Piața de construcții din UE a continuat să crească în mai 2026. Unde au fost consemnate cele mai bune evoluții. Date Eurostat
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Producția în construcții a înregistrat o creștere atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană în luna mai 2026, comparativ cu luna precedentă, potrivit primelor estimări publicate de Eurostat. Totodată, indicatorul s-a menținut peste nivelul înregistrat în aceeași lună a anului trecut.
Piața de construcții din UE a continuat să crească în luna mai 2026
În luna mai 2026, comparativ cu aprilie 2026, producția în construcții ajustată sezonier a crescut cu 0,4% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană. Prin comparație, în aprilie 2026, producția în construcții înregistrase un avans de 0,1% în zona euro și de 0,5% în Uniunea Europeană.
Raportat la luna mai 2025, producția în construcții a crescut cu 1,2% în zona euro și cu 1,8% în Uniunea Europeană, conform datelor publicate de Eurostat. În zona euro, comparativ cu aprilie 2026:
- construcția de clădiri a scăzut cu 0,7%;
- lucrările de inginerie civilă au scăzut cu 0,5%;
- activitățile specializate în construcții au crescut cu 1,4%.
În Uniunea Europeană:
- construcția de clădiri a înregistrat un declin de 0,4%;
- lucrările de inginerie civilă au scăzut cu 1,3%;
- activitățile specializate în construcții au avansat cu 1,4%.
Unde au fost consemnate cele mai mari creșteri lunare ale producției în construcții
Dintre statele membre pentru care au fost disponibile date, cele mai mari creșteri lunare ale producției în construcții au fost consemnate în:
- Austria: +3,3%;
- Țările de Jos: +2,0%;
- Franța: +1,3%.
Cele mai importante scăderi au fost raportate de:
- Ungaria: -6,4%;
- Spania: -2,8%;
- Slovenia: -1,9%.
Pentru România nu sunt disponibile date privind evoluția din luna mai 2026. Ultima valoare publicată de Eurostat indică o creștere lunară de 10,3% în aprilie 2026, după o scădere de 0,6% în martie, un avans de 7,7% în februarie, o scădere de 4,5% în ianuarie și o creștere de 7,2% în decembrie 2025.
Construcția de clădiri a înregistrat un declin în Uniunea Europeană
Față de mai 2025, în zona euro:
- construcția de clădiri a scăzut cu 6,6%;
- lucrările de inginerie civilă au crescut cu 3,5%;
- activitățile specializate în construcții au avansat cu 2,9%.
În Uniunea Europeană:
- construcția de clădiri a înregistrat un declin de 5,2%;
- lucrările de inginerie civilă au crescut cu 2,3%;
- activitățile specializate în construcții au urcat cu 3,3%.
Unde au fost înregistrate cele mai mari creșteri anuale ale producției în construcții
Cele mai mari creșteri anuale ale producției în construcții au fost înregistrate în:
- Slovenia: +19,2%;
- Slovacia: +10,0%;
- Finlanda: +9,4%.
Scăderi au fost raportate în:
- Spania: -10,0%;
- Ungaria: -6,7%;
- Franța: -0,7%.
În cazul României, Eurostat nu a publicat încă datele pentru luna mai 2026. Ultima evoluție anuală disponibilă este cea din aprilie 2026, când producția în construcții era cu 23,8% peste nivelul din aprilie 2025. În lunile precedente, ritmul anual a fost de 8,3% în martie, 14,0% în februarie, -2,7% în ianuarie și 5,4% în decembrie 2025.
Datele Eurostat arată că evoluția producției totale în construcții în zona euro a fost de 0,2% în decembrie 2025, -1,1% în ianuarie 2026, -0,4% în februarie, +1,9% în martie, +0,1% în aprilie și +0,4% în mai.
În Uniunea Europeană, dinamica a fost de +0,7% în decembrie 2025, -1,8% în ianuarie, -0,1% în februarie, +2,0% în martie, +0,5% în aprilie și +0,3% în mai, ceea ce indică o evoluție pozitivă după fluctuațiile înregistrate la începutul anului.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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