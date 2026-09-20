Românii își țin banii departe de investiții. 60% se tem că inflația le erodează economiile

Șapte din zece români nu investesc în prezent, deși majoritatea sunt conștienți că inflația le poate reduce în timp valoarea banilor economisiți. Lipsa resurselor financiare, teama de pierderi și nivelul redus de cunoștințe despre investiții sunt principalele motive invocate, potrivit unui studiu ING Research realizat de Ipsos.

Studiul arată că 71% dintre respondenții din România nu au în prezent investiții. Doar 29% plasează bani în instrumente precum acțiuni, obligațiuni, fonduri de investiții sau ETF-uri, în timp ce media europeană ajunge la 41%.

Există însă și interes pentru o eventuală schimbare a comportamentului financiar. Aproximativ 30% dintre românii intervievați spun că nu au investit niciodată până acum, dar iau în calcul posibilitatea de a face acest lucru în viitor.

În același timp, situația financiară curentă reprezintă o problemă pentru o parte importantă a populației. Peste jumătate dintre respondenți, respectiv 51%, afirmă că le este greu sau că abia reușesc să acopere cheltuielile curente. Procentul este mai ridicat decât media europeană, de 44%.

„Rezultatele sugerează că provocarea nu este să convingi oamenii să investească, ci să reduci barierele care îi împiedică să facă acest lucru. Pentru mulți români, investițiile devin o opțiune abia după construirea unei rezerve financiare și după o mai bună înțelegere a riscurilor, costurilor și alternativelor disponibile. Există deschidere către investiții, însă aceasta depinde în mare măsură de nivelul de confort financiar pe care oamenii simt că îl au. În același timp, investițiile nu trebuie privite ca un pas rezervat exclusiv celor cu resurse financiare importante. Construirea unei rezerve de siguranță rămâne esențială, dar participarea la investiții poate începe gradual, cu sume adaptate posibilităților fiecăruia. Importantă nu este doar dimensiunea capitalului inițial, ci și perspectiva pe termen lung, care permite valorificarea efectului de acumulare în timp,” a declarat Valentin Tătaru, economist-şef, ING Bank România.

Cea mai frecventă explicație este lipsa banilor disponibili. 40% dintre respondenți consideră că au economii prea mici pentru a putea investi.

Teama de risc este menționată de 35%, iar 33% spun că nu dețin suficiente cunoștințe despre investiții. Aproape jumătate dintre participanți consideră că accesul la produse mai simple sau cu costuri mai reduse i-ar putea determina să facă primul pas.

Totodată, 48% ar apela la un specialist pentru a înțelege mai bine conceptele din domeniul investițiilor, iar 47% ar solicita ajutor pentru compararea diferitelor produse.

„Mulți români înțeleg că simpla economisire poate să nu fie suficientă pentru a-și atinge obiectivele financiare pe termen lung, însă au nevoie de mai multă încredere și claritate înainte de a face primul pas. De aceea, este important să facem investițiile mai accesibile, mai ușor de înțeles și mai ușor de integrat în viața de zi cu zi. Cu informațiile potrivite și instrumente simple, investițiile pot deveni o opțiune realistă pentru un segment mult mai larg de oameni decât se crede astăzi,” a declarat Mihai Lazăr, Tribe Lead Investments, ING Bank România.

Deși cei mai mulți nu investesc, 60% dintre participanții la studiu sunt de acord că și păstrarea banilor fără a-i investi implică un risc, deoarece inflația poate diminua valoarea economiilor în timp.

În același timp, apetitul pentru risc rămâne redus. 61% ar prefera o investiție considerată sigură, chiar dacă aceasta oferă un randament mai mic, în locul unei variante mai riscante care ar putea genera un câștig superior.

Mai mult, 51% ar accepta să păstreze o parte dintre economii investită timp de mai mulți ani, chiar dacă valoarea investiției ar fluctua. Pe de altă parte, 46% spun că ar fi tentați să vândă dacă investiția ar pierde 10% din valoare în numai câteva luni.

Incertitudinea se extinde și asupra veniturilor de după retragerea din activitate. Aproximativ 69% dintre respondenți consideră că sistemul public de pensii este sub presiune și că în viitor ar putea să nu mai ofere același nivel al veniturilor ca în prezent.

În acest context, 65% spun că este important să se pregătească financiar pentru pensionare. Doar unul din trei respondenți se așteaptă ca pensia de stat să îi acopere necesitățile pe întreaga perioadă a pensionării, iar 37% estimează că totalul resurselor de care vor dispune la pensie va fi suficient.

Atunci când sunt întrebați despre perspectivele diferitelor active, românii se îndreaptă în primul rând către instrumentele pe care le consideră familiare.

Aurul se află pe prima poziție: 58% dintre respondenți cred că metalul prețios va oferi cele mai bune randamente într-un orizont de zece ani. Conturile de economii sunt indicate de 37%, în timp ce 28% consideră că acțiunile sau fondurile de acțiuni ar putea genera cele mai bune randamente în aceeași perioadă.

În privința riscurilor, 59% dintre participanți consideră criptomonedele drept cea mai riscantă variantă.

Studiul a fost realizat de Ipsos pentru ING Research în 11 țări europene, inclusiv România. Datele pentru piața locală provin dintr-un eșantion de 1.002 persoane cu vârsta de peste 18 ani și au fost colectate în perioada 27 iulie – 7 august 2026. Eșantionul a fost reprezentativ în funcție de gen, vârstă și regiune.