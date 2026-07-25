Cutremur în România. Seismul s-a produs sâmbătă după-amiază. Ce magnitudine a avut și în ce zone s-a simțit

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs sâmbătă după-amiază, la ora 15:13, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la o adâncime de 101,3 kilometri și a fost localizat în apropierea mai multor orașe importante din regiune. Epicentrul a fost situat la 41 de kilometri sud de Buzău, 57 de kilometri sud de Focșani, 73 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 75 de kilometri est de Brașov și 69 de kilometri nord-est de Ploiești.

Cutremurul face parte din activitatea seismică înregistrată în zona Vrancea, una dintre cele mai active regiuni din România din punct de vedere tectonic.

„În ziua de 25 Iulie 2026, la ora 15:13:24 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 103.1 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km S de Buzau, 57km S de Focsani, 69km NE de Ploiesti, 73km SE de Sfantu-Gheorghe, 75km E de Brasov”, informează Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

De la începutul lunii iulie, pe teritoriul României au fost înregistrate 16 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,4 grade, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Anterior, în dimineața zilei de 24 iulie, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, s-a produs un cutremur slab, cu magnitudinea 3,3. Potrivit datelor seismologilor, seismul s-a produs la o adâncime de 109,3 kilometri.

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe, la 47 de kilometri sud de Buzău, 53 de kilometri sud de Focșani, 70 de kilometri sud-est de Sfântu Gheorghe, 74 de kilometri est de Brașov și 76 de kilometri nord-est de Ploiești.

„În ziua de 24 Iulie 2026 la ora 05:19:40 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adâncimea de 109.3km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 47km S de Buzau, 53km S de Focsani, 70km SE de Sfantu-Gheorghe, 74km E de Brasov, 76km NE de Ploiesti”, au transmis seismologii la momentul respectiv.

Cel mai puternic seism produs în România în acest an a avut loc pe 26 februarie, în județul Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,5 grade.