SURSE: DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis. Prejudiciul suplimentar reclamat depășește 42 de milioane de lei și 14 milioane de euro

DIICOT a extins urmărirea penală în dosarul Nordis după depunerea a 50 de noi plângeri din partea a 109 persoane vătămate. Numai în această etapă, prejudiciul suplimentar reclamat depășește 42 de milioane de lei și 14 milioane de euro.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, DIICOT, Structura Centrală, au dispus pe 18 august extinderea urmăririi penale într-un dosar în care sunt investigate mai multe infracțiuni grave.

Surse judiciare au precizat pentru Agerpres că este vorba despre dosarul Nordis, anchetă deschisă la începutul anului 2025.

Cercetările vizează constituirea unui grup infracțional organizat, delapidarea cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziunea fiscală și înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave. În dosar este investigată și stabilirea cu rea-credință a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, astfel încât să fie obținute fără drept rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

Noua măsură îi vizează pe administratorii grupului de societăți, deja inculpați în cauză, dar și patru societăți comerciale urmărite penal.

Extinderea anchetei are la bază 50 de noi plângeri penale formulate de 109 persoane vătămate.

Potrivit DIICOT, prejudiciul suplimentar reclamat prin acestea depășește 42 de milioane de lei și 14 milioane de euro, la care se adaugă 17.000 de dolari.

Procurorii au extins urmărirea penală pentru noi acte materiale care ar intra în sfera infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Separat, DIICOT investighează o altă presupusă infracțiune de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, după o plângere depusă de o societate comercială. În acest caz, prejudiciul reclamat este de aproximativ 7 milioane de lei.

Nu este prima extindere a anchetei. În octombrie 2025, DIICOT a extins urmărirea penală față de administratorii grupului Nordis, precum și față de Nordis Management și Nordis Mamaia, după ce alți 300 de păgubiți au depus plângeri penale.

La acel moment, potrivit surselor judiciare, în dosar existau aproximativ 700 de plângeri, iar 850 de persoane aveau calitatea de victime.

Prejudiciul aferent presupusei infracțiuni de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave era estimat atunci la aproximativ 75 de milioane de euro. Sumele reprezentau bani achitați pentru imobile despre care persoanele vătămate susțin că nu au fost construite și livrate.

Printre persoanele cercetate în dosar se află Vladimir Ciorbă, acționar principal la Nordis, și soția sa, fosta deputată PSD Laura Vicol.

Cei doi au stat în arest preventiv timp de zece zile în februarie 2025, fiind ulterior eliberați printr-o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Vladimir Ciorbă a fost plasat atunci sub control judiciar, măsură ridicată între timp.

În august 2025, o judecătoare a dispus ridicarea sechestrului instituit de procurori asupra unor bunuri imobile, printre care hotelul Nordis Mamaia, apartamente, terenuri și locuri de parcare, precum și asupra unor conturi și acțiuni deținute de patronii Nordis.

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune.

Procurorii susțin că zeci de milioane de euro ar fi fost delapidate din firmele grupului Nordis, iar o parte din bani ar fi fost cheltuită pentru vacanțe, călătorii cu avioane private, bunuri și automobile de lux. Sumele ar fi provenit din banii plătiți de clienții grupului.