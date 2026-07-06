Piața auto accelerează în iunie. Înmatriculările de mașini noi au crescut cu 53%, iar modelele electrificate domină vânzările

Piața auto din România a înregistrat o evoluție spectaculoasă în luna iunie 2026, când numărul înmatriculărilor de autoturisme noi a crescut cu 53% comparativ cu aceeași lună a anului trecut. În același timp, vehiculele electrificate și-au consolidat poziția dominantă, ajungând să reprezinte aproape două treimi din totalul autoturismelor noi înmatriculate, potrivit analizei publicate luni de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Datele prelucrate de APIA pe baza statisticilor DGPCI arată că luna iunie a adus o creștere puternică și pentru segmentele de vehicule comerciale, în timp ce electrificarea continuă să fie principalul motor al transformării pieței auto din România.

În luna iunie au fost înmatriculate 16.008 autoturisme noi, cu 53% mai multe decât în aceeași lună din 2025. Cu toate acestea, la nivelul întregului an, ritmul de creștere rămâne mult mai moderat.

În perioada ianuarie–iunie 2026, în România au fost înmatriculate 64.203 autoturisme noi, ceea ce reprezintă o creștere de doar 0,3% comparativ cu primele șase luni ale anului trecut.

În clasamentul mărcilor, Dacia rămâne liderul pieței, cu 11.686 de autoturisme înmatriculate în acest an, urmată de Toyota (6.021 unități), Skoda (5.474), Volkswagen (4.939) și Renault (3.010).

Președintele APIA, Dan Vardie, atrage atenția că avansul spectaculos din luna iunie nu trebuie interpretat drept o revenire definitivă a pieței auto.

„Rezultatul din luna iunie, cu o creștere de 53% a înmatriculărilor de autoturisme noi față de aceeași lună a anului trecut, trebuie analizat cu prudență. Această evoluție reflectă într-o măsură importantă efectul unui sfârșit de serie, determinat de lichidarea stocurilor și de anticiparea schimbărilor de reglementare și de piață, ceea ce a concentrat un număr semnificativ de livrări în luna iunie. Prin urmare, nu putem considera această creștere drept un indicator al unei reveniri structurale a pieței auto din România.”

Acesta subliniază că direcția pieței va depinde și de modul în care va fi implementat Programul Rabla.

„În perioada următoare, evoluția pieței va depinde în mare măsură de modul în care va fi implementat Programul Rabla. În acest moment, piața încă așteaptă clarificări privind calendarul de lansare și forma finală a programului, iar această lipsă de predictibilitate continuă să influențeze deciziile de achiziție ale clienților și planificarea activității importatorilor și dealerilor.”

Segmentul autoturismelor electrificate continuă să câștige teren.

În luna iunie, acestea au reprezentat 64% din totalul înmatriculărilor de autoturisme noi, după o creștere anuală de 72%. În primele șase luni din 2026, cota lor de piață a urcat chiar la 67%, iar numărul înmatriculărilor este cu 22,5% peste cel din aceeași perioadă a anului trecut.

Evoluția pe categorii este semnificativă:

autoturismele mild-hybrid au crescut cu 29,7% în iunie, dar la nivelul primului semestru înregistrează o scădere de 4,6%;

modelele full-hybrid au avansat cu 76% în iunie și cu 32,6% în primele șase luni;

autoturismele plug-in hybrid au crescut cu 125% în iunie și cu 72,6% în primul semestru;

autoturismele 100% electrice au înregistrat cea mai spectaculoasă evoluție, cu o creștere de 352% în luna iunie și de 76,6% în perioada ianuarie–iunie.

Și preferințele cumpărătorilor rămân clare.

SUV-urile continuă să fie cea mai căutată categorie de autoturisme, deținând o cotă de piață de 58,5%. Acestea sunt urmate de autoturismele din Clasa C (21%) și Clasa B (12,8%).

Comparativ cu iunie 2025, segmentul SUV a crescut cu peste 60%, iar Clasa D aproape și-a triplat volumul, înregistrând un avans de 198%.

Analiza APIA arată și schimbarea preferințelor privind tipul de motorizare.

Autoturismele pe benzină au crescut cu 45% și au ajuns la o cotă de piață de 31%, în timp ce modelele diesel continuă să piardă teren. Înmatriculările de autoturisme cu motorină au scăzut cu 25,7%, iar cota acestora în piață a coborât la doar 4,4%.

În schimb, toate tipurile de motorizări electrificate – mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid și electrice – au depășit împreună, pentru prima dată, motorizările clasice pe benzină și motorină.

Pe segmentul autoturismelor 100% electrice, Tesla domină clasamentul.

În primele șase luni din 2026, Tesla Model Y este cel mai bine vândut model electric din România, cu 793 de unități, urmat de Tesla Model 3 (648 unități) și BYD Dolphin Surf (457 unități).

La nivelul mărcilor, Tesla ocupă prima poziție cu 1.459 de autoturisme electrice înmatriculate, urmată de BYD (1.092) și Ford (604).

Pe segmentul vehiculelor comerciale ușoare și al minibuzelor, înmatriculările au crescut cu 2% în iunie, iar cele ale vehiculelor comerciale ușoare, fără minibus, au avansat cu 10,9%.

Și piața vehiculelor comerciale grele și a autobuzelor a raportat rezultate solide, cu o creștere de 35% față de iunie 2025. În categoria camioanelor de peste 16 tone și autotractoarelor, lider rămâne Mercedes-Benz, urmat de Volvo și DAF.