Piața de construcții din UE a continuat să crească în mai 2026. Unde au fost consemnate cele mai bune evoluții. Date Eurostat

Producția în construcții a înregistrat o creștere atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu luna precedentă, potrivit primelor estimări publicate de Eurostat. Totodată, indicatorul s-a menținut peste nivelul înregistrat în aceeași lună a anului trecut.

În luna mai 2026, comparativ cu aprilie 2026, producția în construcții ajustată sezonier a crescut cu 0,4% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană. Prin comparație, în aprilie 2026, producția în construcții înregistrase un avans de 0,1% în zona euro și de 0,5% în Uniunea Europeană.

Raportat la luna mai 2025, producția în construcții a crescut cu 1,2% în zona euro și cu 1,8% în Uniunea Europeană, conform datelor publicate de Eurostat. În zona euro, comparativ cu aprilie 2026:

construcția de clădiri a scăzut cu 0,7% ;

; lucrările de inginerie civilă au scăzut cu 0,5% ;

; activitățile specializate în construcții au crescut cu 1,4%.

În Uniunea Europeană:

construcția de clădiri a înregistrat un declin de 0,4% ;

; lucrările de inginerie civilă au scăzut cu 1,3% ;

; activitățile specializate în construcții au avansat cu 1,4%.

Dintre statele membre pentru care au fost disponibile date, cele mai mari creșteri lunare ale producției în construcții au fost consemnate în:

Austria: +3,3% ;

; Țările de Jos: +2,0% ;

; Franța: +1,3%.

Cele mai importante scăderi au fost raportate de:

Ungaria: -6,4% ;

; Spania: -2,8% ;

; Slovenia: -1,9%.

Pentru România nu sunt disponibile date privind evoluția din luna mai 2026. Ultima valoare publicată de Eurostat indică o creștere lunară de 10,3% în aprilie 2026, după o scădere de 0,6% în martie, un avans de 7,7% în februarie, o scădere de 4,5% în ianuarie și o creștere de 7,2% în decembrie 2025.

Față de mai 2025, în zona euro:

construcția de clădiri a scăzut cu 6,6% ;

; lucrările de inginerie civilă au crescut cu 3,5% ;

; activitățile specializate în construcții au avansat cu 2,9%.

În Uniunea Europeană:

construcția de clădiri a înregistrat un declin de 5,2% ;

; lucrările de inginerie civilă au crescut cu 2,3% ;

; activitățile specializate în construcții au urcat cu 3,3%.

Cele mai mari creșteri anuale ale producției în construcții au fost înregistrate în:

Slovenia: +19,2% ;

; Slovacia: +10,0% ;

; Finlanda: +9,4%.

Scăderi au fost raportate în:

Spania: -10,0% ;

; Ungaria: -6,7% ;

; Franța: -0,7%.

În cazul României, Eurostat nu a publicat încă datele pentru luna mai 2026. Ultima evoluție anuală disponibilă este cea din aprilie 2026, când producția în construcții era cu 23,8% peste nivelul din aprilie 2025. În lunile precedente, ritmul anual a fost de 8,3% în martie, 14,0% în februarie, -2,7% în ianuarie și 5,4% în decembrie 2025.

Datele Eurostat arată că evoluția producției totale în construcții în zona euro a fost de 0,2% în decembrie 2025, -1,1% în ianuarie 2026, -0,4% în februarie, +1,9% în martie, +0,1% în aprilie și +0,4% în mai.

În Uniunea Europeană, dinamica a fost de +0,7% în decembrie 2025, -1,8% în ianuarie, -0,1% în februarie, +2,0% în martie, +0,5% în aprilie și +0,3% în mai, ceea ce indică o evoluție pozitivă după fluctuațiile înregistrate la începutul anului.