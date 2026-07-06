Pas decisiv pentru Autostrada Unirii: proiectarea tronsonului Iași – Ungheni a început

Horațiu Cosma a oferit noi informații privind evoluția proiectului Autostrăzii Unirii A8, tronsonul Iași – Ungheni, subliniind trecerea rapidă a acestuia în etapa de proiectare. Oficialul a precizat că procedurile administrative avansează imediat după semnarea contractului, fără întârzieri în implementare.

Autoritățile din domeniul transporturilor au transmis că segmentul intră oficial în faza de proiectare, după emiterea ordinului de începere. Momentul de referință pentru debutul acestei etape este data de 24 august 2026, stabilită ca început al activităților tehnice.

Mesajul transmis de oficial evidențiază ritmul accelerat al procedurilor administrative și tehnice pentru acest obiectiv rutier strategic.

„Nu irosim nicio secundă pe Autostrada Unirii A8. A fost emis ordinul de începere pentru tronsonul Iași – Ungheni La doar câteva zile după semnarea contractului, proiectul ultimilor kilometri ai Autostrăzii Unirii A8 din România și ai primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova intră oficial în etapa de proiectare. Noua companie de drumuri CNIR a emis astăzi ordinul de începere pentru tronsonul 4 Iași – Ungheni, iar data de 24 august 2026 marchează începutul perioadei de proiectare”, a transmis Horațiu Cosma.

Tronsonul Iași – Ungheni are o lungime totală de 15,5 kilometri, conectând zona Iașiului de podul peste Prut de la Ungheni. Proiectul include și o porțiune de aproximativ 5 kilometri pe teritoriul Republicii Moldova, care va purta același indicativ A8.

Contractul aferent lucrărilor este structurat pe o perioadă totală de 46 de luni. Din această durată, 10 luni sunt alocate proiectării, iar 36 de luni sunt destinate execuției propriu-zise a lucrărilor de infrastructură.

Un obiectiv considerat prioritar îl reprezintă segmentul de 2,77 kilometri dintre nodul rutier Golăiești și podul peste Prut de la Ungheni, element esențial pentru realizarea conexiunii transfrontaliere.

„Tronsonul are o lungime de 15,5 kilometri între Iași și Podul peste Prut de la Ungheni și include, în premieră, realizarea a aproximativ 5 kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova (care vor avea același indicativ A8), un proiect simbolic și strategic pentru conectarea celor două maluri ale Prutului.

Contractul are o durată totală de 46 de luni,

10 luni pentru proiectare;

36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Un obiectiv prioritar îl reprezintă realizarea segmentului de 2,77 kilometri dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, astfel încât noua legătură rutieră peste Prut să poată fi pusă în valoare cât mai repede”, a mai subliniat oficialul în postarea de pe social media.

Proiectul prevede realizarea mai multor lucrări de infrastructură majoră, incluzând 14 poduri și pasaje, precum și două tuneluri, dintre care unul va avea o lungime de 1.760 de metri. De asemenea, sunt prevăzute două noduri rutiere, care vor asigura conectarea cu viitorul Spital Regional și cu Aeroportul Iași.

Finanțarea lucrărilor este asigurată prin Programul SAFE, mecanism prin care România beneficiază de peste 4,2 miliarde de euro destinați proiectelor de infrastructură rutieră A7 și A8.

Implementarea proiectului este realizată de compania italiană ITINERA împreună cu partenerii săi, sub coordonarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere, care monitorizează derularea etapelor tehnice.

„Proiectul include:

14 poduri și pasaje;

2 tunele, dintre care unul cu o lungime de 1.760 metri;

2 noduri rutiere, inclusiv conexiunea cu viitorul Spital Regional și Aeroportul Iași.

Finanțarea este asigurată prin Programul SAFE, unde România beneficiază de o sumă record de peste 4,2 miliarde de euro pentru Autostrăzile A7 și A8, un argument suplimentar pentru emiterea foarte rapidă a ordinului de începere. Am încredere că experiența internațională a constructorului italian ITINERA și a partenerilor săi, alături de monitorizarea atentă a proiectului de către echipa CNIR, vor permite respectarea termenelor și chiar devansarea lor”, mai anunță secretarul de stat.

Derularea proiectului presupune lucrări complexe, având în vedere condițiile de relief și existența unor structuri inginerești de amploare, inclusiv tuneluri și pasaje. În plus, implementarea se desfășoară pe teritoriul a două state, cu reglementări administrative diferite.

Autoritățile implicate în proiect afirmă că obiectivul este continuarea etapelor fără întârzieri, cu accent pe coordonarea tehnică și administrativă dintre toate părțile implicate.