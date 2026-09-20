Noi investiții în energia nucleară din România. Discuții cu SUA și Canada pentru Cernavodă

România urmărește să își consolideze rolul de furnizor de energie nucleară în Europa și să atragă noi finanțări pentru proiectele din domeniu. La Conferința Generală a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) de la Viena, delegația condusă de ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut discuții cu reprezentanți ai SUA, Canadei și Argentinei, inclusiv despre investițiile de la Cernavodă, pregătirea specialiștilor și extinderea producției de energie nucleară.

Ministerul Afacerilor Externe a prezentat duminică bilanțul participării României la cea de-a 70-a sesiune a Conferinței Generale a AIEA. Reuniunea a adus la Viena aproximativ 3.700 de reprezentanți din 81 de state membre, care au discutat prioritățile și direcțiile strategice privind utilizarea pașnică a energiei și cercetarea nucleară.

Din delegația României au făcut parte reprezentanți ai Ministerului Energiei, Nuclearelectrica, Centralei Nucleare de la Cernavodă, Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive și Forumului Atomic Român ROMATOM. A participat și ambasadorul Stelian Stoian, șeful Misiunii Permanente a României pe lângă organizațiile internaționale de la Viena.

Bucureștiul și-a prezentat atât proiectele de producție a energiei, cât și capacitatea de cercetare și expertiza acumulată în domeniu.

„România a urmărit în conferinţă consolidarea poziţiei României ca una dintre ţările europene cu un puternic profil de furnizor de energie nucleară şi contributor la avansul tehnologic prin proiectele de cercetare cu participare internaţională, precum şi ca sursă de competenţe şi experienţă, relevante atât parteneriatului transatlantic cât şi dezvoltării energiei nucleare în regiune”, a transmis MAE.

În intervenția din plen, Oana Țoiu a reafirmat sprijinul României pentru activitatea AIEA în ceea ce privește utilizarea pașnică a energiei nucleare și cercetarea, precum și respectarea standardelor de neproliferare, siguranță și securitate nucleară.

Totodată, delegația a prezentat planurile României de extindere a producției de energie nucleară și oportunitățile pe care proiectele din acest sector le pot oferi investitorilor pe termen lung.

În marja conferinței, Oana Țoiu și delegația României s-au întâlnit cu secretarul american al Energiei, Christopher Wright, și cu reprezentanții SUA.

Discuțiile au vizat componenta nucleară a parteneriatului strategic, dar și noi inițiative de cercetare derulate în cadrul AIEA. Printre acestea se numără proiecte privind utilizarea tehnologiilor nucleare în tratamentul cancerului și inițiativele ATLAS și ARCUS, referitoare la reglementarea și accelerarea utilizării tehnologiilor nucleare civile pe mare.

Un alt subiect a fost pregătirea profesională a inginerilor din industria nucleară.

„Cei doi oficiali au explorat şi oportunităţile de schimb de experienţă şi cadre de colaborare în formare profesională a inginerilor din domeniu şi interesul comun în regiune în susţinerea autonomiei strategice prin acces diversificat la surse de energie în Europa şi în vecinătate, discutând în acest context rolul strategic al României în Coridorul Vertical ca ţară de tranzit şi în discuţiile politice şi diplomatice cu ţările din regiune”, a precizat MAE.

Cooperarea cu Canada a ocupat un loc important pe agenda delegației, în condițiile în care centrala de la Cernavodă utilizează tehnologia canadiană CANDU.

Reprezentanții României au discutat cu viceministrul canadian al resurselor, Greg Orencsak, și cu organizații de profil din Canada despre posibilitățile de finanțare a proiectelor nucleare de la Cernavodă.

Cele două părți au analizat și posibilitatea promovării tehnologiei în alte state, precum și continuarea colaborării în domeniul cercetării și al sănătății, inclusiv pentru proiectele care implică radioizotopi medicali.

În cadrul conferinței a avut loc și evenimentul Rays of Hope, dedicat cercetării medicale, inițiativă la care participă și România.

La Viena au avut loc discuții și cu delegația Argentinei, condusă de viceministrul pentru afaceri nucleare, Federico Ramos Napoli.

„Întâlnirea bilaterală cu delegaţia Argentinei şi viceministrul pentru afaceri nucleare, Federico Ramos Napoli a fost axată pe potenţialul colaborării privind producţia de energie nucleară şi schimbul de experienţă între cele două ţări privind managementul crizelor şi retehnologizarea reactoarelor. Componenta de formare profesională are un potenţial de dezvoltare, România şi Argentina au şase parteneriate universitare în vigoare. Discuţia din Viena din cadrul AIEA precede vizita acestora în România în această toamnă”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Un alt punct al agendei a fost întâlnirea dintre Oana Țoiu și directorul general al AIEA, Rafael Grossi. Cei doi au discutat inclusiv despre posibilitățile de atragere a finanțărilor pentru proiectele de producție a energiei nucleare.

Potrivit MAE, România va fi implicată într-o premieră privind finanțarea energiei nucleare prin Banca Mondială.

„Ministrul Oana Ţoiu şi directorul AIEA Rafael Grossi au reiterat angajamentul comun privind extinderea oportunităţilor de finanţare a proiectelor de producţie de energie nucleară şi importanţa succesului primului proiect de finanţare a Băncii Mondiale a energiei nucleare, o premieră care va avea loc cu România, pentru a cataliza către domeniul energiei nucleare finanţări din băncile multilaterale”, se arată în comunicatul MAE.

Întâlnirea cu Rafael Grossi a vizat și dosarele de securitate nucleară aflate pe agenda internațională. Au fost abordate deciziile Consiliului Guvernatorilor AIEA referitoare la situația din Orientul Mijlociu, necesitatea efectuării inspecțiilor și respectării regulilor agenției.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat și efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, precum și monitorizarea situației de la centrala nucleară Zaporojie.

România deține mandatul de viceguvernator în Consiliul Guvernatorilor AIEA pentru perioada 2025-2026 și este membră a Consiliului pentru intervalul 2025-2027. Țara este reprezentată în acest organism de ambasadorul Stelian Stoian.

În marja conferinței, Oana Țoiu s-a întâlnit și cu secretarul general al OSCE, Feridun Sinirlioglu. Discuțiile au vizat războiul din Ucraina și implicațiile acestuia asupra securității europene, dar și modalitățile prin care Republica Moldova poate fi sprijinită prin instrumentele OSCE.

Potrivit MAE, partea română și-a reafirmat sprijinul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova și pentru consolidarea rezilienței acesteia.

Ministrul român de Externe a avut o întrevedere și cu directorul executiv al Oficiului ONU pentru combaterea Criminalității și a Drogurilor. În acest caz, discuțiile s-au concentrat asupra combaterii criminalității organizate și a protejării frontierelor împotriva traficului de arme.