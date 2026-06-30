Alexandru Rogobete, după ancheta DIICOT din Bihor: „România are nevoie de investiţii serioase în centre de paliaţie”. Ce spune fostul ministru despre sesizarea făcută anul trecut

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat după perchezițiile desfășurate de DIICOT în județul Bihor, într-un dosar care vizează presupuse fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. Acesta afirmă că verificările au pornit încă din perioada în care conducea Ministerul Sănătății și că instituția pe care o coordona a sesizat organele de anchetă după descoperirea unor nereguli în urma unor controale.

În același timp, fostul ministru susține că, dincolo de ancheta penală, România trebuie să investească mai mult în infrastructura destinată îngrijirii persoanelor vulnerabile, a vârstnicilor și a pacienților care au nevoie de servicii paliative.

Într-o postare publicată pe Facebook, Alexandru Rogobete a explicat că verificările care au dus la sesizarea Parchetului General și a DIICOT au început în vara anului trecut, în urma unui incident produs într-un spital din sudul țării.

”În iulie anul trecut, când eram ministrul Sănătăţii, în urma unui incident petrecut într-un spital din alt judeţ din sudul ţării, am dispus trimiterea Inspecţiei Sanitare de Stat şi a Corpului de Control al Ministerului Sănătăţii pentru verificări. În timpul acestor controale au apărut inclusiv legături cu pacienţi transferaţi către centre din judeţul Bihor, administrate de persoana despre care se discută astăzi. Am extins verificările în limitele competenţelor Ministerului Sănătăţii. Evident, ministerul nu poate ancheta persoane fizice sau activităţi care nu ţin direct de acordarea serviciilor medicale. Tocmai de aceea, împreună cu colegul meu, ministrul Muncii de la acea vreme, am organizat un control comun fiecare pe zona lui şi în limitele de verificare posibile conform legislaţiei. Fiecare instituţie şi-a exercitat atribuţiile legale, iar la final rapoartele Corpului de Control şi ale Inspecţiei Sanitare de Stat au fost transmise către Parchetul General şi DIICOT”, a scris Rogobete pe Facebook.

Fostul ministru subliniază că Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii au acționat în limitele competențelor prevăzute de lege, iar documentele rezultate în urma controalelor au fost înaintate organelor de urmărire penală.

Alexandru Rogobete afirmă că, la aproape un an de la sesizările făcute de ministere, ancheta a intrat într-o nouă etapă, iar instituțiile statului își desfășoară activitatea conform atribuțiilor legale.

”Exact aşa trebuie să funcţioneze un stat de drept. Mă bucur că atunci am avut curajul să acţionăm, chiar dacă eram la început de mandat. Mă bucur că am colaborat instituţional, fără calcule politice, iar astăzi oamenii care au fost victime pot spera că se face dreptate”, a precizat fostul ministru.

Totodată, acesta spune că nu înțelege criticile îndreptate împotriva instituțiilor judiciare.

”De ce nu înţeleg de ce tocmai cei care până ieri cereau intervenţia fermă a instituţiilor statului sunt astăzi atât de revoltaţi că acestea îşi fac treaba.”

În același mesaj, Rogobete a făcut referire și la criticile formulate în trecut privind numirea șefilor parchetelor.

”De ce atâta supărare în această grupare virtuală care susţine necondiţionat un singur om, prezentat drept unicul salvator al României? Mai mult, îmi amintesc foarte bine criticile lansate în momentul în care preşedintele României a făcut numirile la conducerea parchetelor şi a DIICOT. Atunci s-a spus că sunt numiri greşite, contestabile, politice. Astăzi vedem însă că instituţiile funcţionează şi îşi exercită atribuţiile. Asta înseamnă că justiţia trebuie lăsată să îşi facă datoria, fără presiuni şi fără dublu standard. Asta înseamnă că atunci preşedintele României a procedat corect! Dincolo de această anchetă, există o lecţie importantă. România are nevoie de investiţii serioase în centre de paliaţie, în servicii pentru persoanele vârstnice şi în centre dedicate persoanelor vulnerabile. Nevoile sunt mult mai mari decât capacitatea actuală a sistemului, iar aici trebuie să ne concentrăm eforturile”, a mai spus Rogobete.

Reacția fostului ministru vine după acțiunea desfășurată de procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale în județul Bihor.

Anchetatorii au pus în executare 27 de mandate de percheziție la locuințele unor persoane fizice, la sediile unor persoane juridice și la o instituție publică, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane.

Printre entitățile vizate se află Asociația „Bunul Samaritean”, organizație care îngrijește aproximativ 380 de persoane vulnerabile în centrele din Dumbrava, Tinca și Incești.

Fondatorul asociației, Viorel Pașca, a confirmat că au avut loc percheziții și a respins acuzațiile formulate de anchetatori.

„Ei ne consideră grup infracţional organizat. Vedeţi, suntem organizaţi. Că doar în 20 de ani ne-am organizat. (…) Ştiu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătăţii, mi-a făcut dosar la Parchet. (…) Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câţi sunt, să vadă ce şi cum”, a declarat Viorel Paşca.

Potrivit Poliției Române, ancheta urmărește destructurarea unei grupări care ar fi exploatat persoane aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate, folosind drept paravan o asociație umanitară și de caritate.

Conform procurorilor, în perioada 2020 – iunie 2026, sute de persoane cu dizabilități psihice sau aflate în imposibilitatea de a se apăra ar fi fost recrutate, adăpostite și menținute într-o stare de dependență, în timp ce membrii grupării ar fi obținut venituri din donații, sponsorizări, pensii, indemnizații de handicap, beneficii sociale și alte prestații acordate victimelor. Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproximativ 13,048 milioane de lei.

În urma acțiunii DIICOT, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a anunțat activarea unei celule de criză pentru monitorizarea situației persoanelor vulnerabile găzduite în centrele vizate de anchetă.