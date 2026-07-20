Visa Waiver rămâne o prioritate pentru România. Guvernul pregătește reluarea procesului împreună cu SUA

Programul Visa Waiver rămâne unul dintre principalele obiective ale României în relația cu Statele Unite, a declarat luni ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu. Oficialul a explicat, la TVR Info, că autoritățile române continuă demersurile atât pe plan tehnic, cât și politic pentru reluarea procesului de aderare. Potrivit acesteia, evoluția dosarului depinde de îndeplinirea criteriilor impuse de partea americană și de deciziile administrației de la Washington.

Visa Waiver continuă să reprezinte un obiectiv major al autorităților române în dialogul cu Statele Unite, în condițiile în care includerea României în acest program presupune atât respectarea unor condiții tehnice stricte, cât și existența unui context politic favorabil la Washington.

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a subliniat că autoritățile tratează acest dosar ca pe o prioritate în cadrul relației bilaterale cu partenerul american și că demersurile pentru reluarea procesului sunt în desfășurare.

„Visa Waiver este o prioritate în relația bilaterală”, a declarat, luni, la TVR Info, Oana Țoiu.

Șefa diplomației române a reamintit că România a reușit anterior să îndeplinească una dintre cele mai importante condiții de acces în program, respectiv reducerea ratei de refuz a vizelor sub pragul de 3%. Potrivit acesteia, rezultatul a fost obținut în urma unui efort comun al mai multor instituții ale statului, la care și mediul de afaceri și-a adus contribuția.

Ministrul Afacerilor Externe a explicat că, în prezent, gestionarea dosarului privind Visa Waiver este coordonată de Ministerul Afacerilor Interne, în timp ce România continuă cooperarea cu autoritățile americane în domenii considerate esențiale pentru securitatea comună.

Potrivit Oanei Țoiu, colaborarea dintre cele două state în ceea ce privește schimbul de informații referitoare la trecerea frontierelor și securitatea la graniță se desfășoară la un nivel foarte ridicat, aspect care contribuie la consolidarea parteneriatului strategic dintre București și Washington.

Oficialul a arătat că aceste mecanisme de cooperare reprezintă o componentă importantă a procesului de pregătire pentru reluarea procedurilor privind includerea României în programul american de călătorii fără viză.

Oana Țoiu a precizat că avansarea dosarului depinde de mai mulți factori care trebuie îndepliniți simultan. Pe de o parte, România trebuie să reducă din nou rata de refuz a vizelor sub pragul de 3%, iar pe de altă parte este necesară existența unei decizii politice favorabile din partea administrației președintelui Donald Trump.

În acest context, autoritățile române continuă să lucreze atât la componenta tehnică, cât și la dialogul politic cu partea americană, astfel încât procesul să poată fi reluat imediat ce vor exista condițiile necesare.