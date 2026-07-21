Petrolul se ieftinește pe fondul speranțelor de detensionare dintre SUA și Iran. Piețele rămân însă în alertă din cauza riscurilor din Orientul Mijlociu

Cotațiile internaționale ale petrolului au înregistrat scăderi în tranzacțiile de marți dimineață, pe fondul informațiilor privind noi eforturi diplomatice pentru un armistițiu între Statele Unite și Iran. În același timp, piețele continuă să urmărească escaladarea militară din regiune, atacurile asupra infrastructurii maritime și amenințările lansate de rebelii houthi, factori care mențin incertitudinea asupra aprovizionării globale cu energie.

Prețurile petrolului au coborât în prima parte a ședinței de tranzacționare de marți, investitorii încercând să evalueze dacă inițiativele diplomatice dintre Washington și Teheran pot reduce tensiunile din Orientul Mijlociu.

La ora 04:15 GMT, contractele futures pentru petrolul Brent se tranzacționau la 88,44 dolari pe baril, în scădere cu 78 de cenți, echivalentul unui minus de aproximativ 0,9%.

În același timp, țițeiul West Texas Intermediate (WTI) din SUA era cotat la 82,50 dolari pe baril, cu 73 de cenți sub nivelul anterior. Contractul cu livrare în septembrie, considerat mai activ pe piață, pierdea 41 de cenți și ajungea la 82,07 dolari pe baril.

Evoluția vine într-un context în care piețele oscilează între speranțele unei soluții diplomatice și riscurile generate de conflictul militar din regiune.

Analiștii urmăresc cu atenție informațiile potrivit cărora mediatorii încearcă să obțină un armistițiu temporar între Statele Unite și Iran.

„Există o oarecare speranță de dezescaladare între SUA și Iran. Se pare că mediatorii propun un armistițiu de 10 zile, ceea ce ar putea readuce Memorandumul de Înțelegere (MoU) pe drumul cel bun”, au declarat analiștii ING într-o notă, referindu-se la acordul interimar din iunie.

Aceștia avertizează însă că perspectivele rămân incerte.

„Totuși, acest lucru nu va fi ușor, deoarece există încă divergențe majore între Washington și Teheran, în timp ce Trump a avertizat asupra unor represalii după ce mai mulți soldați americani au fost uciși”, au adăugat analiștii ING.

Potrivit unui oficial iranian de rang înalt citat de Reuters, Teheranul a primit din partea mediatorilor o propunere pentru un armistițiu de 10 zile. Inițiativa are ca obiectiv salvarea acordului semnat pe 17 iunie, document care urmărește să creeze premisele unui acord de pace de durată și să pună capăt conflictului izbucnit pe 28 februarie, după atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

În pofida eforturilor diplomatice, confruntările militare nu au încetat.

Noaptea precedentă a fost marcată de noi atacuri americane asupra unor orașe iraniene, în timp ce Gărzile Revoluționare iraniene au lansat atacuri asupra unor obiective militare americane din regiune. Ulterior, Comandamentul Central al SUA a anunțat începerea unei noi runde de lovituri asupra Iranului.

În paralel, incidentele din zona Strâmtorii Ormuz continuă să ridice semne de întrebare privind siguranța transportului maritim.

Un petrolier aflat în tranzit prin această rută strategică a raportat că a fost lovit de un proiectil de origine necunoscută. Potrivit agenției britanice UK Maritime Trade Operations, echipajul a fost nevoit să abandoneze nava și să se refugieze într-o ambarcațiune de salvare.

Pe fondul acestor incidente, numărul navelor care traversează Strâmtoarea Hormuz a continuat să scadă, armatorii preferând să adopte măsuri suplimentare de precauție.

Situația din regiune s-a complicat și mai mult după ce rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au anunțat că intenționează să impună o blocadă navală Arabiei Saudite.

O asemenea măsură ar putea afecta unul dintre cei mai importanți exportatori mondiali de petrol și ar amplifica riscurile pentru comerțul internațional și pentru aprovizionarea cu energie.

„Amenințările cu o blocadă navală asupra Arabiei Saudite de către houthi sunt semnificative, deoarece cresc riscul de perturbări pentru un alt exportator major de petrol”, a declarat Tim Waterer, analist șef de piață la KCM Trade.

Pe lângă evoluțiile geopolitice, investitorii așteaptă și datele privind stocurile de petrol din Statele Unite, un indicator important pentru echilibrul dintre cerere și ofertă.

Un sondaj preliminar realizat de Reuters arată că analiștii estimează o nouă scădere a stocurilor de țiței și de benzină în săptămâna precedentă, în timp ce rezervele de distilate sunt așteptate să înregistreze o creștere.

Datele oficiale privind stocurile americane sunt urmărite atent de participanții la piață, deoarece pot influența evoluția cotațiilor petrolului în perioada următoare, într-un context în care tensiunile geopolitice și incertitudinile privind aprovizionarea continuă să domine piețele energetice.