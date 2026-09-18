Wiz Khalifa scapă de judecata de la Constanța. Înalta Curte a decis unde va fi analizată contestația artistului

Wiz Khalifa își continuă demersurile în instanțele din România, după condamnarea definitivă la nouă luni de închisoare. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis strămutarea dosarului de la Constanța la București, unde va fi analizată contestația în anulare formulată de rapperul american.

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis strămutarea la Curtea de Apel București a dosarului în care rapperul american Wiz Khalifa contestă condamnarea definitivă la nouă luni de închisoare cu executare. Cererea artistului a fost admisă cu majoritate de voturi, iar hotărârea este definitivă și nu mai poate fi atacată.

Cameron Jibril Thomaz, cunoscut publicului sub numele de Wiz Khalifa, a formulat o contestație în anulare împotriva condamnării pronunțate de Curtea de Apel Constanța. Dosarul, înregistrat cu numărul 462/36/2026, se afla pe rolul Curții de Apel Constanța, iar obiectul cauzei îl reprezintă contestația în anulare în materia consumului ilicit de droguri.

Ulterior, rapperul a solicitat ca dosarul să fie judecat de o altă instanță din țară. La 17 septembrie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea de strămutare și a stabilit ca dosarul să fie trimis Curții de Apel București. Decizia este definitivă.

Potrivit minutei instanței supreme, cererea formulată de Thomaz Cameron Jibril a fost admisă cu majoritate de voturi. Dosarul va fi preluat de Curtea de Apel București, în timp ce cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

În cadrul deliberării a existat și o opinie separată. Unul dintre judecători a considerat că solicitarea de strămutare trebuia respinsă.

Strămutarea dosarului nu anulează însă condamnarea la nouă luni de închisoare. Pedeapsa rămâne o decizie definitivă, iar la Curtea de Apel București urmează să fie analizată contestația în anulare formulată de artist.

Wiz Khalifa a fost condamnat definitiv în decembrie 2025 de Curtea de Apel Constanța la nouă luni de închisoare cu executare pentru deținere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu.

În primă instanță, Tribunalul Constanța îl condamnase la o amendă penală de 3.600 de lei. Procurorii DIICOT au contestat sentința, iar Curtea de Apel Constanța a admis apelul și a înlocuit sancțiunea cu pedeapsa închisorii.

Cazul datează din iulie 2024, când Wiz Khalifa a susținut un concert la festivalul „Beach, Please!”, organizat în Costinești.

Potrivit procurorilor DIICOT, în timpul recitalului, artistul ar fi deținut peste 18 grame de canabis, precum și o țigaretă care conținea canabis și era destinată consumului propriu. Rapperul ar fi aprins țigareta pe scenă, în timpul concertului.

Ulterior, Wiz Khalifa a fost trimis în judecată pentru deținere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu.

După condamnarea definitivă, Wiz Khalifa a continuat demersurile judiciare în România. În 2026, artistul a formulat o contestație în anulare, cale extraordinară de atac, iar dosarul a fost înregistrat inițial la Curtea de Apel Constanța.

Potrivit datelor publice ale dosarului, cauza a fost înregistrată la 26 august 2026, iar primul termen de judecată fusese stabilit pentru 8 octombrie.

Prin decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, cauza nu va mai fi analizată de Curtea de Apel Constanța, ci va fi transmisă Curții de Apel București. Strămutarea vizează instanța care va judeca această etapă a procedurii și nu presupune desființarea condamnării.

Astfel, pedeapsa de nouă luni de închisoare cu executare rămâne condamnarea definitivă pronunțată în decembrie 2025, în timp ce contestația în anulare formulată de artist va fi analizată de judecătorii Curții de Apel București.

Decizia privind strămutarea este definitivă și nu mai poate fi atacată.