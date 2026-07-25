Piața de eCommerce din România încetinește. Comenzile au stagnat în primul semestru, iar o categorie pierde aproape 20% din vânzări

Piața românească de comerț online a avut un început de an marcat de prudența consumatorilor. Deși valoarea totală a vânzărilor a crescut ușor în primele șase luni din 2026, numărul comenzilor a rămas la același nivel comparativ cu perioada similară a anului trecut. În spatele acestei evoluții se ascund însă diferențe importante între categoriile de produse: în timp ce electronicele și produsele pharma au avansat puternic, segmentul Beauty a înregistrat cea mai accentuată scădere.

Potrivit analizei MerchantPro Compass, realizată pe baza magazinelor online active pe platformă atât în primul semestru din 2025, cât și în aceeași perioadă din 2026, valoarea vânzărilor a crescut cu 4%, însă numărul comenzilor a rămas practic neschimbat. Analiza reflectă modificările reale ale comportamentului de consum, fără a fi influențată de extinderea numărului de comercianți din platformă.

Cele mai bune rezultate au fost înregistrate de categoria Electronice, Gadgets și Accesorii, unde valoarea vânzărilor a urcat cu peste 42%, iar numărul comenzilor cu aproximativ 35%. Evoluția indică atât o creștere a numărului de cumpărători, cât și o valoare mai mare a comenzilor, semn că investițiile în tehnologie au rămas o prioritate pentru consumatori.

În același timp, categoria Pharma a consemnat una dintre cele mai solide evoluții, cu o creștere de peste 30% a comenzilor și de 26% a valorii vânzărilor. Spre deosebire de alte segmente, valoarea medie a comenzii a rămas aproape neschimbată, ceea ce arată că avansul a fost generat în principal de creșterea volumului comenzilor.

La polul opus se află categoria Beauty, care a înregistrat cea mai mare scădere din întregul semestru. Valoarea vânzărilor s-a redus cu aproximativ 20%, iar numărul comenzilor cu 21%, în timp ce valoarea medie a comenzii a rămas aproape neschimbată.

Potrivit analizei, această evoluție indică faptul că românii nu cumpără produse cosmetice mai ieftine, ci aleg pur și simplu să le achiziționeze mai rar, pe fondul comprimării bugetelor disponibile.

Și categoria articolelor pentru copii a înregistrat un recul, cu o scădere de 8% a valorii vânzărilor și de 18% a numărului de comenzi. Raportul arată că unul dintre factorii care explică această evoluție este concurența tot mai puternică venită din partea platformelor internaționale din afara Uniunii Europene, în special pe segmentul jucăriilor cu preț redus.

În schimb, Fashion a rămas aproape la același nivel față de anul trecut, în timp ce categoria Home & Deco a înregistrat o ușoară creștere, determinată exclusiv de majorarea valorii medii a comenzilor.

Raportul evidențiază și schimbări importante în comerțul electronic dintre companii.

Pe segmentul B2B, numărul comenzilor a crescut cu 29% în primul semestru și cu aproape 40% în trimestrul al doilea. În același timp, valoarea medie a unei comenzi a scăzut cu 13%, ceea ce poate indica fie o fragmentare a achizițiilor, fie extinderea către clienți mai mici, cu bugete reduse.

După un început de an ezitant, luna iunie a adus cea mai bună evoluție din semestru.

Valoarea comenzilor a crescut cu 12,5%, iar numărul acestora cu 6,2% comparativ cu aceeași lună din 2025. Potrivit raportului, o parte din această evoluție se explică și prin efectul de bază, întrucât luna iunie a anului trecut a fost afectată de incertitudinile generate de contextul politic și de anunțurile privind majorarea TVA.

Reprezentanții MerchantPro consideră că piața de comerț online intră într-o etapă în care performanțele diferă tot mai mult de la un sector la altul, în funcție de tipul produselor și de comportamentul consumatorilor.

„Datele confirma ceea ce vedeam la inceputul anului: piata nu mai creste uniform, creste selectiv. Pharma si electronicele au in comun faptul ca cererea lor e sustinuta de o nevoie constanta. In categoriile in care cumpararea ramane o achizitie de impuls, usor de amanat, cererea se comprima. Vom vedea in trimestrul al treilea daca semnalele de relaxare din iunie se transforma in cerere mai mare sau daca polarizarea ramane noua normalitate a pietei”, spune Arthur Radulescu, CEO MerchantPro.

Raportul MerchantPro estimează că piața locală de eCommerce, evaluată la peste 8,1 miliarde de euro în 2025, ar putea depăși 8,5 miliarde de euro în 2026. Ritmul de creștere rămâne însă moderat, în jurul a 5%, pe fondul unui consum prudent și al competiției tot mai puternice venite din partea platformelor internaționale din afara Uniunii Europene.