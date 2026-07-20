Rebelii Houthi anunță blocaj naval împotriva Arabiei Saudite. Tensiunile din Orientul Mijlociu amplifică riscurile pentru piața petrolului

Rebelii Houthi din Yemen au anunțat luni instituirea unui blocaj naval împotriva Arabiei Saudite, într-o escaladare care ar putea extinde conflictul dintre Statele Unite și Iran. Decizia vine într-un moment în care continuă atacurile militare din regiune, iar eforturile diplomatice încearcă să oprească deteriorarea situației. Evoluțiile au alimentat îngrijorările privind securitatea transportului maritim și stabilitatea aprovizionării globale cu energie.

Rebelii Houthi au anunțat că vor institui un embargo maritim împotriva Arabiei Saudite, deschizând posibilitatea unui nou front de confruntare în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Mișcarea sporește presiunea asupra uneia dintre cele mai importante regiuni pentru comerțul mondial și pentru exporturile de petrol.

Anunțul a fost făcut în pofida semnalelor transmise în ultimele zile de Teheran și Washington, care au indicat disponibilitatea de a relua dialogul diplomatic pentru limitarea confruntărilor. În același timp, Ministerul iranian de Externe a confirmat că mediatorii au prezentat noi propuneri autorităților de la Teheran, fără a oferi însă detalii privind conținutul acestora.

Piețele petroliere au reacționat imediat după declarațiile rebelilor. Cotațiile petrolului au urcat temporar, înainte de a reveni pe un trend descendent, pe fondul speranțelor investitorilor că negocierile diplomatice ar putea preveni o nouă escaladare. În schimb, costurile asigurării transportului maritim prin Marea Roșie au crescut, pe fondul riscurilor suplimentare pentru navele comerciale.

Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, Iranul ar fi exercitat presiuni asupra grupării Houthi pentru închiderea strâmtorii Bab el-Mandeb în cazul în care Statele Unite vor continua atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene. Blocarea completă a acestui punct strategic ar reduce oferta globală de petrol cu aproximativ 7%, întrucât ar împiedica ieșirea din regiune a unei mari părți din exporturile saudite. Această diminuare s-ar adăuga reducerii deja provocate de războiul din Golful Persic, care a afectat aproximativ 10% din oferta mondială.

În comunicatul transmis, gruparea a justificat măsura prin ceea ce consideră a fi represalii față de Arabia Saudită.

„Un embargo maritim împotriva inamicului criminal saudit, pe baza principiului «ochi pentru ochi», cu efect imediat”, au transmis forțele armate ale Houthi, precizând că decizia reprezintă un răspuns la ceea ce au descris drept „un asediu nedrept şi opresiv” impus Yemenului de autoritățile saudite.

Până la acest moment, Arabia Saudită nu a reacționat oficial la declarațiile rebelilor.

În paralel cu escaladarea militară, continuă și eforturile diplomatice pentru limitarea conflictului. Un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Teheranul a primit, prin intermediul mediatorilor, o propunere privind un armistițiu de zece zile. Inițiativa urmărește salvarea acordului provizoriu și crearea condițiilor pentru negocierea unei înțelegeri de durată care să pună capăt războiului început la 28 februarie, odată cu atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

Nici oficialul iranian și nici Ministerul de Externe nu au oferit informații suplimentare despre conținutul propunerii sau despre eventualele negocieri aflate în desfășurare.

Surse din cadrul Guvernului pakistanez au declarat că ministrul iranian de Interne, Eskandar Momeni, a solicitat Islamabadului să reia rolul de mediator între părțile implicate. Ulterior, oficialul iranian a ajuns în capitala Pakistanului pentru noi discuții.

Aceste demersuri diplomatice au avut loc după o nouă noapte de atacuri aeriene americane asupra mai multor orașe iraniene și după loviturile lansate de Gardienii Revoluției împotriva unor obiective militare americane din regiune.

În acest context, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a apărat continuarea operațiunilor militare, afirmând că acestea reprezintă un răspuns la atacurile în urma cărora și-au pierdut viața militari americani.

„De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti de mai multe ori pentru acea crimă Această directivă a fost transmisă secretarului de război, Pete Hegseth, preşedintelui Comitetului Şefilor de Stat Major, Daniel Caine, şi tuturor liderilor din armată”, a scris Trump luni pe Truth Social.

Conflictul continuă să afecteze mai multe state din Orientul Mijlociu. Mii de persoane și-au pierdut viața, în special în Iran și Liban, în timp ce o parte a teritoriului libanez rămâne ocupată de forțele israeliene în urma confruntărilor cu Hezbollah. Totodată, președintele Libanului, Joseph Aoun, urmează să se întâlnească marți cu Donald Trump la Casa Albă pentru a prezenta un plan privind dezarmarea Hezbollah și retragerea trupelor israeliene.

În Fâșia Gaza, Israelul își menține operațiunile militare începute după atacul Hamas din 7 octombrie 2023. Între timp, Hamas a anunțat numirea lui Khalil Al-Hayya în funcția de lider general al organizației, decizie interpretată de unii analiști drept un posibil semnal al unei poziții mai ferme față de apelurile internaționale privind dezarmarea.

Situația de securitate s-a deteriorat și mai mult după noi incidente raportate în apropierea Strâmtorii Ormuz. Gardienii Revoluției Islamice au susținut că două petroliere au explodat după ce au încercat să tranziteze zona pe o rută considerată „nesigură”. Cu o zi înainte, aceeași organizație anunțase că alte două nave au fost implicate într-un incident în aceeași regiune, fără să fie clar dacă este vorba despre aceleași ambarcațiuni.

Reuters precizează că nu a putut verifica independent informațiile, iar autoritățile iraniene nu au prezentat detalii privind identitatea navelor sau eventualele victime.

Separat, Agenția britanică pentru operațiuni comerciale maritime a anunțat că o navă aflată în largul coastelor Omanului a fost lovită de un proiectil de origine necunoscută.

Comandamentul Central al SUA a transmis că noaptea de duminică spre luni a reprezentat a noua noapte consecutivă de atacuri împotriva Iranului, operațiuni care urmăresc diminuarea capacității acestuia de a amenința transportul comercial prin Strâmtoarea Ormuz. Armata americană a mai precizat că a redirecționat șapte nave comerciale și a retras una din exploatare în cadrul blocadei navale impuse porturilor iraniene.

În Iran au fost raportate explozii în orașele Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr și Bandar Imam Khomeini. Agenția de presă IRNA a informat că o persoană a murit, iar mai multe au fost rănite în apropiere de Tabriz.

La rândul lor, Gardienii Revoluției au afirmat că au lansat rachete balistice asupra unor aeronave americane aflate pe aeroportul Aqaba din Iordania și au vizat obiective militare din tabăra Al-Adiri, baza aeriană Ali Al Salem din Kuweit și poziții din Siria.

Tot luni, în Bahrain au fost activate sirenele de alarmă pe parcursul întregii zile, iar armata din Kuweit a anunțat interceptarea unor noi drone iraniene. Guvernul kuweitian a mai comunicat că o stație de desalinizare a fost atacată pentru a doua zi consecutiv, incendiul izbucnit în urma loviturii provocând noi îngrijorări privind infrastructura critică din regiune.