IGSU lansează un avertisment pentru părinți. Greșeala care poate deveni fatală în zilele caniculare

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atrage atenția asupra unuia dintre cele mai mari pericole din timpul verii: lăsarea copiilor singuri în autoturisme. Avertismentul vine după tragedia produsă în Franța, unde doi copii, în vârstă de 2 și 4 ani, au fost găsiți fără viață într-o mașină. În contextul temperaturilor ridicate și al avertizărilor meteorologice emise în această perioadă, autoritățile le cer părinților să respecte câteva reguli esențiale care pot salva vieți.

Valul de căldură care afectează România și numeroase state europene determină autoritățile să lanseze noi apeluri către populație. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează că interiorul unui autoturism se poate transforma în doar câteva minute într-un spațiu extrem de periculos, chiar dacă afară temperaturile nu par excesive.

Mesajul instituției vine după informațiile apărute în presa internațională privind un caz tragic petrecut în Franța.

„Potrivit informațiilor apărute în mai multe articole de presă, un tragic eveniment s-a produs în Franța, unde doi copii în vârstă de 2 și 4 ani au fost găsiți fără viață într-un autoturism. Acest caz readuce în atenție un pericol major asociat temperaturilor ridicate, iar circumstanțele sunt în continuare în curs de investigare de către autorități.”

Specialiștii atrag atenția că habitaclul unui autoturism se încălzește mult mai repede decât aerul de afară. Chiar dacă geamurile sunt întredeschise sau mașina este parcată la umbră, temperatura din interior poate crește în câteva minute la valori care pun viața în pericol.

Copiii sunt mult mai vulnerabili decât adulții la temperaturile extreme, deoarece organismul lor se supraîncălzește mult mai rapid și își pierde mai greu capacitatea de reglare termică.

Din acest motiv, chiar și câteva minute petrecute într-o mașină închisă pot avea consecințe dramatice.

În contextul avertizărilor de caniculă și al disconfortului termic accentuat, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le recomandă părinților și tuturor celor care au în grijă copii să respecte câteva măsuri simple de prevenție.

„În contextul avertizărilor și informărilor meteorologice din această perioadă, care indică temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, lansăm un apel ferm la responsabilitate și la adoptarea măsurilor de prevenire.”

Autoritățile recomandă:

să nu fie lăsați niciodată copiii singuri în autoturism, nici măcar pentru câteva minute;

cheile mașinii să nu fie lăsate la îndemâna copiilor;

cei mici să fie învățați că autoturismul nu este un loc de joacă și că rămânerea în interior poate fi extrem de periculoasă.

IGSU amintește că orice persoană care observă un copil sau un animal aflat în pericol într-un autoturism trebuie să solicite imediat ajutorul autorităților.

„Reamintim că temperatura din interiorul unui autoturism poate crește rapid la niveluri periculoase pentru viață, chiar și în perioade în care afară nu pare extrem de cald.

Dacă observați un copil sau un animal în pericol într-un autoturism, sunați imediat la 112.”

Avertismentul vine într-o perioadă în care meteorologii anunță temperaturi foarte ridicate în mai multe regiuni ale țării, iar autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și respectarea măsurilor de protecție împotriva caniculei.

Salvatorii subliniază că tragediile produse în sezonul cald pot fi prevenite printr-un gest simplu de responsabilitate.