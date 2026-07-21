Datoria publică a României a depășit 60% din PIB. Eurostat: Creștere puternică într-un singur an

Datoria publică a României a continuat să crească în primul trimestru al anului 2026, depășind pragul de 60% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. În același timp, raportul datorie/PIB a crescut atât la nivelul Uniunii Europene, cât și în zona euro, pe fondul majorării împrumuturilor contractate de statele membre.

Datele publicate de Eurostat arată că, la sfârșitul primului trimestru din 2026, datoria publică a României a ajuns la 1.169,87 miliarde de lei, echivalentul a 60,1% din PIB. Comparativ cu trimestrul anterior, când raportul era de 59,3%, creșterea a fost de 0,8 puncte procentuale.

Raportat la aceeași perioadă a anului trecut, avansul este și mai pronunțat. În primul trimestru din 2025, datoria publică reprezenta 55,8% din PIB, ceea ce înseamnă o majorare anuală de 4,3 puncte procentuale, una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

România se numără printre statele membre cu cele mai mari creșteri anuale ale raportului datorie/PIB. Potrivit Eurostat, doar Finlanda (+5,5 puncte procentuale), Bulgaria (+4,8 puncte procentuale) și Polonia (+4,5 puncte procentuale) au înregistrat evoluții mai accentuate decât România în interval de un an.

La nivelul Uniunii Europene, raportul dintre datoria publică și PIB a urcat la 82,9% la finalul primului trimestru din 2026, față de 81,8% în trimestrul precedent. În zona euro, indicatorul a crescut de la 87,7% la 88,9%.

Comparativ cu primul trimestru din 2025, datoria publică exprimată ca pondere în PIB a avansat de la 81,4% la 82,9% în UE și de la 87,2% la 88,9% în zona euro, ceea ce confirmă o tendință de majorare a îndatorării la nivel european.

Eurostat arată că cele mai ridicate niveluri ale datoriei publice raportate la PIB au fost înregistrate în Grecia, cu 143,5%, urmată de Italia (138,9%), Franța (117,6%), Belgia (109,1%) și Spania (101,6%).

La polul opus, cele mai reduse niveluri ale datoriei au fost consemnate în Estonia (25,2%), Danemarca (26,8%), Bulgaria (28,5%) și Luxemburg (29,2%).

Potrivit Eurostat, cea mai mare parte a datoriei publice din Uniunea Europeană este reprezentată de titlurile de creanță emise de guverne, care însumează 83,6% din totalul datoriei. Împrumuturile reprezintă 13,9%, iar numerarul și depozitele aproximativ 2,5%.

Instituția precizează că toate datele pentru primul trimestru al anului 2026 sunt provizorii și au fost calculate potrivit metodologiei Sistemului European de Conturi (SEC 2010), utilizată în evaluarea finanțelor publice ale statelor membre.