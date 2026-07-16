Ancheta DIICOT care zguduie Brăila: acuzații de violență, cămătărie și metoda „loverboy” folosită asupra victimelor

Procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române au desfășurat joi, 16 iulie 2026, o amplă acțiune într-un dosar de criminalitate organizată. Potrivit anchetatorilor, operațiunea a vizat o grupare din Brăila suspectată de implicare în mai multe infracțiuni grave, printre care tentative de omor, cămătărie, trafic de persoane, proxenetism și spălare de bani.

În urma acțiunii au fost puse în aplicare 29 de mandate de percheziție în județele Brăila și Galați, inclusiv la o unitate de penitenciar. Cercetările sunt efectuate într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat, instigare și complicitate la tentativă la omor calificat, șantaj, cămătărie, favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor.

„Astăzi, 16 iulie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 29 de mandate de percheziție, pe raza județelor Brăila și Galați, inclusiv la o unitate de penitenciar, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, tentativă la omor calificat, instigare la tentativă la omor calificat, complicitate la tentativă la omor calificat, șantaj, camătă, favorizarea făptuitorului, instigare la favorizarea făptuitorului, trafic de persoane, proxenetism și spălare a banilor”, transmite DIICOT.

Potrivit comunicării transmise de DIICOT, cercetările au indicat că, începând cu anul 2021, pe raza municipiului Brăila, trei persoane ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat și pe care ar fi sprijinit-o alți 20 de suspecți.

Anchetatorii susțin că membrii grupării ar fi acționat coordonat, sub conducerea unui bărbat în vârstă de 50 de ani, cu scopul comiterii unor infracțiuni grave împotriva persoanei, dar și a unor fapte care ar fi urmărit obținerea unor beneficii financiare.

„Cercetările efectuate au reliefat faptul că, începând cu anul 2021, pe raza municipiului Brăila, trei suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat și pe care au sprijinit-o alți 20 de suspecți, toți acționând în mod coordonat, sub autoritatea liderului, un bărbat în vârstă de 50 de ani, în vederea comiterii de infracțiuni grave contra persoanei – vătămare corporală și tentativă la omor, precum și împotriva relațiilor privind conviețuirea socială, potrivit rolurilor asumate, pentru realizarea obiectivelor grupului, în special cele generatoare de foloase patrimoniale din dobânzile aferente unor împrumuturi acordate neautorizat.”

Conform procurorilor, din anul 2021 și până în iulie 2026, membrii grupării ar fi exercitat acte de violență asupra mai multor persoane. DIICOT precizează că în cauză sunt cercetate patru victime ale unor tentative de omor.

„Astfel, din 2021 și până în prezent (iulie 2026), membrii grupării au acționat în baza unei rezoluții infracționale comune și sub coordonarea liderului, au exercitat acte de violență împotriva mai multor persoane, săvârșind infracțiuni de tentativă la omor asupra a patru victime, precum și infracțiuni de tulburare a ordinii și liniștii publice, pentru menținerea și consolidarea supremației grupării în zona de influență, intimidarea persoanelor percepute ca adversare și conservarea reputației violente a grupului în mediul infracțional local.”

DIICOT arată că liderul grupării este suspectat că ar fi acordat împrumuturi bănești unor persoane fizice, solicitând dobânzi neautorizate și garanții constând în bunuri mobile și imobile. Potrivit anchetatorilor, în anumite situații ar fi fost solicitate autoturisme de lux drept garanții, iar debitorii ar fi fost supuși unor presiuni pentru plata sumelor datorate.

„De asemenea, în intervalul de timp menționat, liderul grupului infracțional organizat a acordat ca îndeletnicire împrumuturi bănești unor persoane fizice, stabilind și primind în mod nelegal dobânzi săptămânale, lunare sau per «termen» (procente din sumele împrumutate) fără să fie autorizat în acest sens, solicitând debitorilor constituirea unor garanții constând în bunuri imobile și mobile (autoturisme de lux).”

Anchetatorii susțin că liderul grupării ar fi realizat și tranzacții financiare prin care ar fi fost transferate sau înregistrate bunuri pe numele unor membri ai familiei, pentru ascunderea originii sumelor și bunurilor obținute, potrivit acuzațiilor formulate în dosar.

„Actele de urmărire penală au reliefat și faptul că, în perioada anului 2021 până în prezent (iulie 2026), liderul grupului a efectuat și intermediat tranzacții financiare (primirea de sume de bani reprezentând dobânzi cămătărești și împrumuturi bănești) și a procedat la transferarea și înregistrarea unor bunuri imobile și mobile (autoturisme de lux), pe numele unor persoane din cadrul familiei sale, deși era adevăratul beneficiar și utilizator al acestora, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a sumelor și bunurilor obținute din activitatea infracțională.”

În același dosar, procurorii investighează și acuzații privind traficul de persoane. DIICOT afirmă că doi membri ai grupării ar fi folosit metoda „loverboy” pentru a determina două victime să practice prostituția în străinătate. Potrivit anchetatorilor, victimele ar fi fost atrase inițial prin promisiuni de natură sentimentală, iar ulterior ar fi fost supuse unor forme de constrângere psihică.

„Investigațiile efectuate în cadrul dosarului penal au stabilit și faptul că, doi dintre membrii, folosind metoda «loverboy», au determinat două victime, inițial prin acte de manipulare emoțională (promisiuni de iubire) și ulterior prin constrângere psihică să practice prostituția pe teritoriul Elveției, respectiv al Austriei, în folosul lor material.”

DIICOT precizează că una dintre victime ar fi fost transportată și cazată în mai multe orașe din România, iar suspecții ar fi obținut bani în urma activității de prostituție.

În urma perchezițiilor, audierile se desfășoară la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul mai multor structuri de poliție și jandarmerie, precum și al specialiștilor criminaliști.