Se pregătește euro digital. Fiecare utilizator va primi un nou identificator pentru plăți. Cum vor fi trimiși banii
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Pregătirile pentru euro digital intră într-o etapă tot mai concretă, iar documentele publicate de Banca Centrală Europeană arată cum ar putea funcționa viitorul sistem de plăți. Una dintre componentele testate este DEAN, un identificator unic asociat contului de euro digital, care va putea fi folosit pentru efectuarea și direcționarea tranzacțiilor.
Euro digital va avea propriul identificator pentru cont
DEAN, denumirea folosită pentru Digital Euro Access Number, este identificatorul unic prevăzut pentru conturile utilizate în proiectul-pilot al euro digital. Rolul său este de a permite identificarea contului și direcționarea corectă a plăților între utilizatori și furnizorii de servicii de plată.
Mecanismul seamănă, din punctul de vedere al utilizatorului, cu identificarea unui cont prin IBAN, însă sistemul este construit special pentru infrastructura euro digital.
Documentația BCE pentru proiectul-pilot stabilește că DEAN este independent de furnizorul de servicii de plată care îl solicită și nu se bazează pe identificarea unei anumite țări.
Cum va arăta DEAN. Codul începe cu EU
Specificațiile tehnice publicate de BCE prevăd pentru proiectul-pilot un DEAN format din 18 caractere. Codul începe cu literele „EU”, urmate de 16 caractere numerice.
Identificatorul va putea fi utilizat inclusiv pentru plățile între persoane și pentru cumpărăturile efectuate online. În cazul unei tranzacții, infrastructura poate determina furnizorul de servicii de plată care deservește contul respectiv și poate direcționa plata către destinația corectă.
BCE subliniază însă că specificațiile actuale privesc versiunea beta care va fi testată în cadrul proiectului-pilot și nu trebuie confundate cu o decizie definitivă asupra formei pe care o va avea euro digital la momentul unei eventuale lansări.
Numărul de telefon va putea fi asociat contului
Utilizatorii nu ar trebui să fie obligați să introducă de fiecare dată șirul DEAN pentru a face o plată. În proiectul-pilot va fi testat și un sistem bazat pe aliasuri, adică identificatori mai ușor de folosit.
BCE precizează că numărul de telefon mobil este tipul de alias prevăzut în prezent pentru testare. Acesta poate fi asociat DEAN-ului, astfel încât sistemul să găsească automat contul corespunzător atunci când este inițiată o tranzacție.
Pentru proiectul-pilot, fiecare utilizator va avea un singur cont beta de euro digital, identificat printr-un DEAN unic.
Testele încep în a doua jumătate a anului 2027
Proiectul-pilot nu înseamnă lansarea euro digital pentru populația generală. BCE a stabilit că testarea va începe în a doua jumătate a anului 2027 și va dura 12 luni.
În cadrul acesteia vor fi testate plăți între persoane, tranzacții către comercianți, plăți online și anumite operațiuni realizate prin NFC. BCE a selectat 36 de furnizori de servicii de plată din zona euro pentru participarea la proiect.
Banca Centrală Europeană precizează că decizia finală privind emiterea euro digital va fi luată numai după adoptarea cadrului legislativ necesar. În scenariul actual, BCE urmărește să fie pregătită pentru o posibilă primă emisiune în 2029.
Euro digital este conceput ca o formă electronică a banilor emiși de banca centrală și ar urma să completeze numerarul, nu să înlocuiască bancnotele și monedele euro.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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