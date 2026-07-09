UE pregătește un obiectiv de electrificare până în 2040 pentru reducerea dependenței de combustibilii fosili

Uniunea Europeană (UE) pregătește o strategie pentru accelerarea electrificării economiei, cu un obiectiv ce va fi integrat în viitorul cadru energetic până în anul 2040. Prin măsuri dedicate industriei, transporturilor și clădirilor, Bruxelles-ul urmărește reducerea dependenței de combustibilii fosili, consolidarea securității energetice și creșterea competitivității economice.

Uniunea Europeană (UE) vrea să propună un obiectiv de electrificare pentru următorul deceniu, ca parte a unui plan de consolidare a pieţei locale de tehnologii curate şi pentru a ajuta blocul comunitar să renunţe la combustibilii fosili.

Comisia Europeană va dezvălui obiectivul într-un pachet de politici care urmează să fie publicat pe 17 iulie. Ulterior, în al patrulea trimestru al acestui an, Executivul comunitar îşi propune să integreze acest obiectiv de electrificare într-o lege, ca parte a propunerii sale pentru un cadru energetic post 2030. Obiectivul de electrificare ar urma să fie exprimat sub forma unui procent din consumul de energie până în 2040, care nu a fost încă stabilit.

Pariul Bruxelles-ului este că energia electrică curată produsă local nu numai că va contribui la atingerea obiectivului său climatic de reducere a emisiilor cu 90% până în 2040, faţă de nivelurile din 1990, dar va consolida şi securitatea energetică a blocului comunitar. Reducerea dependenţei de importurile de energie a devenit o politică cheie după ce reducerea livrărilor de gaze din Rusia a dus preţurile la niveluri record în urma invaziei Ucrainei, iar criza din Orientul Mijlociu a afectat pieţele globale.

Prin acţiuni decisive la toate nivelurile, Europa poate deveni primul electro-continent. Această transformare profundă va necesita investiţii şi va duce la economii şi beneficii dincolo de sistemul energetic, de la producătorii de tehnologie curată la sectorul instalaţiilor, de la industrii competitive mai numeroase şi moderne la reducerea emisiilor şi a poluării în oraşele europene.

Prin accelerarea electrificării, Europa ar putea înlocui două treimi din consumul său de gaze şi ar putea înjumătăţi consumul de petrol, reducând factura la importurile de combustibili fosili cu 200 de miliarde de euro până la sfârşitul următorului deceniu, conform proiectului Executivului comunitar, care ar putea suferi modificări încă înainte de publicare. Acest lucru ar putea ajuta UE să reducă preţurile mari la energie, care afectează competitivitatea Europei în comparaţie cu SUA şi China.

UE estimează că 70% din energia produsă în blocul comunitar provine deja din surse locale curate. Totuşi, rata de electrificare a regiunii, sau ponderea energiei electrice în consumul final de energie, a stagnat la 23% timp de un deceniu, comparativ cu peste 30% în China, Coreea sau Japonia, conform datelor Agenţiei Internaţionale pentru Energie.

Deblocarea potenţialului de electrificare ar sprijini baza de producţie a tehnologiei curate a Europei şi lanţurile valorice aferente turbinelor eoliene, vehiculelor electrice cu baterii sau pompelor de căldură şi ar creşte semnificativ numărul de locuri de muncă calificate, susţine Bruxelles-ul.

Planul va prezenta mai multe acţiuni pe care Comisia Europeană intenţionează să le întreprindă în acest an şi în următorii ani, în sectoarele cele mai dependente de combustibilii fosili. În industrie, se doreşte utilizarea ţintită a fondurilor generate din tranzacţionarea certificatelor de poluare pentru a stimula electrificarea, în timp ce în transporturi se urmăreşte să se asigure un acces mai bun la infrastructura de încărcare, electrificarea vehiculelor grele şi încurajarea porturilor să devină centre de energie curată. Pentru a stimula electrificarea în sectorul clădirilor, care reprezintă jumătate din consumul de gaze al UE, Comisia Europeană va lua în considerare măsuri precum mobilizarea cererii publice pentru pompe de căldură.

Totuși, pentru a-şi atinge obiectivul de electrificare, UE va trebui să elimine o serie de bariere, inclusiv costul ridicat al investiţiei iniţiale pentru trecerea de la combustibilii fosili la electricitate, precum şi modernizarea reţelelor electrice şi extinderea capacităţilor de generare. În plus, blocul comunitar va trebui să îşi modifice regulile de impozitare a energiei şi să elimine progresiv subvenţiile pentru combustibilii fosili după 2030.