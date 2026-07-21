UPDATE: MApN pregătește intervenția după incidentul navei GAS LISBON. Un elicopter și două nave militare sunt în alertă

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis marți că este pregătit să acorde sprijin instituțiilor responsabile de intervenția în cazul navei comerciale GAS LISBON, avariată în timpul nopții în Zona Economică Exclusivă a României, la aproximativ 20 de mile marine de litoral.

Potrivit ministerului, forțele armate sunt pregătite să intervină dacă situația o va impune.

„Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs, în dimineața zilei de 21 iulie, la bordul navei comerciale GAS LISBON, sub pavilion liberian, aflată în tranzit prin Zona Economică Exclusivă a României”, a transmis ministerul.

Reprezentanții MApN au precizat că au fost mobilizate resurse navale și aeriene pentru a putea interveni rapid, dacă va fi necesar.

„Astfel, MApN are pregătite un elicopter IAR-330 Puma Naval, precum și două nave militare ale Forțelor Navale Române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate”, se arată în comunicat.

În paralel, Direcția Hidrografică Maritimă din cadrul ministerului a emis o avertizare destinată navigatorilor, pentru ca navele aflate în tranzit să evite perimetrul în care s-a produs incidentul.

„Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o avertizare de navigație pentru a se evita zona incidentului”, a precizat instituția.

Nava comercială GAS LISBON, un transportator de gaze petroliere lichefiate (LPG) sub pavilion liberian, se afla în tranzit în dimineața zilei de 21 iulie, la aproximativ 20 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe. Vasul plecase din portul Alexandria, Egipt, și avea ca destinație portul Reni, din Ucraina.

La bord se aflau peste 3.790 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane.

În urma incidentului, nava a suferit avarii importante, însă operațiunea de evacuare s-a încheiat cu succes.

„Toți membrii echipajului au fost evacuați și recuperați în siguranță, iar răniții au fost transportați în Portul Sulina, unde au fost preluați de echipajele medicale”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Autoritățile continuă evaluarea situației și monitorizează evoluția incidentului, în timp ce forțele pregătite de MApN rămân disponibile pentru a interveni, dacă acest lucru va fi solicitat de instituțiile competente.

Nava GAS LISBON, sub pavilion Liberia, transporta peste 3.790 de tone de propan și naviga din portul Alexandria (Egipt) către Reni, în Ucraina, atunci când la bord s-a produs un incident care a provocat avarii importante și izbucnirea unui incendiu.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), flăcările au cuprins suprastructura navei, iar echipajul nu a mai putut utiliza propriile mijloace de evacuare.

În aceste condiții, cei 17 membri ai echipajului s-au refugiat în zona provei și au așteptat intervenția echipelor de salvare.

Alerta a fost transmisă prin Centrul de Coordonare pentru Salvare Maritimă (MRCC) Constanța, iar autoritățile au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare și salvare.

În zonă au fost trimise o navă maritimă de intervenție a Gărzii de Coastă și navele SAR APOLLO și SAR ARTEMIS ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne nu a putut interveni.

Echipajul navei SAR APOLLO a lansat două plute de salvare și a reușit evacuarea tuturor persoanelor aflate la bord.

În urma incidentului, trei membri ai echipajului au avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

Conform IGSU, două dintre victime prezentau arsuri pe aproximativ 10-15% din suprafața corpului, iar cea de-a treia suferise multiple plăgi și o hemoragie.

După evacuare, nava SAR APOLLO s-a îndreptat spre Portul Sulina, unde Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” Tulcea a mobilizat o ambarcațiune multirol și echipaje medicale pentru preluarea răniților și transportul lor către Unitatea de Primiri Urgențe Tulcea.

Totodată, medicul coordonator a dispus realizarea unei joncțiuni între echipajele medicale pentru ca transferul victimelor și acordarea asistenței medicale să se desfășoare cât mai rapid.

Deși întregul echipaj a fost salvat, incendiul nu a fost stins.

Potrivit autorităților, focul continuă să se manifeste la nivelul suprastructurii, iar nava a fost ancorată pentru a evita deplasarea necontrolată.

Pentru protejarea traficului maritim, autoritățile au emis un mesaj de avertizare către toate navele aflate în zonă, recomandând evitarea perimetrului afectat.

Anterior, Autoritatea Navală Română a transmis că navigatorii trebuie să păstreze o distanță de cel puțin trei mile marine față de locul incendiului.

Autoritatea Navală Română a precizat că a fost alertată în jurul miezului nopții, după ce nava GAS LISBON a semnalat că se află în dificultate în urma incendiului izbucnit la bord.

„Alerta a fost confirmată atât prin prin mesaje radio cât și prin sistemul Cospas-Sarsat. Nava se afla la o distanță de aproximativ 14 mile marine de Sf. Gheorghe. Imediat după primirea alertei, MRCC Constanța a coordonat intervenția pentru salvarea echipajului, mobilizând navele de căutare și salvare SAR Apollo și SAR Artemis apartinand ARSVOM, precum și alte mijloace de intervenție disponibile. Din cauza distanței, comunicarea directă cu nava s-a desfășurat cu dificultate, schimbul de informații fiind efectuat prin intermediul unei nave aflate în apropiere”, a transmis instituția.

Reprezentanții Autorității Navale Române au precizat că toți cei 17 membri ai echipajului au fost recuperați în siguranță din plutele de salvare și transportați la bordul navei SAR Apollo, iar cele trei persoane rănite au fost duse în Portul Sulina, unde au fost preluate de echipajele medicale.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj pe Facebook, în care a afirmat că incidentul s-a produs în afara apelor teritoriale ale României și a sugerat că acesta ar putea avea legătură cu conflictul din Ucraina.

„În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm. De asemenea, un remorcher trimis în zonă se asigură că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil parte a războiul ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Nava provenea din portul Alexandria, Egipt, și se îndrepta către portul ucrainean Reni”, a scris președintele României.

Operațiunea este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează permanent evoluția incendiului și starea navei pentru a preveni eventuale riscuri suplimentare pentru navigație.

În paralel, instituțiile competente urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs explozia și incendiul, precum și cauzele care au dus la acest incident grav petrecut în Marea Neagră.