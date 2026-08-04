Ce se întâmplă, de fapt, cu carburanții din România. Anunțul făcut după ședința de la Ministerul Energiei

Ministerul Energiei a reunit marți reprezentanții principalelor companii petroliere, alături de oficiali din Ministerul Transporturilor, CFR Infrastructură, Oil Terminal și operatori privați de transport feroviar de marfă, pe fondul dificultăților de aprovizionare semnalate în unele benzinării și al creșterii accelerate a prețurilor la carburanți.

La finalul discuțiilor, secretarul de stat Cristian Bușoi a declarat că situația s-a ameliorat comparativ cu cea de acum două săptămâni și a transmis că, în prezent, nu există riscul ca stațiile de alimentare să rămână fără carburanți.

Oficialul a precizat că la întâlnire au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură, Oil Terminal, precum și ai operatorilor privați de transport feroviar de marfă.

„Au participat și reprezentanții Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură și companii private plus Grup Feroviar Român (Carpatica) de transport marfă, plus reprezentanții Oil Terminal, pentru a trece în revistă principalele provocări și a găsi soluții de a eficientiza transportul de carburanți către depozitele din toată țara și mai ales către vestul țării”, a explicat secretarul de stat Cristian Bușoi, după întâlnirea desfășurată marți la sediul Ministerului Energiei.

Potrivit lui Cristian Bușoi, reprezentanții companiilor petroliere au transmis că aprovizionarea a început să intre într-un proces de normalizare față de perioada precedentă.

„Companiile petroliere, să le numesc așa, ne-au spus că față de acum două săptămâni situația s-a îmbunătățit. Dincolo de activitatea care s-a mutat preponderent pentru orele de noapte, există disponibil și un slot pe timpul zilei, ceea ce este extrem de important”, a susținut secretarul de stat.

Acesta a explicat că autoritățile au analizat modalitățile prin care transportul carburanților poate deveni mai eficient, astfel încât alimentarea depozitelor și a stațiilor de distribuție, în special din vestul țării, să se desfășoare fără întârzieri.

În același timp, reprezentanții instituțiilor implicate și ai companiilor din domeniu au discutat despre măsurile care pot reduce blocajele logistice și pot accelera livrările din zona Constanța către restul țării.

Cristian Bușoi a arătat că există două limitări importante care influențează transportul produselor petroliere din zona Constanța către celelalte regiuni ale țării.

„Reamintesc – că a spus-o și domnul prim-ministru și a explicat – avem două limitări în acest moment în a aduce carburanți marfă din zona Constanța, că vorbim de Oil Terminal, că vorbim de terminalul Petromidia, către restul țării”, a mai spus el.

Prima dintre acestea este aglomerarea rețelei feroviare în sezonul estival:

„Una este aglomerația pe liniile de cale ferată pentru că e sezon estival, există multe trenuri de călători, oamenii și-au luat bilete din timp, există mult interes și oricum e strategic să mutăm parte din trafic pe calea ferată, să nu mai aglomerăm șoselele”, a punctat Cristian Bușoi.

A doua problemă este reprezentată de lucrările de infrastructură desfășurate pe un tronson feroviar:

„A doua provocare este finalizarea unei lucrări care va îmbunătăți mult viteza de trafic, finanțată din PNRR, care trebuie accelerată, care trebuie finalizată în următoarele săptămâni, dar care face ca pe un anume tronson să se circule pe un singur sens”, a mai precizat secretarul de stat.

Întrebat de jurnaliști despre tronsonul vizat de lucrările feroviare, Cristian Bușoi a răspuns: „Dincolo – o să explice Ministerul Transporturilor”. Secretarul de stat a precizat că, în pofida acestor limitări, autoritățile și companiile implicate au identificat măsuri care pot îmbunătăți fluxul transportului de carburanți.

„Dincolo de aceste limitări însă, există soluții și aceste soluții au fost trecute în revistă. Dialogul va continua și deja se simte un progres, asta ne-o spun companiile petroliere. Trebuie ca acest progres să se regăsească și în marfa care să fie accesibilă în depozite și în benzinării, mai ales cele din vestul țării”, a mai adăugat Bușoi.

Oficialul a subliniat că discuțiile dintre instituțiile statului și reprezentanții industriei vor continua pentru identificarea unor măsuri suplimentare care să sprijine aprovizionarea.

Referindu-se la evoluția prețului motorinei, secretarul de stat a afirmat că una dintre variantele analizate este aplicarea mecanismului de acciză progresivă, după promulgarea legii adoptate recent de Parlament.

„Va intra în vigoare legea adoptată în Parlament care a ținut cont de amendamentele Ministerului de Finanțe. Una dintre soluții va fi aceea a aplicării accizei progresive, flexibile, așa cum este ea numită, care trebuie translatată într-o hotărâre de Guvern. Vom analiza evident aceste situații și vom vedea cum se va putea implementa”, a explicat Cristian Bușoi.

Acesta a precizat că Ministerul Finanțelor va avea rolul principal în stabilirea modului de aplicare a mecanismului, astfel încât să fie respectate obiectivele bugetare și angajamentele asumate la nivel internațional.

„Aici, evident, Ministerul de Finanțe este cel care dă direcția, pentru că ei știu cel mai bine cum nu putem afecta veniturile bugetare, angajamentele internaționale – știți discuția și cu agențiile de rating – dar Ministerul Energiei va fi implicat în a implementa și a pune în aplicare acest sistem care va fi posibil odată cu promulgarea și intrarea în vigoare a legii votate săptămâna trecută de către Parlament”, a mai spune Bușoi.

Cristian Bușoi a anunțat că rafinăria Petromidia și-a majorat semnificativ nivelul de producție, evoluție care ar urma să contribuie la îmbunătățirea aprovizionării în perioada următoare.

„De asemenea, odată ce situația aprovizionării se va îmbunătăți – și vestea bună este că cei de la Petromidia ne-au anunțat astăzi că au crescut producția; dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi ei sunt la 85% din capacitate – știți însă că e nevoie de câteva zile, nu multe, dar câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul”, a precizat secretarul de stat.

Acesta a mai arătat că atât creșterea producției, cât și eficientizarea transportului vor avea efecte asupra cantităților disponibile în perioada următoare.

„Și partea de eficientizare a transportului și de slot nou în timpul zilei pentru transportul carburanților sau altor produse petroliere și creșterea producției la Petromidia se va simți în perioada următoare, în primul rând ca și cantități disponibile. Cred că și în ceea ce privește prețul, dar marea diferență și singura diferență pe care o putem face – trebuie să fim corecți, că nu putem redeschide noi nici Strâmtoarea Ormuz, nu putem opri nici atacurile cu drone în zona Mării Negre, nici situația de securitate din terminalul CPC – dar dacă se trece de un anume prag, pe care nu-l pot eu anunța acum, e Ministerul de Finanțe care trebuie să ia decizia, putem din acciză să reducem prețul final la consumatorii industriali – sunt foarte afectați: agricultura, transportatorii – dar îi dăm și la populație”, a explicat oficialul.

Întrebat dacă există posibilitatea ca unele benzinării să rămână fără combustibil, Cristian Bușoi a exclus acest scenariu.