înscris 33 de goluri ca profesionist, devenind una dintre cele mai reprezentative figuri din istoria clubului.

Născut la Travagliato, Baresi a făcut parte din lotul Italiei care a câștigat Cupa Mondială din 1982, chiar dacă nu a evoluat în turneul final. Performanțele sale individuale și de echipă l-au adus printre cei mai apreciați fotbaliști ai generației sale.

În 1989 a ocupat locul al doilea în clasamentul Balonului de Aur, iar în 2004 a fost inclus în clasamentul FIFA 100, realizat pentru a evidenția cei mai importanți jucători din istoria fotbalului. În 2013, numele său a fost introdus în Hall of Fame-ul Fotbalului Italian.

Supranumit „Il Capitano” (Căpitanul), pentru perioada îndelungată în care a purtat banderola echipei, Baresi a cucerit numeroase trofee alături de AC Milan. A câștigat de șase ori campionatul Italiei, în sezoanele 1978-1979, 1987-1988, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 și 1995-1996.

La nivel european, fundașul italian a triumfat de trei ori în Cupa Campionilor Europeni, competiție devenită ulterior Liga Campionilor, în anii 1989, 1990 și 1994. Evoluțiile sale au fost parte din perioada de succes a formației conduse de club sub administrația lui Silvio Berlusconi și antrenată de Arrigo Sacchi.

Cu naționala Italiei, Baresi a adunat 81 de selecții și un gol. A fost vicecampion mondial în 1994, după finala pierdută de Italia în fața Braziliei la loviturile de departajare. În acel turneu, a revenit după o accidentare și a jucat în meciul decisiv.

Fundașul italian a contribuit și la schimbarea percepției asupra rolului de libero, fiind apreciat pentru tehnica sa, siguranța cu mingea și capacitatea de a participa la fazele ofensive. „Întotdeauna am avut această aspirație.” „La începutul carierei mele, când fotbalul favoriza apărarea individuală, m-am simțit puțin înăbușit”, a declarat el pentru L’Équipe în 2022.

Deși avea o înălțime de 1,76 metri, mai redusă comparativ cu mulți fundași centrali ai perioadei sale, Franco Baresi s-a remarcat prin eleganță, inteligență tactică și abilitatea de a construi jocul. A fost, de asemenea, un executant constant al loviturilor de pedeapsă.

În adolescență, a fost respins de Inter Milano și Atalanta Bergamo, înainte de a fi acceptat de AC Milan. A rămas fidel clubului chiar și în perioade dificile, inclusiv după retrogradarea în Serie B din 1980, provocată de scandalul Totonero, și după o nouă retrogradare în 1982.

Numărul 6 purtat de Baresi a fost retras de AC Milan, iar stilul său de joc a influențat generațiile următoare de fundași. Printre cei inspirați de evoluțiile sale s-a numărat și Paolo Maldini, unul dintre continuatorii importanți ai tradiției defensive a clubului.

În august 2025, Baresi a trecut printr-o intervenție chirurgicală pentru extirparea unui nodul pulmonar. Ulterior, a urmat un tratament intensiv de imunoterapie și a revenit în atenția publică în toamna aceluiași an.

La una dintre aparițiile sale la San Siro după perioada de tratament, Franco Baresi a fost primit cu căldură de suporteri și de reprezentanții clubului pentru care a evoluat întreaga carieră.

După retragerea din fotbalul profesionist, Baresi a continuat să fie implicat în activitatea sportivă. A ocupat pentru scurt timp funcția de director de fotbal la Fulham, între mai și septembrie 2002, iar ulterior a avut mai multe roluri la AC Milan.

A lucrat inclusiv ca antrenor al echipei Primavera, formația de tineret a clubului, și s-a implicat în dezvoltarea jucătorilor tineri. În 2020, a devenit vicepreședinte onorific al lui AC Milan.