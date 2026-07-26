Parlamentarii sunt chemați din vacanță într-o sesiune extraordinară. Pe agendă se află PNRR și împrumutul european de 16,68 miliarde de euro

Senatorii și deputații revin de luni, 27 iulie, la Parlament, deși este vacanță parlamentară, pentru o sesiune extraordinară care se va desfășura în perioada 27–31 iulie. Principalele teme aflate pe agenda Legislativului sunt proiectele necesare îndeplinirii jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și aprobarea acordului prin care România poate împrumuta 16,68 miliarde de euro prin instrumentul european SAFE, destinat investițiilor în apărare și infrastructură strategică.

Senatul va avea luni, de la ora 14:00, o ședință de plen desfășurată atât la Palatul Parlamentului, cât și online. În restul săptămânii, activitatea va continua în comisiile permanente.

Convocarea Parlamentului are loc în contextul crizei politice și al funcționării unui Guvern interimar, în timp ce partidele încearcă să ajungă la un acord pentru formarea unui nou Executiv. Lipsa unui consens politic riscă să întârzie reformele de care depinde accesarea ultimelor fonduri disponibile prin PNRR.

Potrivit ordinii de zi publicate de Camera Deputaților, parlamentarii vor dezbate mai multe proiecte importante, printre care Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, modificări ale legislației din domeniul sănătății și acordarea primelor de carieră pentru personalul din învățământ.

Pe ordinea de zi figurează și proiectul privind consolidarea legislației în domeniul integrității, precum și cel referitor la decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.

Majoritatea inițiativelor vor putea intra în dezbaterea plenului doar dacă vor primi la timp rapoartele comisiilor parlamentare.

Una dintre cele mai importante inițiative este aprobarea Acordului de împrumut SAFE dintre România și Uniunea Europeană. Proiectul este dezbătut în procedură de urgență, Camera Deputaților fiind prima Cameră sesizată, în timp ce Senatul va avea votul decizional.

SAFE, denumit „Acțiunea pentru securitatea Europei”, este un instrument european prin care statele membre pot contracta împrumuturi pe termen lung, în condiții avantajoase, pentru achiziții comune de echipamente militare, consolidarea industriei europene de apărare și dezvoltarea infrastructurii cu utilizare duală.

României i-a fost aprobată o finanțare maximă de 16.680.055.394 de euro, una dintre cele mai mari alocări din cadrul programului. Din această sumă, prefinanțarea stabilită la nivel european depășește 2,5 miliarde de euro.

Pe ordinea de zi a Senatului se află un proiect privind recompensarea angajaților administrației fiscale și vamale în funcție de performanțele în colectarea veniturilor, precum și modificări ale Codului administrativ.

Senatorii vor analiza și două proiecte de modificare a legislației fiscal-bugetare. Acestea au legătură inclusiv cu problemele apărute pe piața imobiliară și cu aplicarea cotei reduse de TVA pentru anumite locuințe, după blocajele administrative semnalate în ultimele săptămâni.

Ordinea de zi poate fi completată pe parcursul săptămânii cu inițiative adoptate de Camera Deputaților, motiv pentru care lucrările comisiilor permanente sunt programate până vineri, 31 iulie.

PNL estimează că ultima cerere de plată din granturi are o valoare de aproximativ trei miliarde de euro, în timp ce Guvernul interimar a asociat șase reforme restante cu peste 4,5 miliarde de euro pe care România trebuie să le mai încaseze.

Printre cele mai sensibile reforme se află noua lege a salarizării bugetarilor. Proiectul nu figurează în forma actuală a ordinii de zi a Camerei Deputaților, iar negocierile dintre partide nu au condus până în prezent la un acord.

PSD a anunțat că nu va susține forma propusă de Guvernul interimar și a solicitat amendamente privind salariile din educație, sănătate și apărare.

Dispute există și în privința reformei legislației privind integritatea și a unor modificări ale Codului administrativ. Totodată, orice schimbare adoptată de Parlament trebuie să rămână compatibilă cu jaloanele negociate cu reprezentanții Comisiei Europene.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a cerut partidelor să pună temporar pe pauză disputele politice și a propus înființarea unui comitet de criză informal, format din reprezentanți ai tuturor grupurilor parlamentare, care să pregătească soluțiile legislative urgente până la instalarea unui Guvern cu puteri depline.

Propunerea nu a întrunit însă consensul formațiunilor politice. PNL a respins ideea unei astfel de structuri informale, argumentând că actualele comisii și proceduri parlamentare sunt suficiente pentru adoptarea proiectelor considerate urgente.