Facultatea este luată în calcul la pensie doar în anumite condiții. Cum sunt recunoscuți anii de studii

Anii de facultate pot fi luați în calcul la stabilirea pensiei pentru absolvenții din România. Studiile universitare sunt recunoscute însă numai în anumite condiții. Perioada petrecută la facultate nu este echivalentă cu anii în care au fost plătite contribuții sociale. Diferența devine importantă la verificarea stagiului minim necesar pentru pensia pentru limită de vârstă.

Anii de facultate la pensie pot fi valorificați ca perioadă asimilată stagiului de cotizare, potrivit prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. În această categorie intră studiile universitare urmate la zi sau cu frecvență, pe durata normală a programului, dacă au fost finalizate cu diploma corespunzătoare.

O perioadă asimilată reprezintă un interval în care persoana nu a datorat și nu a achitat contribuții de asigurări sociale, dar care este recunoscut de legislație la stabilirea anumitor drepturi de pensie. Astfel, studiile pot produce efecte asupra pensiei chiar dacă absolventul nu a lucrat în perioada respectivă.

Recunoașterea studiilor este condiționată de respectarea duratei normale a programului universitar și de absolvirea acestuia. În funcție de ciclul parcurs, documentele care dovedesc finalizarea studiilor pot fi diploma, diploma de licență, diploma de master sau diploma de doctor.

Persoanele care au absolvit mai multe instituții de învățământ superior ori mai multe programe universitare de același nivel nu pot cumula toate perioadele respective. Pentru același nivel de studii poate fi aleasă și valorificată o singură perioadă.

Suprapunerea studiilor cu o perioadă în care absolventul a lucrat și a realizat stagiu de cotizare este tratată distinct în sistemul public de pensii. Aceleași luni nu pot fi recunoscute simultan ca perioadă contributivă și perioadă asimilată.

Perioada asimilată este luată în considerare numai pentru intervalele care nu coincid cu un stagiu de cotizare realizat în condițiile legii. Dacă o persoană a fost angajată pe durata facultății și pentru activitatea sa au fost datorate contribuții sociale, intervalul respectiv este valorificat prin contribuțiile aferente muncii.

În cazul unui program universitar de trei ani, o persoană care nu a lucrat poate solicita recunoașterea întregii perioade de studii, dacă îndeplinește condițiile legale. Dacă a lucrat pe toată durata facultății, cei trei ani de studii nu se adaugă celor trei ani de activitate pentru a forma un stagiu de șase ani.

Situația este diferită atunci când activitatea profesională a acoperit numai o parte a facultății. Dacă absolventul a lucrat doar în ultimul an, primii doi ani pot fi recunoscuți ca perioadă asimilată, iar ultimul an este valorificat ca stagiu de cotizare obținut prin muncă.

Recunoașterea facultății ca perioadă asimilată produce efecte asupra calculului pensiei, chiar dacă în timpul studiilor nu au fost plătite contribuții sociale. Intervalul poate participa la stabilirea cuantumului și la numărul total de puncte utilizat în calcul.

Anii de studii nu dobândesc însă caracter contributiv prin simpla lor recunoaștere. Distincția este esențială pentru persoanele care verifică dacă îndeplinesc stagiul minim cerut pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Stagiul minim de cotizare contributiv necesar pentru pensia pentru limită de vârstă este de 15 ani, atât în cazul femeilor, cât și al bărbaților. Acesta cuprinde perioadele pentru care au fost datorate contribuții de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Anii de facultate nu pot completa o perioadă insuficientă de contribuții până la atingerea pragului de 15 ani. O persoană care a acumulat 12 ani contributivi și a urmat trei ani de studii universitare nu obține un stagiu contributiv de 15 ani prin adăugarea facultății.

Cei trei ani de studii pot fi valorificați separat, ca perioadă asimilată, și pot influența calculul pensiei. Această recunoaștere nu modifică însă caracterul celor 12 ani pentru care au fost achitate contribuții sociale.

Punctele de stabilitate sunt acordate numai pentru stagiul de cotizare contributiv realizat peste 25 de ani. Întrucât facultatea reprezintă o perioadă asimilată, nu una contributivă, anii de studii universitare nu sunt incluși la acordarea acestor puncte.