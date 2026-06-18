Decizie la nivel european: ce se schimbă pentru fermieri după explozia prețurilor la îngrășăminte

Consiliul Uniunii Europene a convenit asupra unei poziții privind un set de măsuri destinate sprijinirii fermierilor afectați de creșterea prețurilor la îngrășăminte. Decizia deschide calea pentru negocieri cu Parlamentul European, cu obiectivul ajungerii la un acord rapid în primă lectură.

Inițiativa vine în contextul în care costurile de producție din agricultură au crescut semnificativ, pe fondul evoluțiilor recente din Orientul Mijlociu. Statele membre au susținut propunerea Comisiei Europene, care urmărește să ofere instrumente suplimentare de intervenție la nivel național.

Președinția Consiliului urmează să demareze discuțiile cu legislativul european, în încercarea de a accelera adoptarea actului normativ. Măsurile sunt concepute ca un răspuns temporar la presiunile actuale din sectorul agricol.

„Consiliul a acționat rapid pentru a ajuta fermierii care se confruntă cu creșterea costurilor îngrășămintelor. Vom colabora acum îndeaproape cu Parlamentul European pentru a oferi acest sprijin fără întârziere” a declarat Maria Panayiotou, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului al Republicii Cipru.

Regulamentul propus de Comisia Europeană oferă statelor membre posibilitatea de a interveni mai flexibil în sprijinirea fermierilor afectați de scumpirea îngrășămintelor. Accentul este pus pe adaptarea rapidă la condițiile pieței și pe susținerea lichidităților în exploatațiile agricole.

să permită statelor membre să ofere sprijin financiar temporar și specific fermierilor cei mai afectați de creșterea costurilor îngrășămintelor;

va face posibilă plata avansurilor PAC mai devreme și la o rată mai mare în 2026, ajutând fermierii să facă față nevoilor de flux de numerar pe termen scurt;

să ofere o mai mare flexibilitate pentru adaptarea alocărilor de plăți directe în 2027 în funcție de circumstanțele și prioritățile naționale.

Măsurile vor fi finanțate din bugetele existente ale Politicii Agricole Comune și sunt gândite ca intervenții cu caracter temporar, adaptate situației actuale a pieței.

Îngrășămintele reprezintă un element esențial pentru producția agricolă, având o pondere importantă în costurile fermelor. Creșterea prețurilor la energie, influențată de evoluțiile din Orientul Mijlociu, a determinat majorări semnificative pe piața inputurilor agricole.

Aceste evoluții au amplificat presiunea financiară asupra fermierilor din Uniunea Europeană, afectând capacitatea de acoperire a costurilor curente. În acest context, instituțiile europene urmăresc menținerea stabilității producției și a securității alimentare.

Propunerea legislativă vizează sprijinirea continuității activităților agricole și reducerea riscurilor asociate dezechilibrelor de pe piață. Intervențiile sunt integrate în mecanismele existente de finanțare.

Președinția Consiliului va începe consultările cu Parlamentul European pentru finalizarea textului legislativ. Ambele instituții tratează dosarul ca fiind prioritar, având în vedere presiunile asupra sectorului agricol. După adoptare, regulamentul va intra în vigoare la o zi după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, permițând aplicarea rapidă a noilor măsuri la nivel național.

Propunerea a fost prezentată de Comisia Europeană la 12 iunie 2026, ca parte a unui pachet de măsuri destinate atenuării efectelor crizei din Orientul Mijlociu asupra piețelor de inputuri agricole.

Inițiativa modifică regulamentele privind planurile strategice PAC și cadrul orizontal de finanțare, oferind statelor membre instrumente suplimentare pentru intervenție. Potrivit evaluărilor Comisiei, costurile îngrășămintelor rămân ridicate față de nivelurile de dinaintea crizei și continuă să exercite presiune asupra veniturilor și lichidităților fermelor din Uniune.