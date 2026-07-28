Victor Negrescu avertizează asupra PNRR: Este tot mai aproape să fie un eșec. Ce riscuri vede pentru România
SURSĂ FOTO: Facebook, Victor Negrescu
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, susține că Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) se apropie de un posibil eșec, criticând modul în care acesta a fost elaborat și implementat.
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Europarlamentarul a transmis, într-o postare pe rețelele sociale, că problemele actuale sunt legate de lipsa de asumare și de dificultățile apărute în procesul de aplicare a reformelor și investițiilor prevăzute.
„PNRR este tot mai aproape să fie un eșec. Un eșec anticipat, generat de mulți factori, dar în mod special de incapacitatea celor care au redactat acest plan și de cei care trebuiau să îl finalizeze de a înțelege că PNRR nu poate fi un scop în sine, ci el trebuia să fie asumat de societate.
În aceste zile, Parlamentul a fost chemat să dezbată în regim de urgență mai multe legi privind PNRR. Din păcate, legislația propusă de Guvern a fost redactată greșit în spatele ușilor închise, fără consultare reală, cu scopul de a transforma dezbaterea într-un exercițiu politic, în care sunt criticate greaua moștenire și opoziția, și este justificat propriul eșec”, a transmis Victor Negrescu.
Negrescu: Din păcate, țara noastră a pierdut deja miliarde de euro
Europarlamentarul a făcut referire și la rolul formațiunilor politice care au participat la guvernare în perioada de implementare a PNRR, menționând responsabilitățile asumate de acestea în procesul de redactare și coordonare a planului.
„PNL a fost mereu la guvernare în anii de implementare a PNRR, a redactat planul, a avut 5 din 6 premieri și, împreună cu USR, a coordonat majoritatea timpului MIPE. PNRR trebuia să fie un test de responsabilitate, de capacitate de dialog și de implicare națională.
În Parlamentul European, prin rapoartele coordonate și amendamentele depuse, am contribuit la salvarea unor sume și proiecte importante din PNRR și alte programe europene. Dacă vrei să ajuți România, o poți face. Din păcate, țara noastră a pierdut deja miliarde de euro și riscăm să pierdem în continuare pentru că executivul nu acționează coerent și responsabil. Reacția sa față de protestele personalului medical arată aroganța lor și lipsa de înțelegere”, a punctat europarlamentarul.
Negrescu: PSD susține măsurile pentru salvarea fondurilor europene
Victor Negrescu a prezentat și poziția Partidului Social Democrat în privința măsurilor legate de PNRR, precizând că formațiunea va susține acțiunile care pot contribui la îndeplinirea obiectivelor asumate și la atragerea fondurilor europene.
„Poziția Partidului Social Democrat este una simplă: vom susține toate măsurile care ajută România să salveze fondurile europene și să îndeplinească jaloanele asumate. Dar nu putem accepta ca PNRR să fie folosit pentru improvizații, pentru conflicte sociale sau pentru a ascunde lipsa de performanță a celor care au avut responsabilitatea implementării.
Adevărata miză nu este cine câștigă o dezbatere în Parlament, ci dacă România reușește să construiască spitalele, școlile, infrastructura și să ofere tinerilor motive să își construiască viitorul aici, inclusiv urmând o carieră în medicină sau educație, folosind corect fondurile PNRR și implementând echitabil jaloanele până la finalul lunii august”, a concluzionat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, în postarea sa de pe social media.
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