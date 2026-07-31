Curtea de Apel București suspendă șase hotărâri ale Guvernului Bolojan. Jaloane PNRR de peste 800 de milioane de euro intră sub semnul întrebării

Curtea de Apel București a suspendat joi șase hotărâri adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan, în urma unei acțiuni formulate de PSD. Deciziile vizează acte normative din mai multe domenii, inclusiv protecția persoanelor cu handicap și biodiversitatea. Motivarea instanței nu a fost publicată până în prezent, iar una dintre hotărâri are legătură cu un jalon din PNRR evaluat la peste 800 de milioane de euro.

Curtea de Apel București a dispus suspendarea a șase hotărâri adoptate de Guvernul Bolojan, în urma unei cereri formulate de PSD, potrivit G4Media. Hotărârile au fost adoptate în urmă cu o săptămână și privesc domenii diferite, printre care și protecția persoanelor adulte cu handicap.

Decizia instanței reprezintă un nou episod din seria litigiilor care au vizat în ultimele luni Executivul și Partidul Național Liberal, formațiune condusă de Ilie Bolojan.

PSD a anunțat încă de luni că va ataca în instanță 12 hotărâri ale Guvernului, susținând că un Executiv demis prin moțiune de cenzură nu mai are competența de a adopta astfel de acte normative.

Totuși, articolul 110 din Constituția României prevede că un guvern demis îndeplinește „actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern”.

Până la acest moment, Curtea de Apel București nu a publicat motivările care au stat la baza suspendării celor șase hotărâri, astfel că argumentele instanței nu sunt cunoscute.

Printre actele normative contestate de PSD s-a aflat și hotărârea privind protejarea biodiversității, un jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență cu o valoare de peste 800 de milioane de euro.

Pentru a evita blocarea acestui obiectiv în instanță, premierul Ilie Bolojan a anunțat ulterior retragerea hotărârii înainte de publicarea în Monitorul Oficial și transmiterea reglementării către Parlament sub forma unui proiect de lege.

În același timp, în cursul acestui an, instanțele au pronunțat mai multe decizii prin care au suspendat sau invalidat măsuri adoptate de Guvern ori de PNL, pe fondul reformei pensiilor speciale ale magistraților și al amânării plății unor sume suplimentare solicitate de judecători.

În acest context, au fost suspendate activitatea Comitetului guvernamental pentru evaluarea legilor justiției și alte decizii administrative, iar Guvernul a fost acționat în judecată pentru plata unor drepturi salariale. De asemenea, Tribunalul Ilfov și Tribunalul București au suspendat hotărâri adoptate la Congresul extraordinar al PNL, precum și alte decizii ale formațiunii.

Curtea de Apel București a suspendat următoarele șase hotărâri ale Guvernului. Denumirile acestora sunt redate integral, în forma oficială:

Hotărârii Guvernului nr. 569/2026 privind aprobarea Procedurii de acordare a plăţilor, precum şi sistuaţiile de suspendare, modificare şi încetare a dreptului la beneficiul pentru locuire şi la beneficiul de tranziţie pentru persoanele adulte cu handicap

Hotărârea de Guvern nr. 571/2026, adoptată la 23 iulie 2026 și publicată în Monitorul Oficial nr. 611 din 27 iulie 2026, reglementează proceduri de urgență pentru echipamentele radio și modifică actele normative privind compatibilitatea electromagnetică.

Hotărârea Guvernului nr. 546/2026 privind aprobarea nivelului cotizaţiei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale şi/sau organizaţii internaţionale de schimb de organe în anul 2026

Hotărârii Guvernului nr. 545/2026 pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi modificarea art. 6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.1186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină

Hotărârii Guvernului nr. 547/2026 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 784/2017 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Lovrin

Hotărârii Guvernului nr. 509/2026 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 685/2022 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor speciale de conservare ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România