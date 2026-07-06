Cumpărăturile pentru școală se mută în plină vară: cum își gestionează părinții bugetele

Majoritatea familiilor au început mai devreme decât în anii anteriori să caute oferte pentru articole școlare, pe fondul presiunii tot mai mari exercitate de facturile crescute și cheltuielile zilnice care cresc de la o zi la alta. În acest context, achizițiile specifice acestei perioade nu mai sunt concentrate spre finalul verii, ci pe parcursul întregului sezon estival.

Mari jucători din comerțul online și fizic, precum Amazon, Walmart, Target și Best Buy, au lansat campanii dedicate mai devreme decât în mod obișnuit. Evenimentele de tip „Prime Day” au devenit un reper informal pentru startul achizițiilor de sezon, iar competiția dintre retaileri s-a intensificat în zona consumatorilor atenți la buget.

Mai trebuie subliniat faptul că presiunea financiară resimțită de gospodării influențează direct modul în care sunt făcute achizițiile. Familiile analizează mai atent reducerile pentru produse de bază, în timp ce încearcă să își gestioneze bugetul între necesități și articole populare din zona tendințelor sociale, promovate pe platforme precum TikTok și Instagram. În acest context, atunci când vine vorba de cumpărături oamenii devin mai precauți, iar deciziile sunt tot mai selective, în funcție de preț și necesitate.

„Având în vedere prețurile mai mari la benzină și alimente, sunt cu siguranță mai conștientă de cum îmi voi cheltui banii în preajma întoarcerii copiilor la școală. Tind să fiu o consumatoare care alege cu înțelepciune, în loc să facă cumpărături pentru o mulțime de lucruri”, a spus Julie Kelley, fondatoarea unei companii de consultanță media din Vermont, cu un fiu de 11 ani.

Potrivit datelor PwC, familiile din SUA vor cheltui în medie aproximativ 922 de dolari pentru cumpărăturile specifice noului an școlar în acest an, nivel cu aproximativ 47% mai mare față de 2025. O parte din această evoluție este pusă pe seama creșterii generale a prețurilor, inclusiv a celor asociate conflictului din Iran.

În același timp, sezonul „back-to-schoo” reprezintă circa 2,3% din totalul vânzărilor retail din SUA, cu cheltuieli estimate la 128,2 miliarde de dolari în 2025, conform National Retail Federation.

Datele indică și o influență tot mai mare a copiilor în procesul de cumpărare. Aproximativ 61% dintre gospodării permit copiilor să adauge produse direct în coșurile online după ce le descoperă pe rețelele sociale, a precizat Kelly Pedersen, specialist în retail global la PwC.

Target a transmis că evenimentul său de vânzări din iunie a oferit acces timpuriu la produse populare pentru școală, în timp ce Amazon a confirmat existența ofertelor din categoriile back-to-school și college, fără a oferi detalii suplimentare.

Walmart a organizat, de asemenea, un eveniment de reduceri de patru zile, cu produse destinate atât studenților din campusuri, cât și profesorilor care cumpără rechizite în cantități mari.

Analizele Adobe Analytics arată că, în timpul promoțiilor recente, cumpărătorii au orientat cheltuieli semnificative către electronice și îmbrăcăminte mai scumpă, categorii afectate de variații ale cererii în contextul bugetelor mai restrânse ale gospodăriilor.

În paralel, tranziția către cumpărăturile online continuă să se consolideze. Morgan Stanley notează că Amazon și Walmart au ajuns să genereze o proporție semnificativă din cheltuielile online, în timp ce PwC estimează o scădere a ponderii cumpărătorilor care finalizează achizițiile exclusiv din magazine fizice.

„Acesta este momentul potrivit pentru ca comercianții cu amănuntul să facă o mișcare avantajoasă pentru articolele mai puțin la modă”, a declarat Jeffrey Degner, cercetător la Institutul American pentru Cercetări Economice. „Vom vedea o perioadă cu marjă de profit mai mică în august și septembrie”.