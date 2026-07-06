Hackerii etici intră sub protecția legii. România adoptă reguli noi pentru securitatea cibernetică

Hackerii etici beneficiază, începând cu promulgarea Legii nr. 123/2026, de un cadru juridic care le protejează activitatea desfășurată cu bună-credință. Actul normativ stabilește condițiile în care cercetarea și testarea sistemelor informatice nu vor mai fi tratate ca infracțiuni, dacă scopul este identificarea și raportarea responsabilă a vulnerabilităților. Noile prevederi urmăresc să diferențieze clar cercetătorii în securitate cibernetică de autorii atacurilor informatice și să îmbunătățească reacția instituțiilor în fața incidentelor cibernetice.

Hackerii etici vor beneficia, pentru prima dată în România, de protecție juridică explicită atunci când identifică și raportează vulnerabilități informatice cu bună-credință, în condițiile stabilite de lege. Actul normativ promulgat introduce un cadru legal dedicat activităților de cercetare și testare în domeniul securității cibernetice și stabilește limite clare între aceste activități și atacurile informatice comise în scop infracțional.

Potrivit inițiatorilor, legea reglementează modul în care pot fi desfășurate activitățile de cercetare asupra sistemelor informatice și prevede că anumite dispoziții din Codul penal privind accesul la un sistem informatic, interceptarea transmisiilor de date sau transferul de date informatice nu vor fi aplicabile atunci când acțiunile sunt realizate cu bună-credință și urmăresc exclusiv identificarea și raportarea vulnerabilităților.

„Noua lege introduce un cadru juridic clar pentru activitățile de cercetare și testare în domeniul securității cibernetice și delimitează cercetătorii de securitate de persoanele care desfășoară atacuri informatice în scop infracțional. Anumite prevederi ale Codului penal referitoare la accesul la un sistem informatic, interceptarea transmisiilor de date și transferul de date informatice nu se vor mai aplica atunci când activitățile sunt realizate în condițiile stricte prevăzute de lege, cu bună-credință și în scopul identificării și raportării unor vulnerabilități”, a transmis deputata USR Cristina Prună.

Protecția prevăzută de Legea nr. 123/2026 se aplică exclusiv cercetătorilor care respectă condițiile impuse de legislație și regulile privind raportarea responsabilă a vulnerabilităților descoperite, fără a produce prejudicii și fără a urmări obținerea unor beneficii nelegitime.

Inițiatorii actului normativ subliniază că noua reglementare nu schimbă regimul juridic aplicabil infracțiunilor informatice și nu oferă protecție persoanelor care folosesc vulnerabilitățile în scopuri ilegale. Scopul legii este de a încuraja cercetarea responsabilă și de a valorifica expertiza specialiștilor în beneficiul securității cibernetice.

În acest context, Cristina Prună a evidențiat potențialul specialiștilor români și rolul pe care aceștia îl pot avea în prevenirea incidentelor informatice.

„România are adolescenți talentați, care pot identifica vulnerabilități pe care sisteme întregi ale statului nu le văd. Sunt tineri care participă la competiții internaționale, dezvoltă soluții inovatoare și își pot folosi cunoștințele pentru a proteja instituțiile, companiile și cetățenii. Prin această lege, statul învață să facă diferența dintre un infractor cibernetic și un cercetător de securitate, dintre un atacator cu intenții necinstite și un tânăr care descoperă o vulnerabilitate pentru a preveni un incident grav”, a declarat aceasta.

Inițiatorii au precizat că legea nu îi protejează pe cei care sustrag sau divulgă date informatice, afectează funcționarea sistemelor, întrerup servicii, utilizează programe malițioase ori exploatează în interes propriu vulnerabilitățile identificate.

Deputatul PNL Eduard Mititelu a afirmat că noua reglementare oferă specialiștilor un cadru legal clar și consolidează rolul acestora în protejarea infrastructurilor digitale.

„Securitatea cibernetică este una dintre componentele esențiale ale securității României. Avem tineri și specialiști excepțional de bine pregătiți, pe care statul trebuie să îi susțină, să îi încurajeze și să le ofere un cadru legal clar în care să își poată valorifica expertiza în beneficiul societății. Noua lege delimitează activitățile de cercetare și raportare responsabilă de atacurile informatice și stabilește reguli stricte pentru cei care acționează cu bună-credință”, a declarat deputatul PNL Eduard Mititelu.

Legea nr. 123/2026 introduce și măsuri pentru consolidarea cooperării instituționale în domeniul securității cibernetice. Potrivit noilor prevederi, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) va colabora cu un comitet alcătuit din reprezentanți ai autorităților competente, pentru ca informațiile privind incidentele cibernetice să fie transmise rapid, iar răspunsul instituțiilor statului să fie mai bine coordonat și mai eficient.