Eurostat anunță o revenire puternică a mașinilor electrice în Uniunea Europeană. Înmatriculările au crescut cu aproape 30% în 2025

Piața autoturismelor electrice din Uniunea Europeană a revenit puternic pe creștere în 2025, după reculul înregistrat în anul precedent. Potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat), înmatriculările de autoturisme noi complet electrice au ajuns la 1,89 milioane de unități, ceea ce reprezintă o creștere de 29,7% față de 2024.

Evoluția marchează o redresare importantă după scăderea de 6,0% înregistrată în 2024 comparativ cu 2023, când au fost înmatriculate 1,46 milioane de mașini electrice noi în Uniunea Europeană, potrivit unor date publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Numărul total al autoturismelor complet electrice aflate în circulație în Uniunea Europeană a ajuns la 7,59 milioane în 2025, în creștere cu 31,5% față de flota existentă în 2024, când erau înregistrate 5,77 milioane de astfel de vehicule.

Autoturismele plug-in hybrid au înregistrat o creștere de 34,2% a înmatriculărilor noi față de 2024, un ritm apropiat de cel al mașinilor complet electrice.

În total, în 2025 au fost înmatriculate 1,03 milioane de autoturisme plug-in hybrid în Uniunea Europeană.

Și autoturismele hibride fără încărcare la priză au continuat să crească, însă într-un ritm mai redus. Înmatriculările acestora au avansat cu 13,4% comparativ cu anul precedent, iar numărul total al înmatriculărilor noi a ajuns la 3,62 milioane de autoturisme, depășind orice alt tip de mașină nouă înmatriculată în Uniunea Europeană.

În același timp, mașinile cu motoare convenționale au înregistrat scăderi importante. Înmatriculările de autoturisme diesel noi au coborât cu 22,0%, până la 1,07 milioane de unități.

Autoturismele noi pe benzină au urmat o tendință similară, înregistrând o scădere de 18,4%, până la un total de 2,98 milioane de vehicule înmatriculate în 2025.

Datele Eurostat arată astfel că piața auto din Uniunea Europeană a fost marcată în 2025 de o accelerare puternică a înmatriculărilor de vehicule electrice și hibride, în timp ce modelele diesel și pe benzină au continuat să își reducă ponderea în totalul autoturismelor noi înregistrate.