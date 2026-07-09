Comisia Europeană: Raportul privind concurența în agricultură (2017–2025) arată că normele UE consolidează poziția fermierilor

Comisia Europeană a publicat un raport privind aplicarea normelor de concurență în sectorul agricol în perioada iulie 2017–iulie 2025, evidențiind rolul lor în consolidarea poziției fermierilor și asigurarea unor piețe echitabile. Documentul arată, totodată, că autoritățile europene au finalizat aproximativ 110 investigații privind practicile anticoncurențiale din agricultură.

Comisia Europeană a publicat joi, 9 iulie, un raport care demonstrează modul în care normele UE în materie de concurenţă sprijină condiţiile de piaţă echitabile şi rezilienţa economică pentru fermierii din UE, se arată într-un comunicat de presă.

Raportul privind normele UE în materie de concurenţă în sectorul agricol acoperă perioada iulie 2017-iulie 2025. Acesta se axează pe excluderile de la normele în materie de concurenţă în cadrul organizării comune a pieţelor (OCP) şi pe investigaţiile antitrust. Raportul ilustrează modul în care cadrul actual sprijină viziunea pentru agricultură şi alimentaţie prin menţinerea unui sector agricol orientat spre piaţă, consolidând în acelaşi timp poziţia fermierilor în cadrul lanţului de aprovizionare cu alimente.

Legislaţia UE recunoaşte provocările specifice cu care se confruntă fermierii şi prevede derogările necesare de la normele UE în materie de concurenţă. De exemplu, normele specifice în materie de concurenţă îi ajută pe fermieri să îşi îmbunătăţească poziţia de negociere, să gestioneze riscurile şi să răspundă mai eficient provocărilor de pe piaţă.

Raportul arată că aceste norme le oferă fermierilor mai multe oportunităţi de a colabora, de a-şi consolida poziţia în lanţul de aprovizionare agroalimentar şi de a contribui la pieţe agroalimentare mai echitabile şi mai reziliente, asigurând în acelaşi timp beneficii pentru consumatori. Printre altele, normele UE permit producătorilor şi operatorilor din lanţul de aprovizionare agroalimentar să coopereze în cadrul unor acorduri care urmăresc standarde de durabilitate mai ridicate decât cele impuse de legislaţia UE sau de legislaţia naţională.

Deşi aceste opţiuni sunt disponibile, raportul arată că potenţialul lor nu este încă exploatat pe deplin de către fermieri. Cu toate acestea, asigurarea respectării normelor UE în materie de concurenţă este esenţială pentru a permite fermierilor să îşi desfăşoare activitatea pe picior de egalitate. Acest lucru se realizează în principal printr-o coordonare eficace între Comisia Europeană şi autorităţile naţionale de concurenţă.

Între iulie 2017 şi iulie 2025, Comisia Europeană şi autorităţile naţionale de concurenţă din UE au încheiat aproximativ 110 investigaţii în sectorul agricol. Aceste investigaţii au contribuit la abordarea preocupărilor din lanţul de aprovizionare agroalimentar, au împiedicat practicile anticoncurenţiale şi, dacă a fost necesar, au impus întreprinderilor să îşi schimbe comportamentul sau să plătească amenzi. Agricultorii au fost cea mai mare sursă de investigaţii prin depunerea de plângeri la autorităţile de concurenţă. Alte plângeri au fost depuse de producători şi de comercianţii cu amănuntul.

Comisia Europeană trebuie să prezinte Parlamentului European şi Consiliului, o dată la şapte ani, un raport privind aplicarea normelor în materie de concurenţă în sectorul agricol, în conformitate cu Regulamentul privind OCP.