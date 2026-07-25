Șeful Consiliului European a reacționat după doborârea a două drone în România. Antonio Costa: Apreciez reacția rapidă și eficientă a autorităților

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a transmis sâmbătă un mesaj de solidaritate cu România, după ce spațiul aerian al țării a fost încălcat de două drone în decurs de 24 de ore, ambele fiind doborâte de militarii români.

Într-o postare publicată pe platforma X, oficialul european a subliniat că este pentru a doua oară în ultimele 24 de ore când spațiul aerian al României este încălcat.

Antonio Costa a transmis că Uniunea Europeană este pe deplin solidară cu România și cu cetățenii săi, subliniind că securitatea României reprezintă securitatea întregii Europe.

Totodată, președintele Consiliului European a felicitat autoritățile române pentru reacția rapidă și eficientă în gestionarea celor două incidente.

Acesta a precizat că Uniunea Europeană va continua să își consolideze securitatea, reziliența și capacitatea de descurajare, inclusiv de-a lungul frontierei sale estice.

„Pentru a doua oară în ultimele 24 de ore, spațiul aerian al României a fost încălcat de incursiuni ale unor drone. Apreciez reacția rapidă și eficientă a autorităților române. Suntem pe deplin solidari cu România și cu cetățenii săi. Securitatea României este securitatea Europei. Vom continua să consolidăm securitatea, reziliența și capacitatea de descurajare a Uniunii Europene, inclusiv de-a lungul frontierei sale estice”, a scris Antonio Costa pe X.

Postarea poate fi vizualizată aici.

For the second time in 24 hours, Romanian airspace has been violated by drone incursions. I commend the Romanian authorities for their swift and effective response. We stand in full solidarity with Romania and its people. The security of Romania is the security of Europe. We… — António Costa (@eucopresident) July 25, 2026

Cel mai recent incident a avut loc sâmbătă dimineață, când o dronă care pătrunsese în spațiul aerian național a fost doborâtă de militarii români la aproximativ 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe. A fost al doilea astfel de incident produs în interval de 24 de ore.

Prima dronă intrase în spațiul aerian românesc vineri. Potrivit autorităților, aceasta era de tip Shahed, cunoscută în denumirea rusească drept Geran-2. Aparatul de zbor a fost doborât de forțele aeriene în județul Buzău, în apropierea localității Padina.