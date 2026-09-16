Românii ar putea avea un nou mod de a strânge bani pentru pensie. Câștigurile din conturile CEI nu vor fi taxate. Năsui:Astăzi va trece prin parlamentul României

Românii ar putea avea la dispoziție un nou instrument prin care să economisească și să investească pe termen lung, beneficiind de un regim fiscal special. Proiectul privind Conturile de Economii și Investiții (CEI) este așteptat miercuri, 16 septembrie, la vot în plenul Camerei Deputaților, după ce a trecut de Senat și a primit vot favorabil în comisiile de specialitate ale Camerei. Claudiu Năsui, unul dintre inițiatori, susține că mecanismul va permite acumularea de bani inclusiv pentru perioada pensionării, fără taxarea câștigurilor obținute în interiorul conturilor.

Deputatul Claudiu Năsui a prezentat miercuri mecanismul propus și susține că diferența esențială față de un cont obișnuit de investiții este reprezentată de modul în care vor fi aplicate taxele.

„Astăzi va trece prin parlamentul României o lege cu adevărat reformatoare pentru investiții și pensii. Este legea care înființează „Conturile de Economii și Investiții” – CEI. Conturile acestea funcționează fix precum conturi de investiții clasice de la orice broker sau bancă. Diferența este că în interiorul lor câștigurile nu vor fi taxate deloc. Zero taxe pe câștiguri și randament. Taxarea are loc doar la început sau la sfârșitul perioadei de investiții.”

Proiectul are în vedere două variante de cont, denumite CEI-S și CEI-D, diferența fiind momentul în care intervine taxarea.

„În lege propunem două tipuri de conturi: CEI-S și CEI-D. În CEI-S taxarea are loc la început. În CEI-D taxarea are loc la final. „S”-ul vine de la „scutire”, iar „D”-ul vine de la „deductibilitate”. Oricum ar fi banii se vor taxa o singură dată. Din salariul net (deja taxat) sau din economisirile actuale (tot bani deja taxați) veți investi într-un cont CEI-S. Banii fiind deja taxați, cresc fără taxe și pot fi retrași fără taxe. Din salariul brut (netaxat) investiți într-un cont CEI-D. Banii netaxați fiind prin definiție mai mulți, cresc fără taxe, dar vor fi taxați la momentul retragerii.”

CEI este conceput ca un instrument voluntar, separat de pensia publică și de actualele sisteme de pensii administrate privat. Proiectul adoptat anterior de Senat prevede posibilitatea investirii inclusiv în acțiuni, obligațiuni și ETF-uri, atât pe piața românească, cât și pe piețele statelor membre OECD.

Năsui consideră că noul sistem le-ar permite românilor să acumuleze individual capital pentru perioada pensionării.

„Practic este un sistem care ne permite să avem o pensie autentic contributivă și total independentă de politicieni sau de demografia populației. Iar ca bonus, sistemul acesta va da României piețe de capital puternice, nu doar români mai prosperi.”

Deputatul oferă și un calcul pentru a ilustra ce sumă ar putea fi acumulată prin investiții pe termen lung. Estimarea prezentată de acesta pornește de la ipoteza unui randament anual de 7%, a unei perioade de 35 de ani și a unei contribuții zilnice echivalente cu 10 lei.

„Iar asta este accesibil oricui. Pentru prețul unei cafele pe zi, putem avea peste 100.000 de euro economisiți la pensie, iar asta în valoare actuală a banilor. Pentru cine vrea să verifice calculul: randament 7% (pe ultimul secol randamentul ajustat pentru inflație al S&P500, unul dintre cei mai reprezentativi indici pentru SUA, este 7%), perioadă de investiții 35 de ani (stagiu standard de cotizare) și prețul unei cafele 10 lei.”

Estimarea reprezintă un scenariu prezentat de inițiator și nu o garanție privind randamentul viitor al investițiilor. Evoluțiile piețelor de capital pot varia semnificativ, iar performanțele din trecut nu garantează rezultate similare în viitor.

Năsui vorbește și despre riscul unor scăderi puternice pe bursă:

„Poate să scadă bursa? Da, clar. Dar pe termen lung, va crește la loc. La ultima criză S&P500 a căzut cu 60%. Cu toate astea, dacă cineva ar fi investit la maximul bursier de atunci, tot ar fi avut azi de 5 ori valoarea investită. Un randament foarte bun.”

Inițiativa îi are printre autori pe Gabriela Horga, Cristina Prună, Sebastian Burduja și Claudiu Năsui. Proiectul a beneficiat de susținere din partea parlamentarilor mai multor formațiuni politice.

„Legea este scrisă de Gabriela Horga, Cristina Prună, Sebastian Burduja și de mine, și este autentic transpartidică. A primit semnături și susținere de la toate partidele parlamentare, PSD, AUR, PNL, UDMR și, bineînțeles, USR. Le mulțumesc tuturor pe această cale.”

Năsui spune că printre modelele analizate la elaborarea proiectului s-au aflat sistemul 401(k) din Statele Unite și conturile de investiții ISK din Suedia.

„Inspirația noastră a fost faimosul cont de investiții din SUA denumit 401(k) și, mai aproape de casă, contul suedez ISK.”

Expunerea de motive a proiectului face, de asemenea, referire la modelul suedez și la instrumentele de economisire și investiții utilizate în alte state. Documentul invocă și recomandările europene privind dezvoltarea unor conturi de economii și investiții cu un regim fiscal simplificat.

Inițiativa a trecut prin mai multe variante de denumire înainte de formula actuală, Conturi de Economii și Investiții.

Năsui explică:

„Motivul pentru care o să o vedeți sub numele de CIIP sau CIIV în alte locuri este pentru că acelea erau numele inițiale ale contului. Inițial când am scris legea ne-am gândit la numele CIIP (Cont Individual de Investiții pentru Pensii), după discuții cu ASF am ajuns la concluzia că e mai bine să nu fie numele „pensii” în titlu. Așa că l-am schimbat în „Viitor”. De aceea veți vedea unii oameni că scriu despre „CIIV”. Iar în final ne-am aliniat denumirii europene a contului care este CEI.”

Deputatul prezintă inițiativa drept ultimul său proiect legislativ înainte de plecarea din Parlament și spune că și-a amânat demisia pentru ca proiectul să poată ajunge la finalul procedurii parlamentare.