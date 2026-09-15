Anii care vă pot aduce bani în plus la pensie, chiar dacă nu ați plătit contribuții. Ce spune legea

Perioada petrecută la facultate poate influența valoarea pensiei, chiar dacă în anii respectivi nu au fost achitate contribuții de asigurări sociale. Legislația actuală permite recunoașterea anumitor studii universitare drept perioade asimilate stagiului de cotizare, pentru care se acordă un punctaj utilizat ulterior la stabilirea cuantumului pensiei.

Regula nu înseamnă însă că anii de studii sunt transformați în ani în care persoana a contribuit efectiv la sistemul public de pensii. Distincția este importantă, deoarece perioadele asimilate și cele contributive produc efecte diferite în anumite situații, inclusiv atunci când este analizată îndeplinirea condițiilor pentru pensionarea anticipată.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește condițiile în care studiile universitare pot fi valorificate. Sunt avute în vedere cursurile de zi sau, după caz, cele cu frecvență, dacă au fost urmate pe durata normală prevăzută pentru programul respectiv.

O altă condiție este absolvirea studiilor. Persoana trebuie să dețină diploma corespunzătoare nivelului urmat, fie că este vorba despre diplomă, diplomă de licență, de master sau de doctor.

Există o regulă importantă pentru persoanele care au lucrat în timpul facultății. Dacă perioada studiilor se suprapune cu una pentru care există deja stagiu de cotizare, cele două punctaje nu se adună pentru aceleași luni.

Într-o asemenea situație este valorificat punctajul rezultat din veniturile pentru care au fost achitate contribuțiile sociale. Cu alte cuvinte, aceeași perioadă calendaristică nu generează simultan punctaj pentru facultate și pentru activitatea profesională.

Reguli speciale există și pentru persoanele care au terminat mai multe facultăți sau mai multe programe universitare de același nivel. Pentru acestea poate fi recunoscută o singură perioadă de studii aferentă aceluiași nivel, iar alegerea îi aparține persoanei.

Anii de facultate rămân, din punct de vedere juridic, perioade asimilate. Asta înseamnă că sunt recunoscuți de sistemul public de pensii în condițiile prevăzute de lege, deși pentru ei nu au fost datorate sau plătite contribuții de asigurări sociale.

Pentru studiile universitare care îndeplinesc toate condițiile, legea acordă un punctaj lunar de 0,25 puncte. Astfel, efectul asupra punctajului total depinde de numărul anilor eligibili de studii.

O facultate de trei ani poate aduce un punctaj total de 0,75 puncte, în timp ce patru ani de studii înseamnă un punct. Pentru cinci ani rezultă 1,25 puncte, iar pentru șase ani punctajul ajunge la 1,50.

Acest punctaj se adaugă celui luat în considerare la stabilirea pensiei, însă nu trebuie confundat cu punctele de stabilitate. Acestea din urmă sunt legate de stagiul contributiv și se acordă, potrivit regulilor actuale, persoanelor care au depășit 25 de ani de stagiu contributiv.

Prin urmare, simpla recunoaștere a facultății nu generează puncte de stabilitate. Avantajul este reprezentat de punctajul corespunzător perioadei asimilate.

Pentru a vedea efectul în bani, punctajul obținut pentru studii trebuie raportat la valoarea punctului de referință. În 2026, aceasta este menținută la 81 de lei, iar cuantumul pensiei rezultă din înmulțirea numărului total de puncte cu valoarea punctului de referință.

În cazul unei facultăți cu durata normală de patru ani, perioada eligibilă generează în total un punct. La o valoare a punctului de referință de 81 de lei, efectul asupra pensiei este de 81 de lei.

Pentru trei ani de studii, punctajul de 0,75 corespunde unei valori de 60,75 lei. Cinci ani înseamnă 1,25 puncte, respectiv 101,25 lei, iar șase ani de studii pot aduce 1,50 puncte, echivalentul a 121,50 lei la valoarea de referință din 2026.

Aceste valori nu reprezintă o indemnizație acordată separat absolvenților și nici o plată distinctă pentru perioada în care au urmat facultatea. Ele arată efectul punctajului aferent studiilor asupra calculului pensiei, dacă sunt îndeplinite condițiile legale.

Valoarea finală a pensiei depinde de întregul punctaj acumulat de persoană de-a lungul vieții profesionale. Sunt luate în considerare perioadele contributive, perioadele asimilate recunoscute de lege și, atunci când sunt îndeplinite condițiile, punctele de stabilitate.