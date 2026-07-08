Vești importante pentru fermieri. UE pregătește un sprijin de până la 1,5 miliarde de euro. Măsurile au fost aprobate în regim de urgență

Eurodeputatul liberal Dan Motreanu anunță că Parlamentul European a aprobat, în regim de urgență, un pachet de măsuri destinat sprijinirii fermierilor afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Potrivit acestuia, decizia va permite ca fondurile să ajungă mai rapid la beneficiari, în contextul majorării costurilor de producție din agricultură.

Conform informațiilor prezentate de Dan Motreanu, Comisia Europeană a propus alocarea a 540 de milioane de euro din fonduri europene pentru susținerea fermierilor. Totodată, cofinanțarea națională poate ajunge până la 200%, astfel încât valoarea totală a sprijinului ar putea atinge 1,5 miliarde de euro.

Printre măsurile aprobate se numără posibilitatea ca fermierii să primească sprijin sub formă de lichidități în valoare de până la 80% din costurile suplimentare generate de achiziția îngrășămintelor.

„Am votat în Parlamentul European măsuri de sprijin pentru fermierii afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Comisia Europeană a propus alocarea a 540 de milioane de euro din fonduri europene, iar cofinanțarea națională poate ajunge până la 200%. În acest fel, suma totală ar putea ajunge la 1,5 miliarde de euro. Parlamentul European a aprobat propunerea în regim de urgență, ceea ce va permite ca banii să ajungă mai repede la cei afectați. Fermierii contribuie zi de zi la hrana noastră. UE trebuie să fie alături de ei atunci când costurile de producție cresc. Fermierii vor putea primi sprijin sub formă de lichidități în valoare de până la 80% din costurile suplimentare pentru îngrășăminte”, a scris Dan Motreanu pe Facebook.

De asemenea, Parlamentul European a aprobat un nou mecanism de lichiditate destinat intervenției în situații de criză. Acesta poate fi cofinanțat în proporție de până la 65% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

În cazul României, plafonul maxim al contribuției FEADR pentru această schemă este de aproximativ 22,47 milioane de euro. Potrivit eurodeputatului, printr-o cofinanțare care poate ajunge până la 200%, această sumă ar putea fi majorată considerabil, cu condiția modificării Planului Strategic al Politicii Agricole Comune (PAC).

Tot în cadrul pachetului de măsuri, avansurile din Politica Agricolă Comună vor fi plătite mai devreme și vor avea un nivel mai ridicat, pentru a facilita accesul rapid al fermierilor la lichidități.

În plus, statele membre ale Uniunii Europene vor avea posibilitatea de a-și ajusta bugetele destinate plăților directe aferente anului 2027.

În încheiere, Dan Motreanu subliniază că Partidul Popular European (PPE) își menține angajamentul de a susține fermierii și comunitățile rurale, în contextul provocărilor economice cu care se confruntă sectorul agricol.

„Am aprobat un nou mecanism de lichiditate, destinat sprijinului în situații de criză, care poate fi cofinanțat în proporție de până la 65% din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Pentru România, plafonul maxim al contribuției FEADR va fi de aproximativ 22,47 milioane euro pentru această schemă. Cofinanțarea poate ajunge până la 200%, ceea ce înseamnă că țara noastră poate crește considerabil această sumă, cu condiția modificării Planului Strategic PAC. Avansurile din Politica Agricolă Comună vor fi plătite mai devreme și vor avea un nivel mai ridicat, ajutând fermierii să aibă rapid acces la lichidități. Țările UE își vor putea ajusta bugetul destinat plăților directe pentru anul 2027. Partidul Popular European (PPE) este și va rămâne apărătorul fermierilor și al comunităților rurale”, a conchis acesta.

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