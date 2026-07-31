93% din fondurile PNRR au fost absorbite. Ce mesaj transmite Ministerul Dezvoltării către primării

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației anunță că a ajuns la un grad de absorbție de 93% a fondurilor europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Informația a fost transmisă de ministrul Cseke Attila, care susține că există posibilitatea ca instituția să atingă o absorbție integrală a sumelor repartizate prin acest program.

Ministrul Dezvoltării a făcut un apel către autoritățile locale care beneficiază de finanțări prin componentele PNRR gestionate de minister să transmită documentele necesare pentru decontarea investițiilor într-un timp cât mai scurt. Solicitarea vizează inclusiv administrațiile locale care au contractat împrumuturi de la trezorerie pentru susținerea proiectelor.

„Putem ajunge la o absorbție de 100% a fondurilor repartizate Ministerului Dezvoltării, din PNRR, de aceea fac un apel ferm către autoritățile locale beneficiare ale proiectelor finanțate prin componentele PNRR coordonate de minister, inclusiv la cei care au contractat împrumuturi de la trezorerie, să nu lase pe ultima sută de metri depunerea cererilor de plată și să încarce toată documentația necesară, inclusiv procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor, pe platforma pusă la dispoziție!”, a declarat Cseke Attila.

Fondurile europene atrase prin PNRR sunt direcționate către mai multe tipuri de investiții gestionate de Ministerul Dezvoltării. Printre acestea se află construirea unor creșe moderne și eficiente din punct de vedere energetic, dar și proiecte destinate reabilitării termice și consolidării seismice a unor clădiri.

Finanțările sunt utilizate pentru intervenții la blocuri de locuințe, spitale, școli și alte clădiri publice, precum și pentru dezvoltarea unei infrastructuri verzi în localitățile din România. Proiectele urmăresc modernizarea fondului construit și realizarea unor investiții orientate spre reducerea consumului energetic și îmbunătățirea condițiilor oferite comunităților.

Ministerul Dezvoltării precizează că autoritățile locale trebuie să acorde atenție etapelor finale ale proiectelor pentru ca investițiile realizate să poată fi decontate în termenul stabilit.

Termenul limită pentru implementarea proiectelor și finalizarea decontării investițiilor finanțate de Ministerul Dezvoltării prin PNRR a fost prelungit până la data de 30 august 2026. Potrivit informațiilor transmise de instituție, această prelungire este ultima posibilă, fără perspectiva unei noi extinderi a termenului.

Ministrul Cseke Attila a precizat că beneficiarii proiectelor trebuie să finalizeze investițiile și să depună documentele necesare pentru obținerea sumelor aferente lucrărilor efectuate.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, în situația proiectelor care nu vor fi finalizate, instituția va trebui să recupereze de la beneficiari fondurile utilizate pentru investițiile care nu respectă condițiile de implementare stabilite.