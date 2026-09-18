O dronă a lovit centrala nucleară Kursk din Rusia. AIEA avertizează: Atacurile pun în pericol siguranța și securitatea nucleară

O dronă ar fi lovit joi turnul de răcire al unui reactor al centralei nucleare Kursk din Rusia, potrivit informațiilor primite de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Reactorul se afla în funcțiune, însă incidentul nu i-ar fi modificat modul de operare și nu ar fi provocat un incendiu.

AIEA a anunțat vineri că a fost informată despre lovirea unui turn de răcire de la centrala nucleară Kursk. Instalația se află în apropierea frontierei dintre Rusia și Ucraina, la vest de orașul Kursk.

„S-a raportat că unitatea era în funcțiune la momentul respectiv, însă modul său de operare nu s-a schimbat și nu a izbucnit niciun incendiu”, a transmis Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Informațiile disponibile nu indică, astfel, o modificare a funcționării reactorului în urma presupusului atac.

Nici Rusia și nici Ucraina nu au comentat deocamdată informația transmisă de agenția cu sediul la Viena.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a reiterat avertismentele privind pericolul reprezentat de atacurile asupra infrastructurii nucleare și a cerut reținere maximă pentru evitarea unui accident.

„Toate atacurile asupra instalațiilor nucleare sunt inacceptabile, deoarece ar putea pune în pericol siguranța și securitatea nucleară, indiferent unde au loc”, a transmis AIEA.

Agenția avertizează în mod repetat asupra riscurilor pentru instalațiile nucleare de la declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

Nu este primul incident raportat în zona instalațiilor nucleare din Kursk. În luna iulie, guvernatorul regiunii a acuzat Ucraina că ar fi lovit un turn de răcire al centralei Kursk II.

Această centrală se află încă în construcție și este amplasată în apropierea primei centrale nucleare Kursk, construită în anii 1970.

În 2024, președintele rus Vladimir Putin a acuzat, de asemenea, Kievul că intenționează să atace centrala nucleară Kursk. Instalația are patru reactoare și se află într-o regiune situată la frontiera cu Ucraina.

Un incident a fost raportat și în august 2025, când o dronă ucraineană ar fi provocat un incendiu în perimetrul centralei.

La momentul respectiv nu a fost detectat un nivel anormal de radioactivitate.

AIEA a continuat să avertizeze pe parcursul războiului că incidentele produse în apropierea centralelor nucleare pot avea consecințe grave. În urma celui mai recent episod de la Kursk, Rafael Grossi a reiterat apelul pentru evitarea oricăror acțiuni care ar putea pune în pericol siguranța instalațiilor nucleare.