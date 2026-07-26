Traian Băsescu respinge scenariul suspendării lui Nicușor Dan: Cred că este o exagerare. Nu trece referendumul

SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin „Traian Băsescu, atac dur la adresa Ancăi Alexandrescu: A mâncat din mâna lui Dragnea. Spre deosebire de ea, Georgescu e inteligent”

Fostul președinte Traian Băsescu consideră că Nicușor Dan își va duce mandatul până la capăt și apreciază că discuțiile privind o eventuală suspendare reprezintă o exagerare. Totodată, Băsescu afirmă că nu are impresia că șeful statului este depășit de situație, însă consideră că stilul acestuia nu se potrivește cu așteptările unei părți a societății.

Traian Băsescu a făcut mai multe declarații duminică, 26 iulie, după ce a fost întrebat dacă Nicușor Dan își va încheia mandatul.

Fostul șef al statului a răspuns afirmativ și a apreciat că scenariul suspendării președintelui este exagerat. În opinia sa, chiar dacă procedura de suspendare ar fi declanșată, referendumul pentru demiterea președintelui nu ar fi validat prin votul cetățenilor.

„Da. Iar prostia cu suspendarea cred că este o exagerare. Nu trece referendumul. (…) Dacă se face suspendarea şi suspendarea odată făcută se face referendumul de demitere. Nu cred că trece demiterea”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Întrebat dacă are impresia că Nicușor Dan este uneori depășit de situație, Traian Băsescu a respins această idee. Fostul președinte a explicat că nu consideră că problema este una legată de capacitatea șefului statului de a gestiona situațiile cu care se confruntă, ci de diferențele de stil.

Potrivit lui Băsescu, Nicușor Dan are un mod de acțiune care nu se potrivește cu ritmul așteptat de o parte a populației. El a apreciat că românii își doresc decizii și acțiuni mai rapide, în timp ce președintele preferă un ritm mai lent.

„Nu! Cred că are un stil care nu se potriveşte cu noi, cu ceilalţi. Are un popor cu care nu se potriveşte. Noi vrem mai repede, el vrea mai încet”, a mai spus fostul președinte.

În cadrul aceleiași intervenții, Traian Băsescu a reiterat că nu crede într-un eventual succes al unui referendum pentru demiterea lui Nicușor Dan.

Fostul șef al statului consideră că, dacă procedura de suspendare ar fi urmată de organizarea unui referendum, rezultatul nu ar conduce la demiterea președintelui.