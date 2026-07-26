Pentru prima dată din 1945 până azi, România răspunde cu forța. Cele trei drone doborâte schimbă totul

Jurnalistul Dan Andronic consideră că seria incidentelor din ultimele zile, în care drone au fost interceptate și doborâte de aviația NATO deasupra teritoriului României, reprezintă un moment de cotitură pentru securitatea națională. Într-un editorial publicat în Evenimentul Zilei, acesta susține că țara noastră a intrat într-o nouă etapă, în care apărarea spațiului aerian nu mai este doar un exercițiu de monitorizare, ci presupune intervenții militare efective.

Editorialul vine după cele trei incidente consecutive în care aeronave de luptă au intervenit pentru neutralizarea unor drone care au pătruns în spațiul aerian al României, pe fondul conflictului din Ucraina și al intensificării activităților militare din apropierea granițelor țării.

Dan Andronic: România nu mai este doar un spectator al războiului

În analiza sa, jurnalistul afirmă că evenimentele recente schimbă perspectiva asupra rolului României în contextul regional de securitate.

„După aproape opt decenii de pace și generații întregi care au cunoscut cerul doar ca pe un spațiu al zborurilor comerciale, istoria se scrie din nou chiar deasupra noastră. Nu mai suntem doar spectatori la un conflict dus la granițele noastre, suntem parte activă din apărarea propriului teritoriu. Cele trei incidente consecutive din ultimele zile, în care drone au fost interceptate și doborâte de aviația NATO deasupra teritoriului românesc, marchează un punct de cotitură uriaș în istoria noastră recentă. De la finalul celui de-Al Doilea Război Mondial, România nu a mai fost nevoită să folosească forța armată în spațiul terestru sau aerian pentru a-și proteja integritatea. Până astăzi.”

Potrivit lui Dan Andronic, aceste intervenții reprezintă mai mult decât simple acțiuni militare punctuale și transmit mesaje importante privind capacitatea de apărare a României și a Alianței Nord-Atlantice.

Jurnalistul identifică trei concluzii pe care le consideră esențiale după intervențiile aviației NATO.

„Intervenția decisivă a avioanelor de vânătoare NATO, unele patrule aeriene având la manșă piloți români, transmite trei mesaje vitale. În primul rând, SCUTUL funcționează. Umbrela NATO și Articolul 5 nu sunt doar o garanție pe hârtie. Ele sunt reale, sunt în aer, sunt înarmate și acționează la secundă. Doi: s-a terminat cu ezitările! Trecerea de la simpla monitorizare radar la interceptare și doborâre arată o schimbare clară de doctrină. Spațiul aerian românesc este inviolabil. Punctul trei și cel mai important arată solidaritate totală. Faptul că aviația NATO, inclusiv piloți români, a tras pentru a apăra pământul românesc demonstrează că granița noastră este, de facto, granița întregii lumi libere.”

În opinia autorului, incidentele recente arată că România se află într-o nouă realitate de securitate, în care vigilența permanentă devine parte din activitatea de apărare a teritoriului național.

„Vigilența a înlocuit liniștea cu care eram obișnuiți. Dar, mai presus de orice, aceste evenimente ne arată o realitate nouă și fermă: România nu mai privește pasivă spre cer.”

În editorial este prezentată și reacția președintelui României, Nicușor Dan, care a felicitat forțele implicate în misiunile de apărare și a condamnat încălcarea spațiului aerian românesc.

„Îi felicit pe piloții români și pe echipele de la sol pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Prin acțiunile lor, contribuie la apărarea teritoriului național și la siguranța cetățenilor români. Potrivit anchetei desfășurate de Parchetul General, drona doborâtă vineri dimineață este de tip Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Investigațiile privind dronele doborâte ieri și astăzi sunt în desfășurare. Protestul diplomatic al României fațǎ de Federația Rusǎ va fi fundamentat pe aceste cercetări. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusǎ să continue încălcarea spațiului aerian al României, care este, în același timp, spațiu aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratǎm cu toată seriozitatea, alǎturi de aliații noștri”.

În încheierea editorialului, Dan Andronic lasă deschisă perspectiva evoluțiilor din perioada următoare, concluzionând: „Vedem ce se întâmplă mâine…”.