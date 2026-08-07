Prin „metoda BNR”, victimele erau convinse să își scoată banii din conturi. Ce au descoperit procurorii

Arestările au avut loc în București după ce suspecții au fost prinși în flagrant de polițiști în timp ce ar fi încercat să obțină bani de la persoane vulnerabile prin așa-numita „metoda BNR”. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi folosit identități false și s-ar fi prezentat drept reprezentanți ai unor instituții publice sau financiare pentru a convinge victimele să le remită sume de bani.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 îi cercetează pentru înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi contactat telefonic mai multe persoane, cărora le-ar fi transmis că pe numele lor au fost contractate în mod fraudulos credite bancare.

Pentru a câștiga încrederea victimelor, suspecții ar fi afirmat că sunt angajați ai Băncii Naționale a României (BNR), polițiști din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, reprezentanți ai unor bănci comerciale, ai Autorității de Supraveghere Financiară sau ai Poliției Române.

Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi folosit documente false, despre care afirmau că provin de la BNR și DIICOT, pentru a susține scenariul prezentat victimelor și pentru a le determina să urmeze indicațiile primite.

Potrivit procurorilor, faptele investigate ar fi avut loc în perioada 28 iulie – 5 august 2026. În acest interval, trei persoane ar fi fost păgubite prin aceeași metodă, după ce au fost convinse să retragă bani din conturile personale.

Ulterior retragerilor de numerar, victimele ar fi fost îndrumate să se întâlnească cu persoane indicate de membrii grupării și să predea sumele solicitate. În timp ce unele persoane ar fi preluat banii, ceilalți inculpați ar fi asigurat supravegherea zonelor în care aveau loc întâlnirile, potrivit anchetatorilor.

„Persoanele vătămate au fost determinate de către autorii necunoscuţi ai infracţiunilor să retragă din conturile personale sume de bani, ulterior retragerilor de numerar fiind îndrumate de către aceiaşi autorii să se întâlnească atât cu unii dintre inculpaţi, cât şi cu o persoană necunoscută la acest moment, cărora le-au remis sumele de bani, în timp ce ceilalţi inculpaţi asigurau paza zonelor unde aveau loc întâlnirile”, au transmis procurorii.

Cei trei cetățeni ucraineni au fost identificați și reținuți în momentul în care una dintre victime urma să le înmâneze banii solicitați. Operațiunea a fost realizată de polițiștii Secției 26 din București.

Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că una dintre persoanele vătămate le-ar fi remis inculpaților suma de 30.000 de lei. O a doua victimă ar fi suferit un prejudiciu de 61.540 de lei, iar o a treia persoană, care a colaborat cu anchetatorii pentru organizarea flagrantului, le-ar fi predat acestora suma de 500 de lei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 a transmis un avertisment privind modul în care sunt folosite astfel de metode de fraudă și a recomandat cetățenilor să fie atenți atunci când primesc apeluri prin care li se solicită retragerea sau transferul unor sume de bani.