UE pregătește o schimbare majoră pentru piața cripto. Ce urmează în 2027

Uniunea Europeană se pregătește să revizuiască Regulamentul privind piețele criptoactivelor (MiCA), urmărind extinderea domeniului de aplicare al legislației și introducerea unor reguli mai clare pentru emitenții din afara spațiului comunitar. Demersul vine într-un moment în care susținerea acordată de președintele american Donald Trump activelor digitale generează noi provocări pentru autoritățile de reglementare europene.

Potrivit unor diplomați europeni familiarizați cu discuțiile, citați de Euronews, instituțiile europene analizează modificarea normelor pentru a răspunde situațiilor în care criptoactivele sunt emise simultan din jurisdicții diferite și pentru a adapta legislația la tehnologiile care apar pe piață.

Comisia Europeană desfășoară o consultare cu părțile interesate până la 30 septembrie, pentru a stabili dacă legislația actuală trebuie redeschisă. Cu toate acestea, mai mulți reprezentanți ai instituțiilor europene consideră că o revizuire a regulamentului este foarte probabilă.

„Redeschiderea dosarului pare inevitabilă în acest stadiu, nu doar având în vedere poziția exprimată de mai multe instituții europene (nu în ultimul rând BCE), ci și pentru a ține cont de cele mai recente evoluții tehnologice și de reglementare la nivel mondial”, a declarat un diplomat al Uniunii Europene pentru sursa menționată.

Inițiativele promovate în Statele Unite de președintele Donald Trump au amplificat dezbaterea privind reglementarea criptomonedelor stabile. În acest context, Uniunea Europeană încearcă să stabilească modul în care trebuie supravegheate companiile din afara blocului comunitar care emit astfel de active și desfășoară operațiuni pe piața europeană.

Actualul cadru legislativ european nu conține prevederi specifice dedicate emitenților de stablecoin-uri din afara Uniunii Europene care oferă servicii sau produse destinate utilizatorilor europeni.

Stablecoin-urile sunt criptomonede proiectate pentru a păstra o valoare constantă, fiind legate de active din economia reală, precum dolarul american. Spre deosebire de instituțiile financiare tradiționale, acestea funcționează în afara sistemului bancar și nu intră sub incidența reglementărilor bancare clasice. Complexitatea reglementării este accentuată și de faptul că aceeași criptomonedă stabilă poate fi emisă simultan de mai multe companii, ceea ce ridică dificultăți suplimentare pentru autoritățile de supraveghere.

Importanța stablecoin-urilor a crescut considerabil în ultimii ani, pe fondul utilizării tot mai extinse a acestora la nivel global. Datele publicate de Artemis Analytics arată că volumul total al tranzacțiilor realizate cu astfel de active digitale a urcat cu 72% în 2025, atingând valoarea de 33 de trilioane de dolari, echivalentul a aproximativ 28 de trilioane de euro.

Tot în 2025, Donald Trump a promulgat Legea privind îndrumarea și stabilirea inovației naționale pentru criptomonedele stabile din SUA (GENIUS), act normativ care stabilește un cadru de reglementare dedicat acestor active digitale.

Potrivit datelor prezentate, aproximativ 95% dintre stablecoin-urile existente la nivel mondial sunt susținute de dolarul american. Prin această strategie, administrația americană urmărește consolidarea rolului dolarului prin intermediul noilor tehnologii financiare și poziționarea criptomonedelor stabile drept instrumente importante pentru plățile internaționale și tranzacțiile strategice.

Pe lângă evoluțiile din domeniul criptomonedelor stabile, Uniunea Europeană analizează și impactul noilor tehnologii asupra sistemelor de plată digitale. Una dintre direcțiile aflate în atenție este tokenizarea, proces care urmărește creșterea nivelului de securitate al plăților și reducerea riscurilor asociate fraudelor.

Un diplomat european a precizat că viitoarea revizuire a legislației privind criptoactivele ar putea extinde aria de aplicare a regulamentului astfel încât să includă noi modalități de plată și depozitele tokenizate, considerate tehnologii cu potențial de dezvoltare în următorii ani.

În paralel cu aceste demersuri, Banca Centrală Europeană a prezentat, la sfârșitul lunii martie, o nouă strategie dedicată sistemelor de plăți. Documentul prevede dezvoltarea a două infrastructuri de rețea, denumite Pontes și Appia, concepute pentru a adapta instituția la procesul de tokenizare și la alte inovații tehnologice, inclusiv tehnologia registrului distribuit (DLT).