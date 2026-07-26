Incendiu de vegetație în Italia. Peste 400 de persoane au fost scoase din zona afectată: Au fost evacuaţi pe mare, singura rută fezabilă

Peste 400 de persoane au fost evacuate pe mare duminică din cauza unui incendiu de vegetație izbucnit în orașul Peschici, situat în regiunea Puglia, din sudul Italiei. Potrivit AFP, autoritățile au recurs la evacuarea pe mare deoarece aceasta era singura rută posibilă pentru scoaterea turiștilor și vizitatorilor din zona afectată.

Garda de Coastă italiană a anunțat că până în prezent peste 400 de turiști și persoane aflate pe plaje au fost evacuate pe mare. Reprezentanții instituției au precizat că alte aproximativ 300 de persoane urmau să fie evacuate, conform informațiilor publicate de AFP.

„Până acum, peste 400 de turişti şi vizitatori ai plajelor au fost evacuaţi pe mare, singura rută de evacuare fezabilă”, a anunţat duminică Garda de Coastă într-un mesaj pe canalul său de WhatsApp.

Operațiunile de salvare sunt încă în desfășurare și implică un dispozitiv amplu de intervenție. La misiune participă șase nave ale Gărzii de Coastă, trei nave ale poliției financiare și aproximativ zece ambarcațiuni private, utilizate pentru transportul pasagerilor și sprijinirea evacuării.

„Operaţiunile sunt încă în desfăşurare şi implică şase nave ale Gărzii de Coastă, trei nave ale poliţiei financiare, precum şi aproximativ zece ambarcaţiuni private, folosite pentru transportul pasagerilor şi sprijinirea operaţiunilor de salvare”, este scris în comunicat.

Imaginile difuzate de la fața locului arată autospeciale ale pompierilor și o aeronavă de stingere a incendiilor de tip Canadair care intervin pentru limitarea flăcărilor.

Un vasto incendio è in corso in località Pile Fraballe, zona rurale e periferica nel comune di Peschici (Foggia), nei pressi di Difesa di Manaccora. In fiamme, stando a quanto si apprende dal sindaco Luigi d’Arenzo, un’ampia zona di macchia mediterranea e pini d’Aleppo.

Chiusa la… pic.twitter.com/FtIuS2rJdd — Repubblica (@repubblica) July 26, 2026

În prezent, incendiul nu amenință locuințele din Peschici, oraș aflat pe coasta Mării Adriatice. Cu toate acestea, un nor dens de fum este vizibil de la zeci de kilometri distanță.

Primarul orașului, Luigi d’Arenzo, a declarat pentru publicația locală La Gazzetta del Mezzogiorno că autoritățile așteaptă sosirea unei alte aeronave Canadair de la Roma și că, în acest moment, situația se află sub control.