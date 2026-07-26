Traian Băsescu lansează un avertisment după incidentele cu drone din ultimele trei zile: Testează capacitatea de ripostă. Au testat-o tot timpul

Traian Băsescu consideră că Rusia testează capacitatea de reacție a României prin incidentele cu drone produse în ultimele zile. În opinia fostului președinte, faptul că trei drone au pătruns în spațiul aerian românesc în trei zile consecutive reprezintă un test, iar România a făcut progrese reușind să le doboare pe toate.

Traian Băsescu a declarat duminică, 26 iulie, că Rusia a testat în mod constant capacitatea de ripostă a României, iar seria incidentelor din ultimele trei zile arată continuarea acestor acțiuni. În opinia sa, fiecare dintre aceste teste a eșuat, deoarece dronele au fost interceptate.

Fostul șef al statului a precizat însă că situația nu trebuie privită cu prea mult optimism. El a explicat că există o diferență majoră între interceptarea unei singure drone și apărarea în fața unui roi de drone, deoarece astfel de atacuri nu se desfășoară, de regulă, unu la unu.

„Eu cred că testează capacitatea de ripostă. Au testat-o tot timpul, iar acum au constatat, de asta au şi venit în trei zile consecutive, şi de fiecare dată a fost un eşec al testului, să spunem. Deci România a făcut progrese, pe de o parte. Pe de altă parte, una este să rezolvi problema cu o dronă şi alta cu un roi. Practic, lupta cu drone nu se duce unu la unu. Se duce cu roiuri din care una scapă, una, două scapă şi lovesc ţinta. Deci lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm, «vai, ce eroi suntem». Cred că în nicio ţară nu s-a întâmplat aşa. Să iasă general cu patru stele, să facă conferinţă de presă pentru o dronă care în mod normal se dărâmă cu praştia”, a declarat Traian Băsescu la Digi24.

Potrivit lui Traian Băsescu, într-un atac cu mai multe drone este posibil ca una sau mai multe să treacă de sistemele de apărare și să lovească ținta. Din acest motiv, fostul președinte consideră că succesul interceptării celor trei drone nu trebuie să conducă la concluzia că amenințarea a fost eliminată. El a adăugat că nu exclude posibilitatea ca, în viitor, România să se confrunte cu un atac realizat cu un roi de drone, chiar dacă nu crede că un astfel de scenariu se va produce imediat.

„Nu azi, nu mâine, dar nu exclud posibilitatea să vină”, a mai spus Băsescu.

Traian Băsescu a abordat și subiectul costurilor generate de folosirea avioanelor F-16 și a rachetelor pentru doborârea unor drone considerate ieftine. Acesta a afirmat că, din perspectiva utilizării resurselor, este firesc să existe discuții privind costurile unei astfel de intervenții. Totuși, el consideră că analiza trebuie să ia în calcul și consecințele pe care le-ar avea prăbușirea unei drone asupra unor obiective civile sau strategice.

„Asta pe de o parte, dar asta e doar dacă te uiţi la prima parte a problemei. Dacă te întrebi şi dacă nu o loveşte nimeni şi cade pe o şcoală, pe o creşă, pe o rafinărie, pe un bloc, pagubele sunt mult mai mari decât racheta pe care a tras-o pilotul de pe F-16. Cred că abordarea corectă este foarte bine că au fost dărâmate dronele indiferent care e costul în aer, că dacă ajunge la sol s-ar putea să fie infinit mai mare decât costul rachetei pe care a tras-o de pe avionul de luptă”, a declarat fostul preşedinte.

Fostul președinte a arătat că o dronă care ar cădea peste o școală, o creșă, o rafinărie sau un bloc de locuințe ar putea produce pagube mult mai mari decât costul rachetei lansate de un avion F-16 pentru interceptarea acesteia. Din acest motiv, el apreciază că decizia de a doborî dronele este una corectă, indiferent de costurile operațiunii, deoarece eventualele pagube produse la sol ar putea fi incomparabil mai mari.

Traian Băsescu susține că pătrunderea zilnică în spațiul aerian românesc a unor drone care pot transporta încărcături explozive nu poate fi asociată unei situații de pace.