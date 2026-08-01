RAR a pornit controalele. Șoferii care au aceste modificări la mașină riscă să rămână fără talon

Polițiștii Brigăzii Rutiere și inspectorii Registrului Auto Român (RAR) au desfășurat în noaptea de 31 iulie spre 1 august o amplă acțiune de control în București, vizând autovehiculele care nu respectă normele tehnice și conducătorii auto care pun în pericol siguranța traficului. În urma verificărilor, mai mulți șoferi au fost sancționați, iar unele vehicule au fost scoase temporar din circulație din cauza deficiențelor constatate.

Acțiunea desfășurată de Brigada Rutieră a avut ca obiectiv depistarea mașinilor modificate ilegal, în special a celor echipate cu sisteme de evacuare care produc un nivel ridicat de zgomot și nu respectă normele de omologare. Totodată, autoritățile au urmărit identificarea șoferilor care adoptă un stil de condus agresiv și pot genera accidente.

În urma controalelor au fost aplicate 16 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ajungând la 11.000 de lei.

Cele mai multe sancțiuni – 15 la număr – au vizat autovehicule care prezentau modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare a noxelor. O altă amendă a fost aplicată unui conducător auto surprins având un comportament agresiv în trafic.

Controalele nu s-au limitat la sistemele de evacuare. Inspectorii RAR și polițiștii au analizat toate elementele care pot influența siguranța circulației și respectarea normelor tehnice.

Au fost verificate:

funcționarea sistemului destinat reducerii zgomotului și emisiilor poluante;

legalitatea instalațiilor de iluminare și utilizarea unor lumini de altă culoare sau intensitate decât cele omologate;

existența și valabilitatea inspecției tehnice periodice (ITP);

foliile și tratamentele aplicate pe parbriz, lunetă și geamurile laterale, acolo unde acestea nu sunt omologate sau certificate de autoritățile competente.

Astfel de verificări sunt efectuate periodic deoarece modificările neautorizate pot afecta atât nivelul de siguranță al vehiculului, cât și gradul de poluare sau disconfortul fonic produs în trafic.

Pe lângă sancțiunile financiare, autoritățile au dispus și măsuri administrative împotriva vehiculelor care nu îndeplineau condițiile tehnice pentru a circula pe drumurile publice.

În total, au fost reținute șase certificate de înmatriculare, iar în alte trei cazuri au fost retrase și plăcuțele de înmatriculare. Proprietarii vor putea intra din nou în posesia acestora doar după remedierea deficiențelor și prezentarea vehiculelor la verificările impuse de lege.

Tot în cadrul acțiunii, un conducător auto a rămas fără permis după ce a fost surprins efectuând manevre periculoase de tip „drift”.

Unul dintre cazurile prezentate de autorități este cel al unui bărbat de 35 de ani, oprit în trafic pe Bulevardul Aviatorilor.

Inspectorii RAR au stabilit că autoturismul acestuia avea modificări neomologate la sistemul de evacuare a noxelor. Ca urmare, certificatul de înmatriculare și plăcuțele au fost reținute, iar șoferul a fost sancționat cu o amendă de 1.297,5 lei.

Un alt conducător auto, în vârstă de 19 ani, a fost depistat pe Bulevardul Beijing în timp ce conducea agresiv și efectua drifturi.

În timpul controlului, polițiștii și inspectorii RAR au constatat că autoturismul avea modificări neomologate la sistemul de evacuare.

Pentru abaterile constatate, tânărul a fost sancționat cu o amendă de 3.027,5 lei, i-a fost reținut certificatul de înmatriculare, iar permisul de conducere a fost suspendat din cauza comportamentului periculos manifestat în trafic.

Reprezentanții Brigăzii Rutiere transmit că acțiunile desfășurate împreună cu Registrul Auto Român vor continua și în perioada următoare.

Scopul acestor verificări este eliminarea din trafic a vehiculelor care nu respectă normele tehnice, reducerea zgomotului produs de autoturismele modificate ilegal și descurajarea comportamentelor agresive la volan.

Autoritățile le reamintesc șoferilor că modificările neomologate aduse vehiculelor pot atrage nu doar amenzi consistente, ci și reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare, ceea ce înseamnă că mașina nu mai poate circula legal până la remedierea tuturor problemelor constatate și verificarea acesteia de către RAR.